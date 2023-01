1 Die Reichenbacher, in den blauen Trikots, müssen ganz schön kämpfen und haben am Ende das nötige Glück, ehe sie sich gegen die A-Jugend des TV Bittenfeld doch noch durchsetzen. Foto:

Luis Sommer hat die neue Ära eingeläutet. Der Rückraumspieler des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen erzielte das erste EZ-Pokal-Tor in der Halle des Sportparks Weil. Nach 26 Ausgaben in der Neckarsporthalle wird die Traditionsveranstaltung von Freitag bis Sonntag zum ersten Mal auf dem schicken Gelände an der B 10 ausgetragen. Und der Auftakt-Tag zeigte gleich: Handballer und Fans haben richtig Lust auf das Turnier. Weit mehr als 1000 Zuschauer strömten in die Halle und sahen guten Sport. Es war alles dabei: Die so genannten Kleinen präsentierten sich gut, aber am Ende gaben sich die Favoriten meist keine Blöße – vor allem die Neuhausener nicht: Sie begannen das Turnier, das von Kaufland sowie der Volksbank Mittlerer Neckar unterstützt und von der SG Hegensberg/Liebersbronn ausgerichtet wird, mit einem 20:6 gegen Uhingen-Holzhausen und ließen ein 23:11 gegen den TSV Denkendorf folgen.

„Nachdem es 1:0 stand ist mir auch aufgefallen, dass es das erste Tor in der Halle war“, sagte Sommer, „das ist schön.“ Natürlich war er mit den Auftritten der Mannschaft zufrieden: „Wir haben unser Tempospiel durchgezogen und souverän gewonnen. Dafür, dass wir in diesem Jahr erst zwei Trainingseinheiten hinter uns haben, war das gut.“ Auch Sommer sog die Atmosphäre in der gut gefüllten Halle auf. „Ich finde die Halle mega gut. In der Neckarsporthalle war es enger und da ging es vielleicht manchmal hitziger zu, aber hier hat man viel mehr Möglichkeiten.“ Und vor Zuschauerrängen auf beiden Seiten des Spielfelds spielen die Handballer der Region auch nicht so oft.

Entscheidung am Samstag

Die Maddogs hatten ihren Spieltag mit den beiden Erfolgen bereits beendet, an diesem Samstag sind sie wie alle Teams der Gruppe B drei Mal im Einsatz. Bei der Gruppe A ist es anders herum: Hier hatten die Mannschaften am Freitag drei Spiele, am Samstag laufen sie noch zwei Mal auf und kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale, das dann am Sonntag ansteht.

In Sachen Spannung hat es die Gruppe A ohnehin in sich, wofür auch die Last-Second-Bittenfelder mit Last-Second-Spieler LucaHage sorgten: In ihrem ersten Spiel hätte das Team aus der A-Jugend-Bundesliga beinahe dem Verbandsliga-Tabellenführer TV Reichenbach ein Unentschieden abgetrotzt. Hage hatte in der Schlusssekunde von der Siebenmeterlinie die Chance zum 11:11, scheiterte aber an Tobias Rieker. Gegen das Team Esslingen, ebenfalls Verbandsligist, gelang Hage mit der letzten Aktion aus dem Rückraum der 16:15-Siegtreffer. „Wir waren als Team stark, haben uns gut präsentiert. Nach dem, wie die Saison in der Bundesliga gelaufen ist, fühlt es sich mal gut an, zu gewinnen“, sagte Hage dem EZ-Tickerteam auch angesichts der Null-Punkte-Ausbeute in Deutschlands höchster Nachwuchsspielklasse. Gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen verloren die Bittenfelder in einer erneut engen Partie jedoch mit 11:12.

Für den Bezirksliga-Spitzenreiter war es zwar es der erste Sieg im dritten Turnierspiel. Doch die Mannschaft holte sich ebenfalls anerkennenden Applaus von den Rängen ab. Gegen Pokalverteidiger TSV Deizisau aus der drei Etagen höheren Württembergliga zeigte Ebersbach/Bünzwangen ein starkes Spiel, hielt gut mit und unterlag nur mit 13:15. Gegen Deizisaus Ligakonkurrent TSV Zizishausen führte Ebersbach/Bünzwangen sogar lange, verlor dann aber noch mit 13:16.

383 Tore

Das Team Esslingen schließlich zeigte nach zwei Niederlagen am Abend, dass es den Kampf ums Weiterkommen noch nicht aufgegeben hat: Gegen den TVR holte das Team einen 13:11-Sieg – vieles ist noch also noch in der Gruppe A. Überhaupt war das Niveau beim ersten Handball-Höhepunkt des Jahres sehr gut. Das hundertste Turniertor fiel schon im fünften Spiel durch den Denkendorfer Leon Lohmann – angesichts einer Spielzeit von einmal 25 Minuten ist das beeindruckend. Insgesamt zappelte der Ball am Start-Tag 383 Mal im Netz.

Und die weiteren (Mit-)Favoriten? Württembergliga-Tabellenführer HSG Ostfildern startete in der Gruppe B mit einem klaren 16:6 gegen Uhingen-Holzhausen, musste sich gegen die stark aufspielende SG Heli aber mächtig strecken, um zu einem 14:13-Erfolg zu kommen – aber auch hier heißt es: klar auf Viertelfinalkurs. „Es war in einem engen Spiel ein glückliches Ende“, sagte HSG-Coach Marco Gaßmann und zollte den Berghandballern Respekt. Deizisau hatte sich durch den Sieg gegen Ebersbach/Bünzwangen offensichtlich warm gespielt und schlug Reichenbach letztlich souverän mit 16:11. So wurde die Begegnung mit Zizishausen zum Abschluss des ersten Turniertages – vor immer noch vollen Rängen – schon zu so etwas wie dem vorgezogenen Endspiel um den Gruppensieg, denn auch die Zizishausener hatten zuvor zwei Mal gewonnen.

Schließlich setzte sich der Württembergliga-Vorletzte Zizishausen gegen den -Zweiten Deizisau mit 14:13 durch – wieder so ein spannendes Spiel. „Es war eine bescheidene Leistung zum Abschluss“, ärgerte sich Deizisaus Coach Stefan Eidt. Aber er hatte sich sehr schnell wieder beruhigt: „Jetzt haben wir noch zwei weitere Vorrundenspiele und werden alles geben – alles gut.“

Vom EZ-Pokal berichten: Sigor Paesler, Andreas Pflüger, Stefanie Gauch-Dörre, Max Bruns (Text und Online), Herbert Rudel (Fotos).

Zum Liveticker geht es hier: www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball