EZ-Handballpokal 2026: Wolfschlugen – und dann?

So sahen die Premierensiegerinnen des Frauenturniers beim EZ-Pokal aus: TSV Wolfschlugen im Januar 2025.

Auch das zweite Frauenturnier verspricht trotz eines klaren Favoriten Spannung.











Von der Landesliga bis zur 3. Liga – beim Frauenturnier des EZ-Handballpokals zieht sich die tabellarische Leistungsdichte des Teilnehmerinnenfeldes ein bisschen weiter auseinander als bei den Männern. Aber das muss ja in Sachen Spannung nicht viel heißen – wann, wenn nicht bei so einem Turnier, können die so genannten Kleinen die Großen ärgern? Einen klaren Favoriten gibt es aber trotzdem.

„Wir wollen auf jeden Fall unseren Titel verteidigen“, redet jedenfalls Kapitänin Jasmin Dirmeier vom Premierensieger TSV Wolfschlugen nicht drumherum. Wenn das Turnier beginnt, haben die Wolfschlugenerinnen drei Wochen Pause hinter sich – drei Wochen Spielpause wohlgemerkt. Am 27. Dezember sind die Spielerinnen wieder ins Teamtraining eingestiegen, für die Zeit davor hatten sie Hausaufgaben von Trainer Simon Hablizel erhalten, die sie laut Dirmeier „natürlich“ auch erledigt haben. „Wir freuen uns auf das Turnier“, sagt die Kapitänin – und meint damit explizit auch die Spiele gegen die aus ihrem Blickwinkel unterklassigeren Teams: „Die haben es im vergangenen Jahr sehr gut gemacht und in der kürzeren Spielzeit können sie es auch zeigen.“ Dirmeier freut sich besonders darauf, auf den TSV Neckartenzlingen, das Team von Lani Fellberg und Ronja Slawitsch, zu treffen: Slawitsch hat in der vergangen Saison noch in Wolfschlugen gespielt, Fellberg trainiert dort als Perspektivspielerin regelmäßig mit. Slawitsch wird aufgrund eines Auslandsaufenthaltes in Weil jedoch nicht dabei sein.

Lob für Neckartenzlingen

Schärfster Konkurrent der Wolfschlugenerinnen in der Gruppe 1 dürfte Oberligist TSV Denkendorf sein. „Unser Ziel ist es, ins Halbfinale zu kommen“, sagt dessen Trainer Christoph Hönig, spricht aber von „zwei extrem starken Gegnern“ in der Gruppe – in der Landesligist HC Wernau nach dem Rückzug nicht mehr dabei ist. Das mit den zwei „extrem“ starken Gegnern meint Hönig ernst – und wenn man sich in der Szene umhört, dann ist nicht nur klar, dass die Wolfschlugenerinnen der Turnierfavorit sind, sondern dass Neckartenzlingen ein starker Verbandsligist ist. „Mittleres Oberliganiveau“, schreibt gar Trainer Sven Fischer vom TSV Heiningen aus der Gruppe 2 den Neckartenzlingerinnen zu. Er hat es erfahren, denn beim Vorbereitungsturnier im September in Köngen unterlag sein eben in der Oberliga spielendes Team im Finale den Neckartenzlingerinnen.

Denkendorfs Coach Hönig formuliert beim EZ-Pokal derweil nicht nur das Ziel „Weiterkommen“, sondern bezeichnet das Turnier auch „als super Re-Start vor der Rückrunde“. Und er ist besonders gespannt darauf, „wie sich die Spielerinnen individuell gegen die Wolfschlugenerinnen behaupten. Es ist die Frage, wie lange man so einen Gegner ärgern kann, vielleicht kann man ein bisschen zocken“. Ähnlich sieht es Neckartenzlingens Coach Chris Slawitsch: „Es ist super, gerade gegen Wolfschlugen zu spielen, ich freue mich drauf. Da können die Mädels mal sehen, wie es in der 3. Liga zugeht, und lernen.“ Auch von den Denkendorferinnen hält er viel: „Die spielen in der Oberliga eine gute Runde.“ Eine genaue Zielsetzung in der „Todesgruppe“ formuliert Slawitsch nicht. Das Lob für sein Team freut ihn derweil. „Vielleicht liegt es daran, dass wir so eine offensive Abwehr spielen, wie sie nicht viele spielen“, vermutet er, „und dass die Spielerinnen mit viel Herzblut dabei sind.“

In der Gruppe 2 streben Fischers Heiningerinnen freilich ebenfalls das Weiterkommen an, von der Papierform ist lediglich Regionalligist HSG Leinfelden-Echterdingen stärker einzuschätzen. Aber mit der Papierform ist das eben so eine Sache. Fischer: „Ich schätze auch die SG Hegensberg/Liebersbronn stark ein, das Team spielt in der Verbandsliga eine ordentliche Rolle.“ Eine sehr ordentliche ist das sogar, das Team von Trainer Ogu Nwagbara ist Tabellenführer und damit nicht so weit weg von der Oberliga. Der frühere Bundesliga-Profi und nigerianische Nationalspieler bleibt auch beim EZ-Pokal seinem Credo treu: „Wir wollen vor allem Spaß haben.“

„Mal ohne Druck spielen“

Leinfelden-Echterdingen ist dagegen laut Trainerin Mona Binder „nicht auf dem Stand, dass wir erhobenen Hauptes auftreten, wir hatten keine einfache Hinrunde“. Das Team ist in der Regionalliga mit 6:16 Punkten Drittletzter – in Weil aber dennoch Gruppenfavorit. Entsprechend will sich die HSG auch gut präsentieren. „Und ich freue mich auch darauf, das EZ-Pokal-Flair zu genießen“, sagt Binder.

Gastgeber TV Reichenbach ist als einziger Landesligist das unterklassigste Team beim gesamten EZ-Pokal, führt aber seine Tabelle an. „Natürlich sind wir selbstbewusst, aber wir sind der Underdog“, sagt TVR-Coach Frank Rilling. Er will sich mit seinem Team „gut verkaufen“ und freut sich auch darauf, „mal mit Spaß und ohne Druck zu spielen – denn dass wir aufsteigen wollen, da können wir nicht mehr drumherum reden“.