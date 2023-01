1 In der 3. Liga kämpfen Timo Durst und der TSV Neuhausen gegen den Abstieg. Beim EZ-Pokal ist das Team der Top-Favorit. Foto:

Die Filder-Teams, der Ausrichter und zwei Bezirksligisten stellen die Gruppe B.















Als Drittligist ist der TSV Neuhausen zweifelsohne Favorit in der Gruppe B – und auch auf den Turniersieg. Dessen ist sich Neuhausens Trainer Alexander Trost bewusst: „Für uns geht es darum, den Zuschauern einen guten Handball zu bieten.“ Auf ein Spiel dürfen sich die Besucher ganz besonders freuen. „Das Duell gegen die HSG Ostfildern wird bestimmt eine schöne Sache“, sagt Trost. Doch auch gegen die anderen Gegner werden sich die favorisierten Maddogs nach seinen Worten „reinkämpfen“ müssen. Die Vorgabe ist aber auch, die Kräfte auf möglichst viele Schultern zu verteilen. „Wir werden das Turnier nutzen, um den jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen.“

Vorfreude auf das Duell gegen den Nachbarn besteht auch aufseiten der Ostfilderner. „Die Partie gegen Neuhausen wird sehr interessant“, sagt HSG- Betreuer Matthias Dunz. „Gerade durch die Jugend-Kooperation beider Vereine ist es ein besonderes Aufeinandertreffen.“ Das Team von Coach Marco Gaßmann, das die Württembergliga als Aufsteiger anführt und damit auf dem Weg ist, in die Baden-Württemberg Oberliga durchzumarschieren, dürfte gerade deshalb auch ein Mitfavorit auf den Gewinn des EZ-Pokals sein. Für die HSG gehe es aber in erster Linie mal ums Weiterkommen. „Das ist das primäre Ziel“, erklärt Dunz, der noch keinen Aufschluss über die Personalsituation hat: „Wir müssen wie viele andere Teams auch schauen, wer fit ist. Aber wir haben Bock, in der neuen Sporthalle in Weil zu spielen.“ Wenn die Halle gut gefüllt sei, werde sicher auch eine gute Stimmung aufkommen, ist sich Dunz sicher.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Verbandsliga gab es für den EZ-Pokal-Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn eine Niederlage gegen den TSV Denkendorf. Nach einer Revanche in der Gruppenphase dürstet Heli-Coach Sven Strübin jedoch nicht. „Natürlich liegt das auf der Hand, aber es spielt keine übergeordnete Rolle“, sagt Strübin. Vielmehr gehe es darum, nach der Winterpause wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. „Es ist ein Vorbereitungsturnier, bereits eine Woche später geht der Ligabetrieb wieder los. Deshalb wollen wir das optimal nutzen.“ Nichtsdestotrotz ist die Vorgabe klar: „Wir möchten weiterkommen.“

Denkendorfs Coach Ralf Wagner sieht in erster Linie „reizvolle Aufgaben“ auf sein Team zukommen. „Mir gefällt der Modus der Sechser-Gruppe“, erklärt der Trainer. „Es wird interessant zu sehen, wie sich die Bezirksligisten schlagen. Und wir wollen uns natürlich mit den größeren Kalibern messen.“ Die personellen Vorzeichen stehen bei der Mannschaft gut. „Wir werden mit voller Kapelle antreten, was mich sehr freut. Denn je mehr Spieler da sind, desto besser können wir uns auf die Rückrunde vorbereiten“, sagt Wagner.

Zwei Ligen Unterschied sind es zwischen der Verbandsliga und dem Bezirksligisten TV Altbach. Coach Steffen Braun teilt das Gegnerfeld in drei Gruppen ein. „Gegen Neuhausen und Ostfildern geht es darum, möglichst viel Spaß zu haben“, sagt Braun, der realistisch genug ist, um zu wissen, dass es da „nichts zu holen“ geben wird. „Hegensberg/Liebersbronn und Denkendorf wollen wir aber ärgern und so lange mithalten, wie es geht“, fährt Braun fort. Gegen Liga-Konkurrent Uhingen-Holzhausen rechnet er sich mehr aus. „Da wollen wir unsere Chance nutzen.“

Genau wie der TVA wird aber auch das HT Uhingen-Holzhausen seine Chance wittern, zumal die beiden Teams in der Bezirksliga nur drei Punkte trennen. Für die anderen Teams in der Gruppe wird die Mannschaft von Trainer Thorsten Fischer nur schwer einzuschätzen sein.