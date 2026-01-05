1 Sven Strübin erklärt den Deizisauer Spielern auf der Bank, wie es geht. Foto: Robin Rudel

„Ich bin ein ungeduldiger Mensch“, sagt Sven Strübin und lächelt. Aber er ist auch Realist. Und deshalb schiebt er gleich hinterher: „In dieser Phase braucht es Geduld.“ Zwei Mal in Folge sind die Handballer des TSV Deizisau abgestiegen, als Strübin die Mannschaft im Sommer – nach einiger und reiflicher Überlegung – übernahm. Bei einem Team, das am Boden einer Abwärtsspirale angekommen ist, kann man viel bewegen. Aber es ist eine Herausforderung. Jetzt, ein paar Monate und Spiele später, stehen die Deizisauer in der Verbandsliga auf Platz drei. Nach dem starken Saisonstart haben sie zuletzt etwas geschwächelt. Strübin sagt über sein Engagement: „Bereut habe ich es auf keinen Fall.“

Deizisau ist längst nicht mehr das Aushängeschild der Handball-Region, das es einmal war. Das sah man auch beim EZ-Pokal: Wenn der TSV Neuhausen erneut gewinnt, sind die Deizisauer mit ihren elf Erfolgen nicht mehr der Rekordsieger des Traditionsturniers. Die Mannschaft schied in der Vorrunde aus. Aber: Sie zeigte auch in der Sporthalle Weil, dass noch einiges in ihr steckt. Der Aufstieg zumindest zurück in die Oberliga ist drin. Und das Ziel. Beim Turnier spielte übrigens schon Kreisläufer Tim Passmann mit, der vom SKV Unterensingen kam.

Erster Drittligasieg in Deizisau

Der ehemalige Jugendnationalspieler Strübin, der als gebürtiger Emmendinger zwar aus dem Süden stammt, aber nach einigen Stationen erst im Jahr 2012 in die Region zurückgekehrt ist, hat die glorreichen Deizisauer Zeiten miterlebt. Mit erst 21 Jahren war er im Jahr 2009 Cheftrainer des damaligen Drittligisten SC DHfK Leipzig – die Liga hieß noch Regionalliga – geworden. „Meinen ersten Auswärtssieg habe ich in Deizisau geholt“, erinnert er sich und grinst. Auf der anderen Seite spielte damals unter anderem das heutige Management-Mitglied Dennis Prinz. Später führte Strübin die Leipziger in die 2. Bundesliga. Sein erstes Engagement in der Region Esslingen hatte er ab dem Sommer 2022 bei der SG Hegensberg/Liebersbronn, danach war er beim TV Plochingen.

Den alten Zeiten trauern sie in Deizisau längst nicht mehr nach. Sie arbeiten im Verein ruhig weiter. Und daran, erst einmal wieder eine Stufe nach oben zu klettern. „Die Oberliga ist attraktiv, mit Derbys gegen die SG Heli, den TSV Wolfschlugen und die Unterensinger, falls die nicht wieder aufsteigen. Da will ich unbedingt hin“, sagt Lukas Lohmann. Der Deizisauer Kapitän lobt seinen neuen Trainer in den höchsten Tönen: „Sven hat es geschafft, uns wieder Selbstvertrauen zu geben und das Feuer zu entfachen.“ Der Coach selbst sagt dazu zwei Sätze: „Ein Trainer kann viel machen, aber der Funke und die Energie müssen von der Mannschaft kommen.“ Und: „Diese Energie ist da, aber nicht immer. Die Mannschaft hat die Leistungsfähigkeit, aber es fehlt die Stabilität.“ Als Beispiel nennt er, dass die Deizisauer in der Hinrunde gegen die beiden Teams, die heute in der Tabelle vor ihnen stehen, hoch gewonnen, ihre acht Minuspunkte aber gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich kassiert haben.

Das lag auch daran, dass die Deizisauer gegen Ende des Jahres vom Verletzungspech gebeutelt waren. „Wir müssen schauen, dass wir wieder zulegen“, sagt Strübin. Personell sieht es mittlerweile besser aus – der „heiße Januar“ (Lohmann) kann also kommen: Nach dem Auftakt am Sonntag (17 Uhr) gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim geht es zu Tabellenführer Rot-Weiß Laupheim, dann kommt der Zweite TV Bartenbach in die Hermann-Ertinger-Halle. „Wir haben zu viel liegen lassen, um sagen zu können, dass es Richtung Aufstieg geht“, hält Kapitän Lohmann den Ball erst einmal flach. Trainer Strübin antwortet auf die Frage, wie weit die Oberliga für das Team entfernt ist: „Zwei Punkte und ein Spiel – wir haben es selbst in der Hand.“ Der Erste steigt direkt auf, die Tabellenzweiten der vier Verbandsliga-Staffeln spielen zwei weitere Aufsteiger untereinander aus.

„Ich hoffe, dass er weitermacht“

„Die zwei Abstiege haben was mit der Mannschaft gemacht“, erklärt Strübin und ist froh, dass es insgesamt gut läuft. „Wir haben auf einer schönen Welle surfen dürfen“, sagt auch Lohmann und man merkt ihm an, das das nach den vielen Niederlagen zuvor gut tat. Dass es zuletzt nicht mehr so rund lief, „tut mir für den Sven leid“.

Es ist nicht die Tradition, die verpflichtet. Der Trainer sieht sie jedenfalls nicht als Bürde. „Die vergangenen Jahre waren bitter, der Verein muss schauen, dass er sportlich wieder ins Fahrwasser kommt“, sagt er, „aber die Bedingungen sind gut, es ist eine schöne Halle und ein handballbegeistertes Publikum.“ Dass er seinen Vertrag trotzdem noch nicht über das Saisonende hinaus verlängert hat,liegt seiner Aussage nach an seinem fordernden Beruf als Führungskraft im Personalbereich der Mercedes-Benz-Group. „Es ist für mich schwer, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren zu planen, das hat nichts mit dem Verein zu tun“, erklärt Strübin. Und: „Wir sind in Gesprächen, ganz transparent.“

Lohmann beobachtet sie gespannt. „Ich hoffe, dass er weitermacht. Wenn er aufhören würde, wäre das ein herber Verlust für uns“, sagt er. So, wie Strübin nach dem Abstieg ein bisschen überlegen musste, ob er bei den Deizisauern einsteigt, würde es vielleicht helfen, wenn die Aussichten auf den Aufstieg nach dem „heißen Januar“ eher größer als kleiner wären. Geduld bräuchte es aber auch dann noch.