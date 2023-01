1 Der entscheidende Moment im ersten Halbfinale: Ostfilderns Jon Gehrung tritt im Siebenmeterwerfen gegen Deizisaus Keeper Benjamin Hauptvogel an – und scheitert. Foto:

Dreimal klare Sache, einmal knappes Ding: Auf diesen Nenner lassen sich die vier Viertelfinalspiele des EZ-Handballpokals bringen. Die Halbfinal-Begegnungen waren indes beide eng und hart umkämpft.

Viertelfinale

Nach fünf kräftezehrenden Spielen an den beiden Vortagen ist es nicht unbedingt ein Vergnügen, sonntags um 10 Uhr morgens das erste Viertelfinale spielen zu müssen, doch weder die Bittenfelder A-Jugend noch die HSG Ostfildern wirkten verschlafen. Die Youngster hielten in der ersten Hälfte noch gut mit, mussten dann aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen und verloren mit 12:22. In der Partie zwischen dem TSV Deizisau und der SG Heli waren die Verhältnisse hingegen schnell geklärt. Die Deizisauer zogen gleich auf 5:0 davon und ließen danach nichts mehr anbrennen, sodass es am Ende 15:10 stand. Der TSV Neuhausen wiederum drehte gegen den TV Reichenbach nach acht Minuten auf, zog von 5:4 auf 10:4 davon und gewann am Ende, ohne alles in die Waagschale werfen zu müssen, mit 19:13. Deutlich spannender machte es Württembergligist Zizishausen im vierten Viertelfinale gegen Verbandsligist TSV Denkendorf. Ein 9:13 glich der Underdog zum 13:13 aus und übernahm dann sogar die Führung, die der spätere Torschützenkönig Lennard Müller, Sekunden vor Schluss, wieder egalisierte. Vom Siebenmeterstrich waren die Zizishausener abgezockter – und standen unter den letzten Vier.

Halbfinale

Heiß umkämpft waren die beiden Begegnungen um den Einzug ins Finale. Die Württembergliga-Kollegen des TSV Deizisau und der HSG Ostfildern schenkten sich nichts. Mehr als zwei Tore Differenz lagen während der gesamten 30 Minuten nicht ein einziges Mal zwischen den beiden Mannschaften. Folgerichtig stand es am Ende der regulären Spielzeit 18:18. Und auch im Siebenmeterwerfen reichten die fünf zunächst angesetzten Würfe auf jeder Seite nicht aus, um eine Entscheidung herbeizuführen. Jon Gehrung hatte dann mit seinem zweiten Versuch einfach Pech und scheiterte an TSV-Keeper Benjamin Hauptvogel, nachdem Yannik Taxis seinen zweiten Siebenmeter zum 24:23 für Deizisau ins Netz gesetzt hatte.

Im zweiten Halbfinale zwischen dem Drittligisten aus Neuhausen und dem Württembergliga-Vertreter Zizishausen ging es nicht weniger spannend zu. Die Partie wogte, wie es so schön heißt, lange Zeit hin und her. Meist hatten zwar die Maddogs die Nase vorn, doch der Namensvetter aus Zizishausen ließ sich partout nicht abschütteln und zog sogar für kurze Zeit vorbei. Vier Minuten vor Schluss stand es 15:15 und so erlebten die zahlreichen Besucher einen weiteren Krimi – mit einem Happy End für Neuhausen. Hannes Grundler war es letztlich vorbehalten, mit drei Toren hintereinander auf 18:15 zu stellen, sodass der Anschlusstreffer von Zizishausens Dominik Keim nur noch eine Ergebniskosmetik bedeutete.