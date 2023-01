1 Der Pokal ist vergeben. Wer wird nun Spieler des Turniers? Foto: /Herbert Rudel

Der EZ-Handballpokal ist vorbei, den Pott hat sich der TSV Neuhausen geholt. Höchste Zeit also um den Spieler des Turniers zu küren. Wer hat Sie am meisten überzeugt?















Mit Biss, Leidenschaft und Emotionen – damit haben die teilnehmenden Teams den EZ-Pokal zu einem spannungsgeladenen Handball-Spektakel gemacht. Auch wenn am Ende der Teamgeist den Erfolg bringt, lohnt sich ein Blick auf die einzelnen Spieler. Wie üblich küren wir auch in diesem Jahr wieder den Spieler des Turniers. Daher wollen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen: Welcher Spieler hat Sie beim EZ-Handballpokal 2023 am meisten überzeugt?

Noch bis zum 15. Januar um 23.59 Uhr haben Sie nun die Gelegenheit abzustimmen: Wer wird Spieler des Turniers?