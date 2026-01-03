1 Hiergeblieben: Plochingens Dusan Ilijin stoppt Heli-Akteur Louis Fischer. Foto:

Wer hätte gedacht, dass es im letzten Spiel der Männer-Gruppe 1 zwischen dem TV Reichenbach und dem TV Plochingen um nichts mehr gehen würde? Beide Mannschaften standen da schon als Halbfinalteilnehmer fest – die Reichenbacher überraschend. Denn bis dahin war es in der Gruppe 1 sehr spannend, was auch an den durchaus schwankenden Leistungen der Teams lag. TVP-Coach Engelbert Eisenbeil hatte jedoch allen Grund, „top-zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft“ zu sein: „Es haben alle gespielt, es ist ein gutes Turnier für uns.“ Das geht für den TVP nun am Dienstag um 11.15 Uhr mit dem Halbfinale weiter. Zudem lobte Engelbert ausdrücklich Ausrichter TV Reichenbach für das „top organisierte Turnier“.

Reichenbachs Coach Jochen Masching freute sich derweil „natürlich“ über das Weiterkommen und war nur über die 8:17-Niederlage gegen den TSV Deizisau enttäuscht. Zu den anderen Aufritten sagte er kurz und knapp: „passt“.

Deizisau: Letzter statt Halbfinaleinzug

Auch beim TSV Wolfschlugen ging es leistungsmäßig auf und ab. So fand der sportliche Leiter und Co-Trainer Claus Scheufele: „Wir haben sehr schlecht angefangen. Dann haben wir an die Mannschaft appelliert und etwas versucht – und gerade das mit dem siebten Feldspieler hat gut geklappt. Insgesamt aber war es nicht zufriedenstellend.“ Die Wolfschlugener wurden am Ende Dritter der Gruppe, punktgleich mit den Reichenbachern.

Bei Wolfschlugens Oberliga-Konkurrenten SG Hegensgerg/Liebersbronn lief es anders herum. „Wir haben gegen Deizisau ein gutes Spiel gemacht, gegen Plochingen ein ordentliches, das auch anders ausgehen kann – und gegen Reichenbach war die Niederlage verdient. Was Abwehr- und Torhüterleistung betrifft, sind wir nicht auf Wettkampfniveau gekommen“, erklärte Coach Veit Wager, und, „dass ich nur mit sieben bis acht Leuten vom Stamm antreten konnte.“ Im spannendsten Spiel des Tages trennten sich die Berghandballer von den eine Liga höher spielenden Plochingern 13:13. Positiv bewertete Wager das Debüt von Youngster Tom Hughes: „Das war gut.“ Der EZ-Pokal ist eben auch immer gerade für junge Handballer eine Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen. Die SG Heli startet erst am 24. Januar wieder in den Ligabetrieb.

Die Deizisauer steigerten sich im Verlauf des Turniers, haben aber keine Gelegenheit, den zwölften EZ-Pokalsieg einzufahren und damit wieder alleinige Rekordsieger zu werden. Die Abschlusstabelle der Gruppe spiegelt aber nicht die Leistung der Mannschaft wider. Am Ende gab es eine knappe 12:13-Niederlage gegen Wolfschlugen – mit einem Sieg hätte es Weiterkommen statt letzter Platz geheißen. „Wir hatten einen schwierigen Start gegen Heli, haben es ein bisschen verschlafen. Da waren wir gegen Reichenbach und Plochingen deutlich besser. Im letzten Spiel gegen Wolfschlugen waren wir vorne zu inkonsequent“, analysierte Routinier Yannik Taxis. Beim abschließenden Spiel zwischen Reichenbach und Plochingen hätte er von der Tribüne aus gerne noch etwas mitgezittert.