1 Den EZ-Handballpokal in 2020 hat der TSV Deizisau gewonnen. Foto: /Herbert Rudel

Nach einem Jahr Pause wird vom 7. bis 9. Januar 2022 der EZ-Handallpokal gespielt. Ausrichter sind das Team Esslingen und die SG Hegensberg/Liebersbronn.















Esslingen - Es wird das erste große Handball-Ereignis in Esslingen seit dem Januar 2020 sein“, sagt Friederike Schmitz. Man merkt ihr an, dass sie mit den Hufen scharrt. Ebenso wie alle anderen Verantwortlichen des Teams Esslingen und Schmitz‘ SG Hegensberg/Liebersbronn, die den EZ-Handballpokal 2022 ausrichten werden. Erstmals wird das Traditionsturnier, das von Kaufland und der Volksbank Mittlerer Neckar unterstützt wird, im frisch renovierten Sportpark Weil gespielt, die Neckarsporthalle ist nach 26 Ausgaben als Austragungsort Geschichte – im Januar 2020 gewann dort nach einigen Jahren mal wieder der Rekordsieger TSV Deizisau. Die Anmeldephase läuft, die Vereine der Region haben in diesen Tagen entsprechende Post in ihrem virtuellen Postfach. Die ersten 16 Mannschaften sind schon dabei.

Wer wird Nachfolger des TSV Deizisau?

Dass die beiden Handball-Spielgemeinschaften gemeinsam ans Werk gehen, passt sehr gut und reiht sich nahtlos in den EZ-Fußballpokal in diesem Sommer ein, mit dem der FC Esslingen und die SV 1845 Esslingen das Schmuckstück der Esslinger Sportstätten an der B 10 bezogen haben. Dass das Fußballturnier im Sportpark Weil stattfand, war trotz aller Unsicherheiten im Vorfeld die richtige Entscheidung und wurde entsprechend positiv angenommen. Auch jetzt ist nicht ganz klar, wie die Coronalage Anfang Januar sein wird. Aber im Moment ist die Tendenz positiv, die Handballrunde läuft, die Zuschauer haben sich an die Hygienevorschriften gewöhnt. Und die Fans sollen auf jeden Fall auch dabei sein, wenn im Finale am 9. Januar der Nachfolger des TSV Deizisau gesucht wird.

Dass das Turnier ausnahmsweise nicht um den Dreikönigstag herum gespielt wird, hat rein terminliche Gründe. Denn der 6. Januar ist im Jahr 2022 ein Donnerstag, da bieten sich die drei darauffolgenden Tage geradezu an, weil vermutlich viele Spieler und Fans am Freitag arbeitsfrei und so auch nach Neujahr noch mal die Gelegenheit haben, sich zu einer Trainingseinheit zu treffen.

„Das Team freut sich auf die Veranstaltung. Wir sind immer gerne dabei, wenn es in Esslingen eine große Handball-Veranstaltung gibt“, ist auch Christian Kruse, der Abteilungsleiter des Team Esslingen voller Vorfreude. Erfahrung haben die Esslinger Vereine mit Turnieren dieser Art jedenfalls eine Menge – auch gemeinsam, denn so stemmen sie seit vielen Jahren das Markplatzturnier. Das allerdings fiel in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt aus, so wie der EZ-Pokal 2021. Zudem waren die vergangenen drei Ausrichter des EZ-Handballpokals das Team Esslingen, die SG Hegensberg/Liebersbronn und zuletzt die SG Esslingen. Die ist mittlerweile mit dem Team zu einer neuen Spielgemeinschaft zusammengegangen.

SG-Cheforganisator des Turniers 2020 war Jürgen Henzler. Diesmal hat er gemeinsam mit Friederike Schmitz von Hegensberg/Liebersbronn den Hut auf – das Duo wird viele, viele Helfer koordinieren und die Erfahrung sagt, dass die Sache in allerbesten Händen ist. „Wir freuen uns, dass wir es wieder machen dürfen. Dass wir das Turnier gemeinsam mit dem Team und damit als Esslinger Handballer ausrichten, passt sehr gut“, sagt Schmitz, weiß aber in Bezug auf diesen Freitag auch: „Es sind noch 84 Tage, das wird sportlich.“

Für den EZ-Pokal 2021 war der TSV Denkendorf als Ausrichter vorgesehen. Die Denkendorfer wollen und werden nun das Turnier im Jahr 2023 ausrichten, wie der Abteilungsleiter Markus Steinle bestätigte.