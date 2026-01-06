1 Action pur vor großer Kulisse: Neben dem Ausrichter TV Reichenbach (in blau) nutzen auch auch die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen den EZ-Pokal um für sich und ihren Sport zu werben. Foto: Robin Rudel

Der Frauenhandball ist – gerade nach der erfolgreichen WM – auf dem Vormarsch. Bundestrainer Markus Gaugisch erklärt, warum dabei die Basisarbeit wichtig ist.











Ausverkaufte Arenen, lautstarke Unterstützung durch viele tausend Fans und ein Millionenpublikum vor den Fernsehbildschirmen – zumindest als die Öffentlich-Rechtlichen endlich live über die packenden Partien berichtet haben: Die Heim-WM der Handballerinnen ließ im Dezember nichts zu wünschen übrig und sorgte für genau den Aufmerksamkeitsschub, den sich der Deutsche Handballbund (DHB) für „seine“ Frauen erhofft hatte.

Dass sich das Nationalteam am Ende mit der Silbermedaille belohnte, setzte der Veranstaltung die sportliche Krone auf und ließ Bundestrainer Markus Gaugisch – trotz des knapp verlorenen Finales gegen Norwegen und mit einigen Tagen Abstand – hochzufrieden Bilanz ziehen: „Es war eine vier Wochen andauernde Reise, die tierisch Spaß gemacht hat und zwar nicht nur, weil sie erfolgreich zu Ende gegangen, ist, sondern weil sie auch deutlich gezeigt hat, dass im Frauen-Handball eine Entwicklung stattfindet.“

Der Bundestrainer hofft auf einen Boom

Zu dieser Entwicklung, das ist dem gebürtigen Göppinger sehr wohl bewusst, gehört neben den mitreißenden Auftritten seiner Auswahl und der dadurch wachsenden medialen Präsenz vor allem die Arbeit an der Basis. Gaugisch weiß um die Mühen, die aufgebracht werden müssen, um bei den Landesverbänden und erst recht in den Vereinen die notwendigen Grundlagen zu legen: „Wenn du auf einem Lehrgang bist, dann hast du bei den Mädchen im Nachwuchsbereich Spielerinnen aus zig verschiedenen Clubs.“

Bei den Jungs sei das anders. „Da sind in der Breite ganz andere Strukturen vorhanden, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, um Leistungssport zu betreiben und so kommt es eher zu einer Bündelung von Talenten, was bei der Trainingsarbeit natürlich hilft“, betont der 51-Jährige und hofft darauf, dass die Begeisterung, die das Nationalteam mit seinen Auftritten bei der WM geweckt hat, einen Boom im und für den Mädchen- und Frauenhandball auslöst.

„Für Frauenteams gibt es nicht viele Anlässe, sich in einem solchen Rahmen zu präsentieren“, sagt Bundestrainer Markus Gaugisch. Foto: Marijan Murat/dpa

Erste Anzeichen dafür hat Gaugisch bereits ausgemacht: „Ich werde permanent von Leuten angesprochen, die sich vor der Weltmeisterschaft für Frauenhandball überhaupt nicht interessiert haben, die jetzt aber feststellen konnten, dass das was Athletisches, was Dynamisches, was Taktisches, ja einfach was Ansehnliches und was Geiles ist.“ Das gelte für die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso wie für Mädchen, die jetzt vielleicht das Handballspielen für sich entdeckt hätten, fügt er hinzu.

Dass bei Turnieren wie etwa beim EZ-Pokal die Frauen mit dabei seien, spiele ebenfalls eine wichtige Rolle, betont der Bundestrainer. „Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun und ist deshalb eine tolle Geschichte“, sagt Gaugisch und ergänzt: „Gerade mit der oft fehlenden Wertschätzung ist es nämlich immer noch so eine Sache, die ganz unten anfängt und sich bis ganz nach oben durchzieht.“ Hinzu komme, dass es gerade für Frauenteams im unter- oder mittelklassigen Bereich nicht viele Anlässe gebe, sich in einem solchen Rahmen zu präsentieren.

Gaugisch: Der EZ-Pokal hat einen hohen Stellenwert

Den besagten Rahmen kennt Gaugisch im übrigen aus eigener Anschauung. Aus seiner aktiven Zeit beim TSV Scharnhausen sei ihm die Bedeutung dieses Turniers noch sehr bewusst: „Der Termin war gesetzt und für die Mannschaften aus der Region wichtig.“ Den gleichen Stellenwert könne der EZ-Pokal nach und nach sicher auch bei den Frauen erreichen. „Solche Events helfen dabei, Begeisterung für die Sache zu wecken – bei denen, die auf der Platte stehen genauso, wie bei denen, die auf der Tribüne sitzen.“

Frank Rilling, der Coach der Reichenbacher Handballerinnen, sieht das genauso: „Ein derartiges Turnier bietet den Frauenteams aus der Gegend die seltene Gelegenheit, vor großer Kulisse zu spielen. Und sie sind für uns als Landesligist, der nach oben strebt, zudem wichtig, weil wir uns mit stärkeren Teams messen können.“ Die Goalgetterin der SG Hegensberg/Liebersbronn, Carolin Lösch, teilt Rillings Meinung: „Wenn du als Amateur in den Genuss kommst, vor so vielen Leuten zu spielen, dann steigert das schon deine Motivation.“ Viele Besucher des EZ-Pokals kämen zwar eher der Männer wegen , fügt sie hinzu. „Gerade deshalb ist das für uns als Frauen aber eine tolle Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen.“

Binder: Wir können zeigen, dass Frauenhandball attraktiv ist

Selbst für Mona Binder, die Trainerin der HSG Leinfelden-Echterdingen, die immerhin in der Regionalliga spielt, hat der Auftritt ihres Teams im Sportpark Weil „eine Riesenbedeutung“. Vor eine solchen Kulisse zu spielen sei großartig, „weil wir dem Publikum zeigen können, dass auch Frauenteams attraktiven Handball spielen“. Zudem sei für sie persönlich das Umfeld wichtig, Leute zu treffen und gute Gespräche zu führen.

Markus Gaugisch geht ebenfalls davon aus, dass sich ein Art „Mitnahmeeffekt“ ergeben könnte. „Der Handball an sich und der Frauenhandball noch mehr sind eine Art Blase, in der du in der Regel immer die gleichen Leute triffst.“ Wenn jedoch, wie beim EZ-Pokal, Zuschauerinnen und Zuschauer eher zufällig angesprochen würden, „kannst du diese womöglich für dich gewinnen, so dass sie sich künftig vornehmen, auch mal ganz gezielt zum Frauenhandball zu gehen“, mutmaßt der Bundestrainer.