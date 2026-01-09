EZ-Handballpokal 2026: Selbstbewusst ins Handballjahr
1
Finley Peters auf dem Weg zum Tor. Er und seine Plochinger überzeugen nicht nur im Finale gegen Neuhausen. Foto:  

Der EZ-Pokal ist immer auch ein Formtest. Die allermeisten Handballerinnen und Handballer können Zuversicht aus ihrem Auftritt ziehen.

Beim EZ-Handballpokal ging es am 3., 4. und 6. Januar schon zum 30. Mal für die Männer und zum zweiten Mal für die Frauen um Ruhm, Ehre und Pokale. Aber nicht nur – natürlich war das Turnier auch eine Standortbestimmung für den Start ins Ligajahr. Die meisten Spielerinnen und Spieler sowie ihre Trainerinnen und Trainer konnten neben Erkenntnissen auch Selbstvertrauen mitnehmen – aber nicht alle.

