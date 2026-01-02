EZ-Handballpokal 2026: EZ-Pokal 2026 - Ergebnisse
Die Pokale stehen bereit. Foto: Archivfoto: Herbert Rudel

Wird bei den Männern der TSV Neuhausen der Favoritenrolle gerecht? Und verteidigt der TSV Wolfschlugen bei den Frauen den Titel? Die Ergebnisse des EZ-Handballpokals 2026. 

Spielplan und Ergebnisse

Spielzeit: Gruppenspiele 1×25 Minuten · Finaltag 2×15 Minuten

Gruppe 1 – Männer (Sa., 3. Januar)

Zeit Begegnung Ergebnis
Sa., 3. Jan · 10.35 SG Hegensberg/Liebersbronn – TSV Deizisau – : –
Sa., 3. Jan · 11.10 TSV Wolfschlugen – TV Plochingen – : –
Sa., 3. Jan · 12.20 TV Reichenbach – TSV Wolfschlugen – : –
Sa., 3. Jan · 12.55 TV Plochingen – SG Hegensberg/Liebersbronn – : –
Sa., 3. Jan · 14.05 TSV Deizisau – TV Reichenbach – : –
Sa., 3. Jan · 14.40 TSV Wolfschlugen – SG Hegensberg/Liebersbronn – : –
Sa., 3. Jan · 15.10 TV Plochingen – TSV Deizisau – : –
Sa., 3. Jan · 15.50 SG Hegensberg/Liebersbronn – TV Reichenbach – : –
Sa., 3. Jan · 16.20 TSV Deizisau – TSV Wolfschlugen – : –
Sa., 3. Jan · 17.00 TV Reichenbach – TV Plochingen – : –

Platzierungen – Männer: Gruppe 1

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 SG Heli    :   
2 TSV Deizisau    :   
3 TSV Wolfschlugen    :   
4 TV Plochingen    :   
5 TV Reichenbach    :   

Gruppe 2 – Männer (So., 4. Januar)

Zeit Begegnung Ergebnis
So., 4. Jan · 11.10 SG Lauterstein – TSV Denkendorf – : –
So., 4. Jan · 12.55 TSV Neuhausen – SG Lauterstein – : –
So., 4. Jan · 13.30 TSV Denkendorf – Team Esslingen – : –
So., 4. Jan · 15.15 TSV Neuhausen – TSV Denkendorf – : –
So., 4. Jan · 15.50 Team Esslingen – TSV Neuhausen – : –
So., 4. Jan · 16.25 SG Lauterstein – Team Esslingen – : –

Platzierungen – Männer: Gruppe 2

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 SG Lauterstein    :   
2 TSV Denkendorf    :   
3 TSV Neuhausen    :   
4 Team Esslingen    :   

Gruppe 1 – Frauen (Sa., 3. Januar)

Zeit Begegnung Ergebnis
Sa., 3. Jan · 10.00 TSV Neckartenzlingen – TSV Wolfschlugen – : –
Sa., 3. Jan · 11.45 TSV Denkendorf – TSV Neckartenzlingen – : –
Sa., 3. Jan · 13.30 TSV Wolfschlugen – TSV Denkendorf – : –

Platzierungen – Frauen: Gruppe 1

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 TSV Neckartenzlingen    :   
2 TSV Wolfschlugen    :   
3 TSV Denkendorf    :   

Gruppe 2 – Frauen (So., 4. Januar)

Zeit Begegnung Ergebnis
So., 4. Jan · 10.00 TV Reichenbach – SG Hegensberg/Liebersbronn – : –
So., 4. Jan · 10.35 TSV Heiningen – HSG Leinfelden-Echterdingen – : –
So., 4. Jan · 11.45 SG Hegensberg/Liebersbronn – TSV Heiningen – : –
So., 4. Jan · 12.20 HSG Leinfelden-Echterdingen – TV Reichenbach – : –
So., 4. Jan · 14.05 TSV Heiningen – TV Reichenbach – : –
So., 4. Jan · 14.40 SG Heli – HSG Leinfelden-Echterd. – : –

Platzierungen – Frauen: Gruppe 2

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 TV Reichenbach    :   
2 SG Heli    :   
3 TSV Heiningen    :   
4 HSG Leinfelden-Echterd.    :   

Halbfinale: (Dienstag, 6. Januar)

Uhrzeit Begegnung Ergebnis
10.30 1. Frauen: 1. Gr. 1 – 2. Gr. 2 – : –
11.15 1. Männer: 1. Gr. 1 – 2. Gr. 2 – : –
12.00 2. Frauen: 2. Gr. 1 – 1. Gr. 2 – : –
12.45 2. Männer: 2. Gr. 1 – 1. Gr. 2 – : –

Spiel um Platz 3

Uhrzeit Begegnung Ergebnis
13.30 Frauen – : –
14.15 Männer – : –

Finale

Uhrzeit Begegnung Ergebnis
15.00 Frauen – : –
15.45 Männer – : –