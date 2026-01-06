EZ-Handballpokal 2026: Pokalverteidigung im Doppelpack

1 Luis Sommer tankt sich durch: Zwei Tore steuert der Rückraumhüne zum zwölften Pokalerfolg gegen den TV Plochingen bei. Foto: Herbert Rudel Foto:

Die Männer des TSV Neuhausen holen beim 30. EZ-Handballpokal zum zwölften mal den Titel. Bei den Frauen landet erneut der TSV Wolfschlugen auf Platz eins.











Beide haben es wieder gemacht: Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen ließen ihrem EZ-Pokal-Premierenerfolg aus dem Vorjahr mit dem 16:12-Sieg im Finale gegen das Überraschungsteam vom TSV Neckartenzlingen ihren zweiten Pokalgewinn folgen. Bei den Männern gelang es dem TSV Neuhausen, ebenfalls den Titel zu verteidigen. Zugleich zog der Drittligist mit seinem zwölften Pokalerfolg nach dem 17:14 gegen den TV Plochingen in der ewigen Bestenliste endgültig am langjährigen Rekordsieger TSV Deizisau vorbei.