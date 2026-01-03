EZ-Handballpokal 2026: Lauterstein sagt ab, der Spielplan für Sonntag wird angepasst

1 Am Samstag lief alles nach Plan – hier eine Szene aus dem Spiel zwischen dem TV Plochingen und der SG Hegensberg/Liebersbronn. Für den Sonntag mussten die EZ-Pokal-Macher improvisieren, Foto: Bastian Frech

Die Männerteams spielen nun zwei Mal 20 statt ein Mal 25 Minuten.











Es kam bei den Organisatoren des 30. EZ-Handballpokal eine gewissen Betriebsamkeit auf, als am Samstag Oberligist SG Lauterstein seine Teilnahme für den Turniersonntag absagte. Der Grund: Fast die gesamte Mannschaft hat das Corona-Virus erwischt. Verschiedene Möglichkeiten, den Spielplan anzupassen, wurden durchdacht, Gespräche mit den Verantwortlichen der betroffenen, verbliebenen Mannschaften geführt – und am Ende eine passende Lösung gefunden: Die Quintessenz: Die nach der vorherigen Absage der HSG Ostfildern zunächst aus vier Mannschaften bestehende Gruppe 2 reduziert sich auf drei – die Teams haben nun zwei Spiele, deren Dauer jedoch von ein Mal 25 auf zwei Mal 20 Minuten erhöht wurde.

Los geht der Sonntag um 10 Uhr wie geplant mit zwei Begegnungen der Frauengruppe 2 (TV Reichenbach gegen SG Hegensberg/Liebersbronn und TSV Heiningen gegen HSG Leinfelden-Echterdingen), deren Spielzeit bei ein Mal 25 Minuten bleibt. Um 11.10 Uhr kommt es dann zum Duell der Männermannschaften des Team Esslingen und des TSV Denkendorf, nach zwei weiteren Spielen der Frauen treffen um 13.15 Uhr bei den Männern Titelverteidiger TSV Neuhausen und das Team Esslingen aufeinander. Es folgen zwei weitere Spiele der Frauen, ehe es zum Abschluss zur Männerbegegnung zwischen dem TSV Denkendorf und dem TSV Neuhausen kommt. An den Finalbegegnungen am Dienstag ändert sich nichts.

Hier geht es zum aktualisierten Ergebnisblock.