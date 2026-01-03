EZ-Handballpokal 2026: Wolfschlugen nicht souverän, aber weiter

1 Antonia Amann und die Wolfschlugenerinnen setzen sich auch gegen Denkendorf durch. Foto:

Simon Hablizel war einigermaßen zufrieden. Chris Slawitsch grinste breit. „Ich freue mich, dass wir weitergekommen sind, da sind wir stolz drauf“, sagte er und lobte insbesondere die Leistung der Torhüterinnen Rebekka Wieder und Frauke Möhl. Was war geschehen? Der von Slawitsch trainierte Frauen-Verbandsligist TSV Neckartenzlingen war zwar hoch gelobt, aber als Außenseiter in die Gruppe 1 gestartet – und erreichte dann durch einen 17:10-Sieg gegen den Oberligisten TSV Denkendorf das Halbfinale. Auch bei der 13:17-Niederlage gegen Hablizels Drittligist und Titelverteidiger TSV Wolfschlugen hatten die Neckartenzlingerinnen eine starke Leistung gezeigt.

Wolfschlugens Coach lobte die Neckartenzlingerinnen: „Sie haben es richtig gut gemacht.“ Ansonsten ordnete er das Weiterkommen seines Teams nüchtern ein: „Wir haben uns in den beiden Spielen nicht mit Ruhm bekleckert, aber wir haben sie gewonnen. Das geht souveräner.“

Für Lani Fellberg war das Auftaktspiel des EZ-Pokals 2026 ein besonderes Duell. Sie ist Leistungsträgerin der Neckartenzlingerinnen und trainiert regelmäßig mit den Wolfschlugenerinnen mit. „Dafür, dass wir gegen einen Drittligisten gespielt haben, sind wir sehr zufrieden mit unserer Leistung“, analysierte sie. Bis zur 20. der 25 Minuten Spielzeit war die Partie ausgeglichen, die Neckartenzlingerinnen hatten sogar lange knapp geführt. Erst dann setzte sich der Favorit ab. „Gegen Denkendorf war klar: Wer das Spiel gewinnt, ist wahrscheinlich im Halbfinale. Wir haben alles gegeben. Es war nicht so das perfekte Spiel. Aber wir sind zufrieden, wie es ausgegangen ist“, sagte Fellberg weiter.

Hönig ist „ernüchtert“

Das sah aus der Sicht von Denkendorfs Coach Hönig natürlich ganz anders aus. „Ernüchtert“ war er und „sehr enttäuscht“. Und er folgerte: „Es gibt viele Punkte, die wir aufarbeiten können.“ Dabei hatte er sein Team sogar in einer kompletten Trainingseinheit auf die Neckartenzlingerinnen vorbereitet – mit dem Hintergedanken, „dass so eine offensive Abwehr in der Liga auch auf uns zukommt“. In der Sporthalle Weil aber kamen die Denkendorferinnen damit überhaupt nicht zurecht. „Wir waren von Sekunde eins an nicht da, haben es nicht auf den Punkt gekriegt“, erklärte Hönig, „das war sehr ärgerlich.“ Zwar kämpften sich die Denkendorferinnen ins Spiel hinein, aber da war es zu spät. Zumindest der Auftritt gegen Wolfschlugen stimmt Hönig etwas versöhnlich.

Und dann sagte Hönig noch: „Schade, ich wäre gerne am Dienstag noch dabei gewesen.“ Nun können er und die Denkendorferinnen nur zum Zuschauen in die Halle kommen – und beobachten wie sich die Neckartenzlingerinnen im Halbfinale schlagen. Hablizel ist überzeugt: „Wartet ab: Der Gegner dort wird es gegen sie auch sehr schwer haben.“