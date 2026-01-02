EZ-Handballpokal 2026: EZ-Pokal 2026 - Ergebnisse

Wird bei den Männern der TSV Neuhausen der Favoritenrolle gerecht? Und verteidigt der TSV Wolfschlugen bei den Frauen den Titel? Die Ergebnisse des EZ-Handballpokals 2026.
Spielplan und Ergebnisse
Spielzeit: Gruppenspiele 1×25 Minuten · Finaltag 2×15 Minuten
Gruppe 1 – Männer (Sa., 3. Januar)
|Zeit
|Begegnung
|Ergebnis
|Sa., 3. Jan · 10.35
|SG Hegensberg/Liebersbronn – TSV Deizisau
|– : –
|Sa., 3. Jan · 11.10
|TSV Wolfschlugen – TV Plochingen
|– : –
|Sa., 3. Jan · 12.20
|TV Reichenbach – TSV Wolfschlugen
|– : –
|Sa., 3. Jan · 12.55
|TV Plochingen – SG Hegensberg/Liebersbronn
|– : –
|Sa., 3. Jan · 14.05
|TSV Deizisau – TV Reichenbach
|– : –
|Sa., 3. Jan · 14.40
|TSV Wolfschlugen – SG Hegensberg/Liebersbronn
|– : –
|Sa., 3. Jan · 15.10
|TV Plochingen – TSV Deizisau
|– : –
|Sa., 3. Jan · 15.50
|SG Hegensberg/Liebersbronn – TV Reichenbach
|– : –
|Sa., 3. Jan · 16.20
|TSV Deizisau – TSV Wolfschlugen
|– : –
|Sa., 3. Jan · 17.00
|TV Reichenbach – TV Plochingen
|– : –
Platzierungen – Männer: Gruppe 1
|Platz
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|Punkte
|1
|SG Heli
|:
|2
|TSV Deizisau
|:
|3
|TSV Wolfschlugen
|:
|4
|TV Plochingen
|:
|5
|TV Reichenbach
|:
Gruppe 2 – Männer (So., 4. Januar)
|Zeit
|Begegnung
|Ergebnis
|So., 4. Jan · 11.10
|SG Lauterstein – TSV Denkendorf
|– : –
|So., 4. Jan · 12.55
|TSV Neuhausen – SG Lauterstein
|– : –
|So., 4. Jan · 13.30
|TSV Denkendorf – Team Esslingen
|– : –
|So., 4. Jan · 15.15
|TSV Neuhausen – TSV Denkendorf
|– : –
|So., 4. Jan · 15.50
|Team Esslingen – TSV Neuhausen
|– : –
|So., 4. Jan · 16.25
|SG Lauterstein – Team Esslingen
|– : –
Platzierungen – Männer: Gruppe 2
|Platz
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|Punkte
|1
|SG Lauterstein
|:
|2
|TSV Denkendorf
|:
|3
|TSV Neuhausen
|:
|4
|Team Esslingen
|:
Gruppe 1 – Frauen (Sa., 3. Januar)
|Zeit
|Begegnung
|Ergebnis
|Sa., 3. Jan · 10.00
|TSV Neckartenzlingen – TSV Wolfschlugen
|– : –
|Sa., 3. Jan · 11.45
|TSV Denkendorf – TSV Neckartenzlingen
|– : –
|Sa., 3. Jan · 13.30
|TSV Wolfschlugen – TSV Denkendorf
|– : –
Platzierungen – Frauen: Gruppe 1
|Platz
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|Punkte
|1
|TSV Neckartenzlingen
|:
|2
|TSV Wolfschlugen
|:
|3
|TSV Denkendorf
|:
Gruppe 2 – Frauen (So., 4. Januar)
|Zeit
|Begegnung
|Ergebnis
|So., 4. Jan · 10.00
|TV Reichenbach – SG Hegensberg/Liebersbronn
|– : –
|So., 4. Jan · 10.35
|TSV Heiningen – HSG Leinfelden-Echterdingen
|– : –
|So., 4. Jan · 11.45
|SG Hegensberg/Liebersbronn – TSV Heiningen
|– : –
|So., 4. Jan · 12.20
|HSG Leinfelden-Echterdingen – TV Reichenbach
|– : –
|So., 4. Jan · 14.05
|TSV Heiningen – TV Reichenbach
|– : –
|So., 4. Jan · 14.40
|SG Heli – HSG Leinfelden-Echterd.
|– : –
Platzierungen – Frauen: Gruppe 2
|Platz
|Mannschaft
|Spiele
|Tore
|Punkte
|1
|TV Reichenbach
|:
|2
|SG Heli
|:
|3
|TSV Heiningen
|:
|4
|HSG Leinfelden-Echterd.
|:
Halbfinale: (Dienstag, 6. Januar)
|Uhrzeit
|Begegnung
|Ergebnis
|10.30
|1. Frauen: 1. Gr. 1 – 2. Gr. 2
|– : –
|11.15
|1. Männer: 1. Gr. 1 – 2. Gr. 2
|– : –
|12.00
|2. Frauen: 2. Gr. 1 – 1. Gr. 2
|– : –
|12.45
|2. Männer: 2. Gr. 1 – 1. Gr. 2
|– : –
Spiel um Platz 3
|Uhrzeit
|Begegnung
|Ergebnis
|13.30
|Frauen
|– : –
|14.15
|Männer
|– : –
Finale
|Uhrzeit
|Begegnung
|Ergebnis
|15.00
|Frauen
|– : –
|15.45
|Männer
|– : –