Es ist die Überraschung des zweiten Vorrundentages: Die A-Jugend des TV Bittenfeld, hier Maximilian Zeisler am Ball, schlägt den Titelverteidiger TSV Deizisau.

Vor allem in der Vorrundengruppe A war es bis zum Schluss offen, wer neben dem TSV Zizishausen das Viertelfinale erreichen würde. Auch in der Gruppe B lief für die Favoriten nicht alles glatt. Am Ende schafften es aber alle in die K.-o.-Runde. Ostfildern schlägt Neuhausen.















So einen spannenden EZ-Pokal hat es vermutlich noch nie gegeben, zumindest, was die Vorrunde betrifft. Der Einzug ins Viertelfinale, das am Sonntag um 10 Uhr startet, war vor allem in der Gruppe A schwer umkämpft. Vier Mannschaften waren vor dem zweiten Spieltag an diesem Samstag mit 2:4 Punkten dagestanden. Am Ende setzten sich der TSV Zizishausen, der TSV Deizisau, der TV Reichenbach und die A-Jugend des TV Bittenfeld durch, während das Team Esslingen und die HSG Ebersbach/Bünzwangen ausschieden – beide durchaus mit etwas Pech. Insgesamt waren 1300 Zuschauer in der Halle – am Finalsonntag dürfte es mindesten so voll sein und entsprechend gute Stimmung herrschen.

Eine Überraschung – und letztlich ausschlaggebend fürs Weiterkommen des Bittenfelder Nachwuchses, war dessen knapper 14:13-Erfolg gegen Titelverteidiger und Württembergligist Deizisau. Warten mussten die Youngster dennoch bis zum Schlusspfiff der letzten Partie, ob es letztlich reichen würde.

Im ersten Viertelfinale treffen die Bittenfelder auf den TSV Neuhausen. In der Gruppe B waren die entscheidenden Fragen am zweiten Vorrundentag: Wer wird Erster und wer wird Dritter. Dass es die Bezirksligisten TV Altbach und das HT Uhingen-Holzhausen nicht in die K.o.-Runde schaffen würden, war am Ende keine große Überraschung. Die Entscheidung über den Gruppensieg und die Ränge dahinter fielen in den letzten beiden Begegnungen des Abends: Zunächst setzte sich die SG Hegensberg/Liebersbronn im Duell der Verbandsligisten mit 12:10 gegen den TSV Denkendorf durch und trifft als Gruppendritter nun auf die Deizisauer. Der Vorrundenabschluss zwischen Drittligist Neuhausen und dem Württembergliga-Spitzenreiter HSG Ostfildern elektrisierte die Zuschauer auf den immer noch voll besetzten Rängen. Außenseiter Ostfildern schlug die Neuhausener, die im Gegensatz zu den beiden Spielen zuvor in Bestbesetzung antraten, schließlich in einer hochklassigen Partie mit 16:14 und sicherte sich Platz eins in der Gruppe B. Wenn man den bisherigen Turnierverlauf betrachtet, ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden Mannschaften im Finale wiedersehen.

Liveticker zum Nachlesen: www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball