15 Handball-Regionalligist TV Plochingen bot dem Favoriten TSV Neuhausen lange Zeit Paroli – und ließ sich zurecht feiern. Foto: Herbert Rudel

Der Finaltag des EZ-Handballpokals 2026 bot Handball-Fans alles, was das Herz begehrt: intensive Halbfinalbegegnungen, überraschend spannende Endspiele und verdiente Sieger in beiden Wettbewerben.

Unsere Bildergalerie zeigt einige Schlüsselszenen des Finaltags – von temporeichen Angriffen über emotionale Jubelmomente bis hin zur feierlichen Übergabe der Pokale in der Sporthalle Weil.

Abteilungsleiter Marcus Masching vom Ausrichter TV Reichenbach eröffnet die Siegerehrung des 30. EZ-Handballpokals. Foto: Herbert Rudel

Bei den Frauen setzte sich der TSV Wolfschlugen im Finale souverän durch und verteidigte seinen Titel mit einem 16:12-Erfolg gegen das Überraschungsteam des TSV Neckartenzlingen – und stand zum zweiten Mal in Folge ganz oben auf dem Podest.

Auch bei den Männern gab es eine erfolgreiche Titelverteidigung: Der TSV Neuhausen sicherte sich mit einem 17:14-Finalerfolg gegen den TV Plochingen den Siegerpokal und zog so – mit dem zwölften Pokaltitel – in der ewigen Bestenliste am bis dato Mit-Rekordsieger TSV Deizsiau vorbei.