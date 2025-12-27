EZ-Handballpokal 2026: Alles Wissenswerte zum EZ-Pokal

1 Die Pokale stehen bereit. Foto: /Herbert Rudel

Wie komme ich hin, wie komme ich rein, wo informiere ich mich, was gibt es – so geht es gut vorbereitet zum Traditionsturnier in Weil.











Vom 3. bis zum 6. Januar steht der nächste EZ-Handballpokal an. An drei Tagen messen sich die Teams aus dem Kreis Esslingen, am Montag legt das Turnier eine kurze Pause ein. Wir haben alle wissenswerten Informationen zum Pokal hier zusammengetragen.

Ankommen

Als beste Möglichkeit der Anreise zum EZ-Handballpokal bieten sich öffentliche Verkehrsmittel an. Die Buslinien 102 und 103 halten direkt vor dem Sportpark Weil. Auch mit dem Auto ist das Gelände durch die Nähe zur B 10 gut zu erreichen. Allerdings ist die Zahl der Parkplätze beschränkt. Fahrzeuge können auf dem Parkstreifen in Richtung Pliensauvorstadt geparkt werden, wobei man darauf achten sollte, das Fahrzeug nicht außerhalb der Begrenzungslinien abzustellen. Am Sonntag und Dienstag kann auch der Parkplatz am Neckar-Center kostenlos genutzt werden, am Samstag kann man dort für eine faire Gebühr parken. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten zu Fuß zur Halle. Bitte auf keinen Fall auf den angrenzenden Feldwegen oder im Wohngebiet parken.

Reinkommen

Die Dauerkarte für alle drei Turniertage in der Sporthalle Weil kostet 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, die Tageskarte kostet 9 beziehungsweise 7 Euro.

Verpflegen

Der TV Reichenbach ist ein erfahrener Ausrichter von Sportveranstaltungen. Das Organisationsteam und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind also auch bestens vorbereitet, um die Zuschauer sowie die Spielerinnen und Spielern während der drei Turniertage zu verköstigen. Zur Auswahl stehen Leberkäswecken, Currywurst, belegte Wecke, Panini – auch vegetarisch – sowie hausgemachter Kartoffelsalat mit Fleischküchle. An Getränken werden alle möglichen Klassiker und auch alkoholfreie Spritzer angeboten.

Pfeifen

Ohne Schiedsrichter geht beim Handball nichts. Einteilerin Marlis Schmid schickt wieder erfahrene Referees ins Rennen, die da sind: Michael Fahrion und Norbert Frommer vom TV Reichenbach, Patrick Neumann und Mauritz Möller von der SG BBM Bietigheim, Martin Appel und Sebastian Schmitz vom TB Richen sowie dem TV Laufen, Marc Köppert und Rene Mltschoch vom TGV Holzhausen beziehungsweise TSV Denkendorf, David Straub und Tobias Stäbler vom EK Bernhausen, Stefan Czommer und Dennis Müller vom Team Esslingen und TSV Dettingen sowie Tobias Hägele und Stefan Schmid-Denzinger vom TSV Köngen. Letztere beiden Duos sind am Finaltag im Einsatz. Und wie immer gilt das Motto, das als Plakat seit einer Aktion vor einigen Jahren im EZ-Handballblog „Am Kreis“ in fast jeder Handballhalle der Region hängt: Keine Pfiffe gegen Pfiffe.

Gewinnen

Es geht um Ruhm und Ehre beim EZ-Handballpokal – aber die Siegerteams freuen sich auch über eine Prämie. Die wurde mit dem Einzug der Frauen im vergangenen Jahr neu geordnet. Bei den Männern bekommt die Siegermannschaft einen Scheck über 700 Euro, der Zweite einen über 400 und der Dritte einen über 200 Euro. Das Siegerteam der Frauen bekommt – gestiftet vom Handballbezirk Neckar-Alb – 400 Euro, der Zweite 200 und der Dritte 100 Euro.

Spieler(in) des Turniers

Es ist schon eine schöne Tradition: Die Leserinnen und Leser der EZ wählen in der Woche nach dem Turnier den besten Spieler des EZ-Handballpokals – und zum zweiten Mal nun natürlich die beste Spielerin. Auf der Internetseite www.esslinger-zeitung.de wird nach dem Turnier wieder das Abstimmungstool freigeschaltet. Nach dem EZ-Handballpokal 2025 entschieden sich die Leserinnen und Leser für Nick Scherbaum vom TSV Neuhausen – der diesmal aufgrund eines gerade zugezogenen Kreuzbandrisses nicht mitspielen kann – und für die Carla Kösling. Die lief damals für den TV Nellingen (auch im Finale) auf und ist in diesem Jahr mit dem Titelverteidiger TSV Wolfschlugen dabei.

Lesen

Die Homepage der Eßlinger Zeitung ist auch die richtige Adresse, wenn man rund um das Turnier im Sportpark Weil bestens informiert sein will. Dort gibt es neben der Vorberichterstattung wieder einen umfangreichen Liveticker inklusive vieler Fotos und Videos. Ausführliche Berichte und Hintergründe gibt es am Ruhe-Montag und in der Mittwoch- sowie Donnerstagausgabe der gedruckten EZ zu lesen. sip

EZ-Pokal im Netz: www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball