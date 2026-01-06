EZ-Handballpokal 2026: TV Reichenbach – der Familienverein

1 Geballte Masching-Power, von links: Waltraud, Bruno, Jochen, Marcus und Petra. Foto: Robin Rudel

Sieben Maschings aus drei Generationen sind beim diesjährigen EZ-Pokal-Ausrichter aktiv. Sie können es sich gar nicht anders vorstellen.











Link kopiert

Auf den Rängen war längst niemand mehr, im Foyer standen die letzten Handballerinnen und Handballer mit einem Kaltgetränk in der Hand oder füllten die Energiereserven mit einem belegten Weckle auf. Im Innenraum belichteten die EZ-Redakteure die letzte Seite für die Montagausgabe. Petra Masching ging an ihnen vorbei, sammelte ein paar Servietten ein und warf sie in den großen Mülleimer, den sie hinter sich herzog. Anschließend begab sie sich in den Vorraum der Halle im Sportpark Weil zur Lagebesprechung. Ihre Schwiegermutter Waltraud saß schon am Tisch und ihr Mann Marcus stieß kurz darauf dazu. Allen war die Anstrengung des langen, zweiten EZ-Pokaltages anzumerken – aber auch die Zufriedenheit. Es läuft.

Das Ehrenamt funktioniert beim diesjährigen Turnierausrichter TV Reichenbach. Viele, viele Mitglieder helfen mit – wie das Jahr über in allen möglichen Bereichen des Clublebens. Was auffällt: Auch Familienbande stärken das Gefüge. Es gibt beim TVR etwa die Häußermanns, es gibt die Mayrs. Und die Maschings. „Das Familiäre ist schon das Besondere an dem Verein“, sagt Petra Masching. Ihr Mann Marcus steht neben ihr und zuckt lächelnd mit den Schultern. „Sie kann das im Vergleich besser beurteilen als ich“, sagt er dann, „ich kenne es nicht anders.“ Denn während Marcus Masching über seine Eltern Waltraud und Bruno praktisch in den TVR hineingeboren wurde und große Teile seiner Kindheit in der Brühlhalle verbracht hat, kam Petra erst durch die Beziehung mit ihm zum Club.

Aber auch sie kommt aus einer Sportlerfamilie: Ihre Eltern waren beim TSV Neustadt (bei Waiblingen) Triathleten – ihr Vater hatte die Abteilung gegründet – und sie selbst war Kampfrichterin. Praktischerweise spielte sie aber auch Handball.

Praktischerweise, denn sie und Marcus lernten sich Szene-unüblich nicht in einer Halle kennen, sondern auf dem Stadtfest in Stuttgart. Die Augen der beiden leuchten, als sie davon erzählen. „Dass sie Handball gespielt hat, war natürlich hilfreich“, erklärt Marcus Masching. Petra spielte dann auch ein paar Jahre beim TVR – und hat heute viel Verständnis, wenn ihr Marcus Zeit in seine Aufgabe als Abteilungsleiter investiert, in die er im Jahr 2010 vom Stellvertreter aufgestiegen war: „Das geht nur, wenn beide es kennen.“ Was auf ihn zukommt, wusste Marcus Masching. Denn früher stand sein Vater Bruno der Handball-Abteilung vor. Zuletzt trainierte er noch die B-Jugend – und das besonders gerne: Denn da spielt Enkelin Maya mit. Emma, die andere Tochter von Petra und Marcus, wirft in der C-Jugend Tore.

Bruno Masching half ebenfalls beim EZ-Pokal kräftig mit, Waltraud Masching eh. „Mit ihrer Gastro-Erfahrung ist sie für uns sehr wichtig“, berichtet Marcus Masching. Seine Mutter betrieb früher mit ihren Schwestern das Traditionslokal „Goldener Hirsch“ in Reichenbach.

Unsere Empfehlung für Sie Handball – 3. Liga Sören Hamann wechselt von Neuhausen nach Pfullingen Der junge Torhüter verlässt den Drittligisten am Ende der Saison nach zwei Jahren.

Ehrenamtliches Engagement ist für die Maschings ein Teil ihres Lebens – und nicht nur wichtig, weil sie es sich gar nicht anders vorstellen können. „Wir vermitteln Werte“, stellt Petra den sozialen Aspekt über den rein sportlichen. Für sie, die zurzeit eine E- und eine F-Jugend trainiert, war das Vereinsleben also nicht neu, als sie ihren Marcus kennenlernte. Aber in Reichenbach musste sie sich erst einmal orientieren. „Wenn ich jemandem meinen Nachnamen gesagt habe, kam immer eine Frage: Mit welchem Masching bist du denn verheiratet?“ Sie grinst vergnügt, als sie das erzählt. In der handballerischen Öffentlichkeit steht vor allem Jochen Masching, Marcus’ Bruder. Er war der bessere Handballer der beiden und ist der Trainer der Verbandsliga-Männer des Vereins. Allerdings wohnt er nicht mehr in Reichenbach, sondern in Esslingen, weshalb die Kinder Elias, Emil und Vincent nicht beim TVR, sondern in der Jugend der SG Hegensberg/Liebersbronn spielen – wo Papa Jochen auch schon Coach war.

Abteilungsleiter und Trainer

Brüder als Abteilungsleiter und Trainer, das ist eine nicht ganz alltägliche Konstellation. Aber in Reichenbach kein Problem. In die Situation, seinen „Jongen“ möglicherweise entlassen zu müssen, ist Marcus Masching jedenfalls noch nicht gekommen. „Unabhängig davon, dass er mein Bruder ist, bin ich von ihm als Trainer überzeugt. Als es mal nicht so gut lief, lag es nicht an ihm“, erklärt der Abteilungschef. Am Ende der Saison gibt Jochen Masching den Trainerjob ab. Die Suche nach einem Nachfolger beschäftigt Bruder Marcus auch während des EZ-Pokals.

Nicht nur dabei, und das ist ihm wichtig zu betonen, kann er sich auf kompetente Mitstreiterinnen und Mitstreiter verlassen. Wie er überhaupt froh ist, dass ihm bei operativen Dingen wie etwa der Organisation der Heimspiele viel abgenommen wird. Die Namen von Sigrid Bayer, Alec Farrell und Carolin Zemmel nennt er explizit. Die heißen zwar nicht Häußermann, Mayr oder Masching mit Nachnamen. Aber auch sie haben Verwandte, die ebenfalls im Club engagiert sind – und sind Teil der großen TVR-Familie.