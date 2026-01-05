EZ-Handballpokal 2026: Emotionen, Tore und intensive Duelle – die Gruppenphase in Bildern

16 Die Handballerinnen des Drittligisten TSV Wolfschlugen und des TSV Denkendorf beim Einlaufen. Foto: Robin Rudel

Die Gruppenphase beim EZ-Handballpokal 2026 bot bereits zahlreiche sehenswerte Begegnungen. Favoriten setzten sich durch und Außenseiter sorgten für enge Spiele.

Unsere Bildergalerie fasst die Gruppenphase noch einmal zusammen – mit Spielszenen, Zweikämpfen und Momenten, die den Charakter dieses Turniers ausmachen und Lust auf die anstehenden K.o.-Spiele und Finalduelle machen.

Die Zuschauer in der Sporthalle Weil bekommen einige sehenswerte Tore zu sehen. Robin Rudel

Am Dienstag steht dann der Finaltag an. Bei den Männern spielt der Regionalligist TV Plochingen gegen den Verbandsligisten Team Esslingen - und der Verbandsligist sowie Ausrichter TV Reichenbach darf sich mit dem Drittligisten TSV Neuhausen messen.

Bei den Frauen trifft der Drittligist und Titelverteidiger TSV Wolfschlugen auf den Oberligisten TSV Heiningen. Und der Verbandsligist TSV Neckartenzlingen spielt gegen den Regionalligisten HSG Leinfelden-Echterdingen.

Hier geht es zur EZ-Handballpokal-Themenseite. Dort sind weitere Impressionen, Bilder, Texte, Videos sowie die Ergebnisse zu finden.