1 Pokale, Schecks und gute Laune nach drei langen Turniertagen, von links: Ingo Seeger von der Volksbank Mittlerer Neckar, der Ehrenvorsitzende des Handballbezirks Kurt Ostwald, Matthias Götz und Lennard Müller vom TSV Zizishausen, Lukas Lohmann und Marcel Killat vom TSV Deizisau, Hannes Grundler und Timo Durst vom TSV Neuhausen, Jannik Schlemmer und Sebastian Pollich von der HSG Ostfildern, EZ-Sportchef Sigor Paesler sowie Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd und der Eßlinger Zeitung. Foto:

Der EZ-Handballpokal lebt nicht nur von dem, was auf dem Feld passiert. Auch bei der ersten Ausgabe seit der Coronapause ist wieder einmal deutlich geworden, dass das Sport-Spektakel weit mehr ist als ein bloßes Turnier. Auch abseites der Außenlinien haben sich allerhand spannende Beobachtungen machen lassen.















Link kopiert

Auf dem Spielfeld und neben dem Spielfeld, in der Halle und vor der Halle: Beim EZ-Pokal ist eine Menge geboten. Vieles ist ganz offensichtlich, manches aber auch nicht: eine kleine Übersicht – ohne den Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit.

Torschütze und Torhüter

Lennard Müller vom TSV Zizishausen war mit 33 Treffern der beste Torschütze. Zum besten Torhüter wählten die Trainer der Viertelfinalisten, fast einstimmig, Sebastian Arnold von der HSG Ostfildern. „Was der, gerade in der Vorrunde gegen seinen Ex-Club Neuhausen, gehalten hat – Wahnsinn“, begründete einer der Coaches seine Wahl.

Mehr Sekt als genug

Wer die Handballer – und vor allem die Handballerinnen – kennt, der wusste schon vorher, dass die Kessler-Sektbar in der Halle gut laufen würde. Viele Spieler durften zudem eine Flasche Sekt mitnehmen, denn einer schönen EZ-Pokal-Tradition folgend gab es eine solche für jedes 25. Tor als Prämie. Aber nicht nur: Als Zizishausens Niklas Thierauf im Vorrundenspiel gegen den TV Bittenfeld ein sehr sehenswertes Tor zum 18:14-Endstand erzielt hatte, sagte ein Mitspieler auf der Bank: „Dafür könnte es auch ein Fläschle geben.“ Als ob er es gehört hätte, was er freilich nicht tat, lobte Hallensprecher und TV-Liebersbronn-Vorstand Christoph Binder einen Zusatz-Sekt für Thierauf aus. Dass der EZ-Pokal für den derzeitigen Lieferengpass bei Esslingens Traditionskellerei verantwortlich ist, ist indes ein Gerücht.

Alternative Zweirad

Dass es mit der Parkerei rund um den Sportpark Weil nicht so ganz einfach ist, hatte sich unter den EZ-Pokal-Besuchern schnell herumgesprochen. War der Zweirad-Stellplatz am Freitag noch eher verwaist, gab es dort an den Tagen darauf kaum mehr einen freien Bügel. Ob Moped oder Mountainbike, ob Roller oder Trekking-Rad, die Alternative, den Ort des Geschehens auf zwei anstatt auf vier Rädern anzusteuern und sich einen weiten Fußmarsch oder gar ein Knöllchen zu sparen, wurde überaus rege genutzt.

Balken statt Ball

Der EZ-Pokal ist der Treff der Handballszene. Nur der Handballszene? Nein, es waren auch Funktionäre und Sportler anderer Disziplinen in der Halle. Lona Häcker, frisch gebackene Bundesliga-Turnerin des TSV Berkheim etwa war da – und freute sich auch auf eine leckere Portion Maultaschen. Einen Bezug zum Handball hat Häcker aber schon. „Mein Papa war Handballer und mein Bruder spielt bei Heli in der zweiten Mannschaft“, erklärte sie. Selbst hat es sie aber nicht aufs Spielfeld gezogen: „Das mit dem Ball war nie meine Sache.“ Das mit dem Schwebebalken und dem Stufenbarren dafür umso mehr.

Weltweit oder ganz nah

Jeder Torschütze wurde im Liveticker auf der EZ-Homepage genannt, dazu gab es dort jede Menge Fotos und Videos aus der Halle. So waren die Handball-Fans, die nicht vor Ort sein konnten immer auf Ballhöhe. Thomas Freiwald musste diesmal nicht auf diesen Service zurückgreifen. Denn während sich der langjährige Männer- und jetzige Trainer der weiblichen A-Jugend des Team Esslingen früher auch mal aus Australien oder Kanada gemeldet hatte, wo er die Spiele live verfolgte, saß er diesmal auf der Tribüne.

Weiterkommer-Trommler

An rhythmischer Unterstützung für die Bittenfelder A-Jugend mangelte es in der Sporthalle Weil nicht. Mick und Timo trommelten von der Tribüne aus ihr Team „als echte Fans“, wie sie betonten, nach vorne. Mick ist Esslinger und sprach deshalb von einem „Heimspiel“. Genutzt hat die Unterstützung obendrein. „Wir wollen am Sonntag noch mal kommen“, erklärte Timo vor der Partie gegen Deizisau. Seinem Wunsch folgte die Mannschaft umgehend. Auch Sascha Fischer schaute bei den Bittenfeldern besonders interessiert zu. „Ich fiebere doppelt mit“, erklärte er. Klar, als Funktionär und langjähriger Trainer schlägt sein Herz für den TSV Denkendorf, sein Sohn Louis aber hat es ins A-Jugend-Bundesligateam der Bittenfelder geschafft. Eine Schrecksekunde erlebte Papa Fischer, als sich Louis während des überraschenden 14:13-Erfolgs gegen den TSV Deizisau eine Bänderverletzung zuzog.

Eine kleine Naht

Bei den Spielen ging es fair zu, das machte es auch den Unparteiischen leichter. Größere Verletzungen gab es leider dennoch. Neben Louis Fischer erwischte es Dennis Stadtmüller von der HSG Ostfildern böse am Knie. Als er auf dem Weg ins Krankenhaus war, war Timo Wieland von dort schon wieder zurück. Der Spieler der HSG Ebersbach/Bünzwangen zog sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Spieler des Team Esslingen eine Wunde unterhalb des Kinns zu. Physiotherapeut Sascha May schickte ihn nach kurzer Begutachtung und Verarztung gemeinsam mit den Vertretern des Roten Kreuzes zum Nähen. Zwei Stiche später saß er zumindest schon wieder auf der Bank seiner HSG. „Ich habe geschaut, ob ich es tapen kann – aber kein falscher Ehrgeiz“, erklärte May, der auch bei der Erstversorgung von Ostfilderns Stadtmüller mithalf. Von dieser Stelle aus jedenfalls allen Verletzten eine gute Besserung und rasche Genesung.

Selber machen

Das Spieleland für den sportinteressierten Nachwuchs feierte beim EZ-Pokal in diesem Jahr seine Premiere: ein großer Erfolg für die Kleinen. Diese nutzten die Möglichkeit, selber etwas zu machen und nicht nur zuzuschauen, mehr als reichlich. Balance, Geschicklichkeit und Koordination waren dabei gefragt – und natürlich spielten Bälle die entscheidende Rolle. Für den siebenjährigen Luca war es deshalb auch keine Frage, wo ihn der Weg aus dem Spieleland hinführen soll: „Da drüben in der Halle, will ich auch mal Handball spielen“, stellte der Knirps klar.

„Ein gutes Miteinander“

Auch Oliver Tometic hatte beim EZ-Pokal seinen Spaß – und eine Menge zu tun. „Das ist die größte Veranstaltung hier, seit wir vor rund fünf Jahren nach der Renovierung den Betrieb wieder aufgenommen haben“, erklärte der Hausmeister der Halle im Sportpark. „Es läuft super, ich bin total zufrieden“, sagte er weiter und fügte in Bezug auf den Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn hinzu: „Es ist ein gutes Miteinander.“ Heli-Cheforganisatorin Friederike Schmitz empfand es genauso und lobte Tometic mit seinem Team. Sie war ebenfalls viel in der Halle unterwegs, und erlebte deren Weitläufigkeit. Ihre Smartwatch verriet, dass sie ungefähr 24 000 Schritte oder 18 Kilometer zurückgelegt hatte – pro Turniertag wohlgemerkt.

TSV Denkendorf übernimmt

Der EZ-Pokal 2023 ist gespielt, die 28. Ausgabe 2024 schon in der Pipeline. Den Ausrichter-Staffelstab übernimmt, das steht fest, der TSV Denkendorf. Wahrscheinlicher Termin, zum Vormerken, ist der 5. bis 7. Januar.