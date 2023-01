Von Anfahrt bis Kulinarik – so läuft es in der Sporthalle Weil.















Anfahrt und Parken

Der Sportpark Weil ist bequem mit dem Auto, aber auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Da die Parkplätze knapp sind, bietet sich dies besonders an: Die Buslinien 102 und 103 halten direkt vor dem Gelände und fahren alle 15 Minuten. Wer doch mit dem eigenen Fahrzeug kommt, kann dieses auf dem Parkstreifen in Richtung Pliensauvorstadt abstellen. Am Freitag und Sonntag gibt es zudem die Möglichkeit, kostenlos am Neckar-Center zu parken und die wenigen Meter zur Halle zu Fuß zurückzulegen. Am Samstag ist dort eine Gebühr fällig, die sich jedoch im Rahmen hält. Ganz wichtig: Nicht am Restaurant an der Halle parken, dort wird abgeschleppt.

Spielplan

Zum ersten Mal wird mit zwei Sechsergruppen gespielt, die jeweils an beiden Vorrundenspieltagen im Einsatz sind. Am Finalsonntag bleibt alles beim Alten, wobei gegenüber dem zuerst veröffentlichten Spielplan eine kleine Änderung vorgenommen wurde: Es wurden zwei Viertelfinalbegegnungen getauscht, damit, falls sich alle Favoriten durchsetzen, in der K.o.-Runde nicht gleich zwei Teams aufeinandertreffen, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben. Der Hinweis dazu kam von einem aufmerksamen Leser.

Pott und Deckel

Zwei Jahre lang gab es coronabedingt keinen EZ-Pokal – und damit auch den Wanderpokal nicht zu vergeben. Das führte zu einer kleinen Schrecksekunde, denn Pott und Deckel waren voneinander getrennt. Des Rätsels schnell gefundene Lösung: Der 2020 an den TSV Deizisau neu vergebene Pokal – den davor durfte der TSV Neuhausen nach drei Siegen in Folge behalten – war bereits zum Bekleben mit der neuen Siegerplakette bei der EZ, der Deckel noch in der Deizisauer Ertinger-Halle. Vereint wartet der Pokal nun auf den Gewinner 2023.

Kulinarik

Was Speis und Trank betrifft, haben die Macher von der SG Hegensberg/Liebersbronn an alles gedacht. Es gibt selbst gebackene Kuchen, die gängigen Getränke, eine Kessler-Bar, belegte Brötchen, Fleischkäse und selbstverständlich Maultaschen und Kartoffelsalat. Die Getränkebar bleibt nach dem letzten Tor des Tages ausreichend lang für Fach- und sonstige Gespräche geöffnet.

Spieleland

Auch sonst nutzen die Heli-Organisatoren, die an den drei Tagen mit mehr als 350 fleißigen Helferinnen und Helfern im Einsatz sind, die Möglichkeiten des im Vergleich zur Neckarsporthalle größeren Veranstaltungsortes. Vor Zuschauerrängen auf beiden Seiten des Feldes spielen die Handballer der Region nicht so häufig und auch sonst ist von Kabinen bis Sanitärräumen alles großzügiger. Zudem wird es ein Spieleland mit Angeboten für die Kleinen sowie für Alt und Jung eine Wurfkraftmessung geben.

Gewinnen

Der EZ-Pokal ist in mehrfacher Hinsicht attraktiv. Zusätzlicher Anreiz ist ein Gewinnspiel, bei dem es unter anderem um Einkaufsgutscheine von Kaufland und Karten für Bundeslist Frisch Auf Göppingen geht. Informationen gibt es in der Sonderbeilage zum Turnier und auf der Internetseite der EZ. Der Schütze jedes 25. Tores bekommt wie üblich eine Prämie. In der Montagausgabe werden die EZ-Leser wieder aufgerufen, den besten Spieler des Turniers zu wählen.

Berichterstattung

Die EZ ist wie gewohnt mit großer Personalstärke in der Halle – auch für die Redaktion und ihre Mitarbeiter sowie für das Marketing der Eßlinger Zeitung ist das Turnier ein Highlight gleich zu Jahresbeginn. Es wird ausführlich in der gedruckten Zeitung über die Spiele und die Geschichten drumherum berichtet und wie seit einigen Jahren üblich natürlich auch online. Es wird einen ausführlichen Liveticker mit Bildern und Videos geben. Im Handball-Blog „Am Kreis“, der vor mittlerweile zwölf Jahren beim EZ-Pokal geboren wurde, gibt es die traditionelle Prognose zum Turnierausgang.

Zum Liveticker geht es hier: www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball