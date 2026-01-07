EZ-Handballpokal 2026: Wer wird die Spielerin und der Spieler des Turniers?

Wer wird die Spielerin und der Spieler des Turniers?

9 Der Drittligist TSV Neuhausen gewinnt das Finale gegen den Regionalligisten TV Plochingen mit 17:14 und darf den Wanderpokal - zum zwölften Mal - in die Höhe recken. Foto: Steffen Wahr

Auch in diesem Jahr können die EZ-Leser wieder die beste Spielerin sowie den Spieler des EZ-Handballpokals 2026 wählen.











Gewinnen kann nur das Kollektiv. Dennoch gab es beim EZ-Pokal den einen oder anderen Handballer und die eine oder andere Handballerin, der oder die herausstach. Deshalb wählen die EZ-Leser und Pokalzuschauer den EZ-Pokal-Spieler des Turniers und die EZ-Pokal-Spielerin.

Die Redaktion hat vier Spieler und vier Spielerinnen ausgewählt – und jetzt sind Sie an der Reihe. Die Wahl – es ist jeweils eine Stimme für einen Spieler und eine Spielerin möglich. Die Abstimmung läuft bis zum Donnerstag, 15. Januar.

Spielerwahl der Frauen

Spielerwahl der Männer

Zur besten Torhüterin des EZ-Pokals wurde Rebekka Wieder vom TSV Neckartenzlingen gekürt. Bei den Männern holte Tim Gübele vom TV Plochingen den Titel des besten Torhüters des Turniers.