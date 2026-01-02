EZ-Handballpokal 2026: Alt- und Neu-Bewährtes

1 Die Sporthalle Weil ist wieder für drei Tage die Heimat des Handballs. Foto: /Herbert Rudel

Der EZ-Pokal 2026 ist bei Frauen und Männern besonders stark besetzt.











Zwei Turniere in einem – seit dem Januar 2025 ist das der EZ-Handballpokal. Die Veranstaltung ist ohnehin einzigartig, jetzt ist sie noch attraktiver. Das zumindest ist das Feedback, das gerade in den vergangenen Wochen im Vorfeld des 30. EZ-Pokals in der Sportredaktion der Eßlinger Zeitung angekommen ist.

Das 30. Turnier der Männer ist „von der Qualität her der beste EZ-Pokal der vergangenen Jahre“, wie Co-Spielertrainer Daniel Roos vom diesjährigen Ausrichter TV Reichenbach findet. Manche sind gar der Meinung, dass es das stärkste Teilnehmerfeld jemals ist. Von der Verbandsliga bis zur 3. Liga sind – mit Ausnahme des Regionalligisten HSG Ostfildern, der seine Anmeldung wieder zurückgezogen hat – alle Vereine aus dem Verbreitungsgebiet der EZ dabei. Dazu kommt Oberligist SG Lauterstein, über dessen Teilnahme sich die anderen Handballer freuen.

Neuer alleiniger Rekordsieger?

Lautersteins Vorstand Timo Funk ist voller Vorfreude. „Ich habe lange für die SG gespielt, wohne mittlerweile aber in Berkheim. Ich habe schon oft beim EZ-Pokal zugeschaut und find es toll, dass wir jetzt mitspielen dürfen“, sagt er.

Reichenbachs Roos weiß, dass er mit seinem in der Verbandsliga spielenden Team nicht der Turnierfavorit ist. Aber er weiß, wie es sich anfühlt, den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung in die Höhe zu strecken. Denn er hat das Turnier schon im Trikot des TSV Neuhausen gewonnen. Der Drittligist ist freilich erneut der heißeste Anwärter auf den Sieg. Gelingt es, wäre es der vierte in Folge und die Mannschaft wäre mit dann zwölf Erfolgen der alleinige EZ-Pokal-Rekordsieger. Seit dem vergangenen Jahr teilen sich die Maddogs diesen statistischen Wert mit dem TSV Deizisau, der das Turnier in den 2000er Jahren dominierte, zuletzt im Jahr 2020 (durch einen 20:15-Sieg gegen Neuhausen) gewann – und diesmal als Verbandsligist zu den Underdogs zählt.

Das Premierenturnier der Frauen hat der TSV Wolfschlugen gewonnen – und der Drittligist ist auch diesmal der klare Anwärter auf den Sieg. Kapitänin Jasmin Dirmeier freut sich, dass das Frauenturnier im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde und findet es auch „die richtige Entscheidung“, dass die Spiele der Frauen und der Männer nicht an verschiedenen Tagen, sondern wieder verzahnt ausgetragen werden. „Ich hoffe, dass der Frauenhandball auch durch die WM mehr Aufmerksamkeit bekommt“, sagt sie. Beim EZ-Pokal ist das in jedem Fall so. Auch der Handball-Bezirk Neckar-Alb unterstützt die Entwicklung und spendiert wie im vergangenen Jahr das Preisgeld für das Siegerteam bei den Frauen.

Reichenbachs Trainer Frank Rilling etwa war erstaunt, „dass das Teilnehmerfeld noch mal besser ist als im vergangenen Jahr – Respekt“. Da wird es sein Team, das in der Landesliga ganz vorne steht, schwer haben. Zwei Verbandsliga-Spitzenteams, zwei Oberligisten, ein Regionalligist und eben Drittligist Wolfschlugen sind dabei. Im TSV Heiningen, dem TSV Neckartenzlingen und der HSG Leinfelden-Echterdingen haben gleich drei Neulinge von etwas außerhalb des EZ-Verbreitungsgebietes gemeldet. Auch hier gilt: Man kennt sich und man freut sich aufeinander. „Ich stamme aus Deizisau und verfolge den EZ-Pokal schon lange“, sagt etwa Trainerin Mona Binder vom Regionalligisten Leinfelden-Echterdingen, für den auch einige Spielerinnen auflaufen, die bei hiesigen Clubs handballerisch groß geworden sind.

Doppeltes Geschwisterduell

In manchen Fällen kennt man sich sogar ganz besonders gut: Wenn am Sonntag um 12.20 Uhr Leinfelden-Echterdingen und Reichenbach aufeinandertreffen, gibt es ein doppeltes Geschwisterduell: Katharina Seiter und Janina Weiß spielen bei der HSG, Ann-Kristin Seiter und Nathalie Weiß beim TVR. Es ist also nicht nur sportlich der vielleicht beste EZ-Handballpokal aller Zeiten. Das Turnier schreibt auch wieder seine besonderen Geschichten.