EZ-Handballpokal 2926: Das Format hat sich bewährt

Beim TV Reichenbach sind sie erfahren, was Veranstaltungen aller Art betrifft. Deshalb sind die Macherinnen und Macher des Vereins, allen voran die Cheforganisatoren Sigrid Bayer und Marcus Masching, schon weit, was die Vorbereitungen auf den EZ-Handballpokal 2026 betrifft. Das Wichtigste aber fehlt noch: die Teams. Deshalb haben die Abteilungsleiter des – neuen und größeren – Handball-Bezirks Alb mittlerweile eine E-Mail der Sportredaktion der Eßlinger Zeitung in ihrem Postfach, um sich für das Traditionsturnier, das von der Volksbank Mittlerer Neckar und Leos Sportmarketing unterstützt wird, in der Sporthalle Weil anzumelden. Gespielt wird bei der 30. Ausgabe am 3., 4. und 6. Januar, also mit einem Ruhetag am Montag. Das ist eine Premiere. Nicht ganz neu ist dagegen das Frauenturnier. Nach dem gelungenen Auftakt Anfang dieses Jahres wird es das wieder geben.

„Wir freuen uns auf das Turnier“, sagt Masching, „auch auf das Format. Dass die Frauen mitgespielt haben, ist gut angekommen. Das war das Feedback aller Vereine, damit sind wir auch am Puls der Zeit.“ Und es trägt dem Rechnung, dass das Niveau gerade des hiesigen Frauenhandballs in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist.

Premierensieger TSV Wolfschlugen

Aber auch bei den Männern steht die Region bestens da – eine solche Fülle an starken Amateurhandball-Teams bis hoch zur 3. Liga ist in Deutschland kaum woanders zu finden. Beim EZ-Pokal trifft man sich. Titelverteidiger ist Drittligist TSV Neuhausen. Im Finale setzte sich die Mannschaft im Januar dieses Jahres mit 16:12 gegen den Jugendspielpartner und Regionalligisten HSG Ostfildern durch, wurde dabei aber ebenso gefordert wie im Halbfinale beim 19:17 gegen den damaligen Ausrichter TSV Wolfschlugen. Die Neuhausener haben dadurch mit elf Turniererfolgen mit dem bis dahin alleinigen Rekordsieger TSV Deizisau gleichgezogen.

Bei den Frauen gewann das in der 3. Liga beheimatete Wolfschlugener Team das Endspiel mit 24:11 gegen den TV Nellingen, es war also eine eindeutigere Sache. Nellingens Cora Proft hatte zuvor im Auftaktspiel gegen den TB Neuffen als allererste Frau ein Tor beim EZ-Pokal geworfen. Mittlerweile hat der TVN sein Frauenteam abgemeldet. Beim EZ-Pokal 2026 werden so andere Teams dabei sein, im Vorfeld wurde aber schon klar, dass das Interesse groß ist. Beibehalten wird, dass die Spiele der Frauen und Männer ineinander verzahnt ausgetragen werden, sowohl an den beiden Gruppenspieltagen als auch am Finaltag. Das kam bei den Zuschauern und bei den Spielerinnen bei der Premiere sehr gut an.

Diesmal ein Ruhetag

Dass es diesmal einen Ruhetag gibt, liegt daran, dass der traditionelle EZ-Pokal-Finaltag 6. Januar diesmal ein Dienstag ist. So können alle die Vorrundentage am Samstag und Sonntag genießen und sich am Montag – möglicherweise während der Arbeit – auf die Finalspiele freuen. Bei den Trainern, das ergab eine Reihe von Vorgesprächen, kommt diese Lösung auch gut an, weil sie so die Vorbereitung auf die Spiele am Wochenende darauf gut meistern können. Und auch Ausrichter Reichenbach tut sich dadurch bei der Einteilung der Dienste leichter – denn den EZ-Pokal organisatorisch zu stemmen, ist eine Herausforderung. Beim TVR ist das Ganze in sehr guten Händen.

Auch sportlich sind die Reichenbacher prädestiniert für den EZ-Pokal, denn der Verein tritt sowohl mit seinen Frauen als auch mit seinen Männern hochklassig an. Das hat sich im vergangenen Januar ebenfalls gezeigt: Der Auftritt in Weil stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Spielen die Frauen, feuern die Männer an – und umgekehrt.

Bei den Machern des TV Reichenbach und im Team der Eßlinger Zeitung ist die Vorfreude auf den 30. EZ-Handballpokal groß. Die Vorbereitungen laufen. Masching: „Ich hoffe, dass sich viele Teams anmelden.“ Nicht mehr lange, dann steht das Feld.