EZ-Handballpokal 2026: Hirnschmalz und Improvisationstalent

„Sportspezifische" Ernährung gibt's beim EZ-Pokal in Hülle und Fülle.

Hirnschmalz nach Absage

Bei den Organisatoren des 30. EZ-Handballpokals kam eine gewisse Betriebsamkeit auf, als am Samstagfrüh Oberligist SG Lauterstein seine Teilnahme für den Turniersonntag absagte. Der Grund: Fast die gesamte Mannschaft hatte das Corona-Virus erwischt. Verschiedene Möglichkeiten, den Spielplan anzupassen, wurden durchdacht, Gespräche mit den Verantwortlichen der betroffenen, verbliebenen Mannschaften geführt – und am Ende wurde eine passende Lösung gefunden. Vor allem Markus Belser, der Vorsitzende des Handball-Bezirks Neckar-Alb, und Marcus Masching, der Abteilungsleiter des TV Reichenbach, investierten dabei einiges an Hirnschmalz und taten sich mit Improvisationstalent hervor. Die Quintessenz: Die schon nach der vorherigen Absage der HSG Ostfildern zunächst nur noch aus vier Mannschaften bestehende Gruppe 2 reduzierte sich auf deren drei – die Teams hatten nun zwei Spiele, deren Dauer jedoch von ein Mal 25 Minuten auf zwei Mal 20 Minuten erhöht wurde. Und weiter ging’s.

Szenetreff und Jobbörse

Beim EZ-Pokal wird hochklassiger Handball geboten – und das Turnier ist der Treff der Szene. So saß schon am Start-Samstag in Rike Schmitz von der SG Hegensberg/Liebersbronn, Wolfgang Stoll und Michael Kutschbach vom TSV Wolfschlugen sowie Anna Janu die geballte Organisatoren-Riege der vergangenen Turniere im Sportpark Weil bestens gelaunt auf der Tribüne oder wie im Fall von Janu auf der Bank des TSV Denkendorf. Und der EZ-Pokal hat auch immer etwas von Jobbörse. Volker Haiser etwa war zwar in erster Linie zum Zuschauen und zum Plaudern in der Halle, aber den ehemaligen Trainer unter anderem des TV Reichenbach und des TV Plochingen juckt es ein halbes Jahr nach seinem Ausscheiden und einer selbst gewählten Pause augenscheinlich. „Die Zeit mit dem Enkel und auf dem Fahrrad tut mit gut“, sagte er, „aber wenn der richtige Verein kommt . . .“ Wird er schon.

Endspiele im Livestream

Es hat beim EZ-Handballpokal schon alles Mögliche gegeben: das aber noch nie: Bei seiner 30. Ausgabe erlebt das Turnier am Finaltag tatsächlich eine Premiere. Denn wer es, aus welchen Gründen auch immer, an Dreikönig nicht in die Halle des Sportparks Weil schafft, kann die beiden Endspiele dennoch direkt mitverfolgen. Über Youtube werden die entscheidenden Partien der Frauen und der Männer um den Pott von 15 Uhr an live gestreamt. Der direkte Link zu den Übertragungen ist am Dienstagvormittag dem Turnier-Live-Blog auf der Homepage der Esslinger Zeitung zu entnehmen.

Die Sache mit dem Parken

Nichts geändert hat sich hingegen an der unzureichenden Parkplatzsituation rund um den Weiler Sportpark. Vorsichtig formuliert, ist die Zahl der Stellflächen begrenzt. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass bereits mit Beginn der Turniertage der Parkstreifen in Richtung Pliensauvorstadt weitgehend belegt ist. Platz genug – und das ist die gute Nachricht – gibt es hingegen beim in nur wenigen Minuten zu Fuß erreichbaren Neckar-Center. Und noch eine gute Nachricht: Am Feiertag können die Autos dort kostenlos abgestellt werden. Die bequemste und obendrein umweltbewussteste Variante sind allerdings die Buslinien 102 und 103. Die „Öffis“ halten, wenn man das so sagen möchte, direkt vor der Tür. Wer sich hingegen für clever hält und auf Feldwegen oder im nahe gelegenen Wohngebiet parkt, muss mit einem Knöllchen rechnen.