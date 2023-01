1 Die Reichenbacher und Esslinger kennen sich aus der Liga bestens. Zuletzt hieß es: Vorteil Reichenbach. Foto:

Die Gruppe A ist die Gruppe des Titelverteidigers. Damit zählt der TSV Deizisau als Tabellenzweiter der Württembergliga erneut zu den Favoriten – das weiß auch Kapitän Marcel Killat. „Das Erreichen des Viertelfinals ist das absolute Mindestziel“, sagt Killat, der die Gruppe aufgrund der Diversität interessant findet. „Die Gegner sind komplett querbeet.“ Die HSG Ebersbach/Bünzwangen könne er überhaupt nicht einschätzen, mit der A-Jugend des TV Bittenfeld gebe es aufgrund des einen oder anderen Trainingsspiels in der Vergangenheit „schon mehr Berührungspunkte“. Als größten Konkurrenten sieht Killat den TV Reichenbach. „Die Reichenbacher beeindrucken mit viel Power und viel Tempo. Da ist die Liga dann auch nicht mehr entscheidend.“

Mit in der Gruppe befindet sich auch Deizisaus Liga-Konkurrent Zizishausen. Während sich die „Schnaken“ im Ligabetrieb schwertun und auf dem vorletzten Platz stehen, will Trainer Georgios Chatzigietim das „geile Turnier“ nutzen, um „einen Meilenstein für die Vorbereitung der Rückrunde zu legen“. Eine klare Zielvorgabe – wie das Erreichen des Halbfinals – gebe es von ihm nicht: „Wir wollen einfach unser Spiel auf die Platte bringen. Alles, was positiv ist, nehmen wir mit.“ Alles andere als das Weiterkommen wäre dennoch eine dicke Überraschung.

Eine Überraschung wäre es auch, wenn der Verbandsliga-Primus TV Reichenbach die Gruppenphase nicht übersteht. Doch TVR-Coach Jochen Masching muss die Euphorie erst einmal bremsen. „So wie es aussieht, werden wir bei den Gruppenspielen mit einer Rumpftruppe auflaufen“, sagte Masching, der auf den ein oder anderen Stammspieler verzichten muss. „Dafür werden andere Akteure aus dem erweiterten Kader und der zweiten Mannschaft die Gelegenheit erhalten, sich zu zeigen.“ Nichtsdestotrotz ist sich Masching der Rolle des TVR bewusst. „Wir werden von Spiel zu Spiel schauen, aber unser Ziel wird es trotzdem sein, weiterzukommen.“ Sollte es soweit kommen, könnte er zumindest wieder auf das volle Personal zurückgreifen. „Sonntags wären bei uns alle wieder da.“

Bei Liga-Konkurrent Team Esslingen sieht ähnlich aus. „Wir sind nicht ganz vollständig, aber werden dennoch mit 14 Mann antreten“, sagte Team-Spieler Benedikt Frohna. Klare Vorgabe bei den Esslingern lautet, auch am Sonntag noch im Turnier vertreten zu sein. „Ich denke, das ist ein realistisches Ziel. Wir wollen den EZ-Pokal nutzen, um das ein oder andere für die Rückrunde auszuprobieren. Vielleicht können wir ja sogar in der Gruppenphase den ein oder anderen Favoriten ein wenig ärgern“, sagte Frohna.

Die HSG Ebersbach/Bünzwangen ist nach einer famosen Hinrunde in der Bezirksliga auf dem besten Weg in Richtung Landesliga und darf sich in der Gruppe A durchaus Außenseiter-Chancen ausrechnen – gerade weil die HSG für die anderen ein fast unbeschriebenes Blatt ist.

Komplettiert wird die Gruppe von der A-Jugend des TV Bittenfeld. Der Jugend-Bundesligist geht als Underdog ins Turnier. Auch in der Liga läuft es alles andere als gut – dort steht die U 19 des TVB auf dem letzten Rang. Daher ist die Herangehensweise für Coach Ulf Hummel klar: „Für uns wird es nach dieser verkorksten Hinrunde wichtig sein, dass wir zu unserem Spiel finden.“ Das Turnier komme gerade rechtzeitig, um ein paar Verletzungsrückkehrer wieder an den Wettbewerb heranzuführen. „Es geht darum, das Maximale herauszuholen und uns ein wenig im Esslinger Raum präsentieren zu können“, sagte Hummel. „Wenn etwas gehen sollte, dann allerhöchstens gegen einen Verbandsligisten.“ Einen Sieg würde er „schon gerne mitnehmen“.