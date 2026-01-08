Packende Spiele bis zur Siegerehrung: Unsere Bildergalerie des 30. EZ-Handballpokals zeigt die Highlights der abschließenden Begegnungen der Frauen und Männer.
Der Finaltag des EZ-Handballpokals 2026 bot Handball-Fans alles, was das Herz begehrt: intensive Halbfinalbegegnungen, überraschend spannende Endspiele und verdiente Sieger in beiden Wettbewerben.
Unsere Bildergalerie zeigt einige Schlüsselszenen des Finaltags – von temporeichen Angriffen über emotionale Jubelmomente bis hin zur feierlichen Übergabe der Pokale in der Sporthalle Weil.
Bei den Frauen setzte sich der TSV Wolfschlugen im Finale souverän durch und verteidigte seinen Titel mit einem 16:12-Erfolg gegen das Überraschungsteam des TSV Neckartenzlingen – und stand zum zweiten Mal in Folge ganz oben auf dem Podest.
Auch bei den Männern gab es eine erfolgreiche Titelverteidigung: Der TSV Neuhausen sicherte sich mit einem 17:14-Finalerfolg gegen den TV Plochingen den Siegerpokal und zog so – mit dem zwölften Pokaltitel – in der ewigen Bestenliste am bis dato Mit-Rekordsieger TSV Deizsiau vorbei.