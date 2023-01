Wie Alin Illi in Rumänien aufbrach und in der Region Esslingen sein Glück fand.















Er sitzt an einem Tisch im Foyer der Sporthalle an der Esslinger Römerstraße, der Heimspielstätte der SG Hegensberg/Liebersbronn, und erzählt seine Lebensgeschichte. Dabei trägt er einen Trainingsanzug des TSV Deizisau. Handball spielt im Leben von Alin Illi eine große Rolle. Sein sportliches Leben teilt sich zwischen diesen beiden Vereinen auf. Beim Württembergligisten Deizisau ist Illi seit gut fünf Jahren gewissermaßen der Fels in der Brandung zwischen den Pfosten, beim Verbandsligisten Hegensberg/Liebersbronn macht er als Trainer die Torhüter besser.

Handball spielt jedoch nicht mehr die alleinige Hauptrolle in Illis Leben. Das war mal anders. Aber vor einigen Jahren hat er eine Entscheidung getroffen und einiges auf sich genommen. Heute sagt der 31-Jährige: „Ich bin zufrieden, ich habe es richtig gemacht.“

Illi ist Rumäne. Doch das hört man seinem Akzent nicht an. Auch sein Name ist nicht typisch rumänisch. Warum das so ist? Illi zuckt mit den Schultern. Er hat mal versucht, nachzuforschen, woher der Name stammt. In der Heimat war er erfolglos. Und dann, in Deutschland: „Ich habe gemerkt, dass es den Namen Illi hier gibt“, sagt er und lacht. Mit etwa der Ostfilderner Handballer-Familie aber hat er verwandtschaftlich nichts zu tun. Und Deutsch hat er einfach sehr gut gelernt.

Das alles kam so: Weil seine Eltern aus beruflichen Gründen zunächst in Israel und dann auf Zypern lebten, wuchs Illi bei seiner Großmutter auf. Später folgte er seinem Bruder ins Internat einer Sportschule – wo er zufällig beim Handball und ebenso zufällig zwischen den Pfosten landete. „Es hat jemand gefehlt und ich bin ins Tor gestanden. Ein Trainer sagte dann: Du bis jetzt Torwart“, erzählt er. Offensichtlich war das ein Spaß. Aber als der junge Alin am nächsten Tag mit einem schnell organisierten Torwartdress erschien, war die Sache entschieden. Damals war er elf Jahre alt. Und dann ging es schnell. Oder: „Da war nur, wie wir in Rumänien sagen, Handball auf dem Brot.“ Akademie des Verbandes, Jugend-Nationalmannschaft, erste rumänische Liga. Zunächst wurde er bei einer Art Casting vom Top-Club CS Minaur Baia Mare verpflichtet, später spielte er für seinen Heimatverein CSU Suceava.

Nach vier Jahren als Profi aber hatte Illi ein Gespräch mit seinem Vater. „Er hat gesagt, dass ich mir Gedanken machen soll“, erzählt er. Die machte er sich – ewig Handball spielen ist unmöglich und eine Altersvorsorge hatte er in diesem Leben auch nicht.

Illi war 23 Jahre alt und fasste einen Entschluss: „Ich habe mich schon lange für Deutschland interessiert, habe auch an der Schule ein bisschen Deutsch gelernt“, erzählt er. Über einen Kontakt bekamen er und vier seiner Mitspieler einen Termin für ein Probetraining beim HC Wernau. Das Abenteuer begann. An einem Dienstag stiegen die jungen Männer in der Heimat unweit der ukrainischen und moldawischen Grenze in einen Bus. „Wir kamen am Donnerstag um 16 Uhr in Zuffenhausen an, um 19 Uhr war Training“, erinnert sich Illi. Er war der Einzige, der mit einem Vertrag in der Tasche wiederkam. Wernaus Handballmacher Markus Mangold vermittelte ihm eine Gastfamilie. Bei den Achnitz’ wohnt er heute noch und fühlt sich wohl.

Illis Leben in Wernau bestand zunächst aus Handball, Deutsch lernen und in einer Fabrik jobben. Nach zwei Jahren beim HCW wechselte er zum TSV Wolfschlugen und später nach Deizisau. Und ging zum Arbeitsamt. Zielstrebig war Illi schon immer. Schnell wusste er, was er wollte. Er schloss eine Ausbildung zum Augenoptiker ab und ist mittlerweile in Plochingen angestellt.

Vertrauen ist das Wichtigste

„Ich gehe wirklich gerne zur Arbeit“, sagt er. Und immer noch gerne ins Training. Auch an die Römerstraße, wohin ihn der damalige SG-Trainer Olaf Steinke, mit dem er vorher schon in Deizisau zusammengearbeitet hatte, als Torwarttrainer holte. „Das macht mir richtig Spaß“, erzählt Illi. „Ich kann ein bisschen weitergeben, was ich früher mitbekommen habe.“ Vor allem ein Coach in Rumänien blieb ihm in Erinnerung. Er war ein Vaterersatz und hat ihn sportliche weitergebracht. Das macht Illi nun mit den Bergtorhütern. „Das Wichtigste ist, Vertrauen zu haben“, sagt er. Ein Torwart muss nicht nur Talent haben, er muss vor allem mental stark sein. Der Glaube an sich und der von außen hilft. Das versucht er zu vermitteln. Wenn er davon erzählt, kommt Illi, der an sich ein ruhiger und besonnener Typ ist, ins Reden.

Am Seitenrand bei Heli ist Illi ebenso engagiert wie in der Deizisauer Ertinger-Halle zwischen den Pfosten. Eine Antwort auf die Frage, was einen guten Torwarttrainer ausmacht, überrascht: „Man muss akzeptieren, wenn einer, den man trainiert, besser ist.“ Das ist bei seinen Schützlingen noch nicht der Fall, auch wenn gerade Dominik Wolf (Illi: „Er ist ein ganz anderer Typ als ich“) immer stärker wird. Irgendwann wird Alin Illi nicht mehr selbst auflaufen. Dann will er sich ganz auf das Trainerdasein konzentrieren. Nein, nicht ganz. Er hat seinen Beruf. Er hat Freundschaften in Deutschland geschlossen. Heimweh nach Rumänien hat er jedenfalls nicht. „Ich hatte dort nie ein richtiges Zuhause“, sagt er, „mein Zuhause ist dort, wo ich mich mit den Menschen wohlfühle.“ Das ist nun zwischen Wernau, Plochingen, Deizisau und Esslingen. Mit viel mehr als nur Handball auf dem Brot.