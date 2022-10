1 Das ist leider schon etwas her: Im bislang letzten Finale im Januar 2020 setzte sich Rekordsieger TSV Deizisau gegen den damaligen Titelverteidiger TSV Neuhausen durch. Foto: Herbert Rudel

Die Eßlinger Zeitung und die SG Hegensberg/Liebersbronn planen den EZ-Handballpokal vom 6. bis 8. Januar 2023 erstmals im Sportpark.















Diesmal soll es klappen. Zwei Anläufe gab es schon, erstmals den EZ-Handballpokal in der Halle im Sportpark Weil auszutragen. Zwei Mal machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung, bei der für Anfang dieses Jahres geplanten Ausgabe sogar recht kurzfristig. Vom 6. bis 8. Januar 2023 aber soll er stattfinden, der 27. EZ-Pokal – und nach 26 erfolgreichen Turnieren in der Neckarsporthalle zum ersten Mal in der schicken Halle im Sportpark an der B 10.

„Das wird unheimlich spannend – gerade, wenn man die vielen Verbandsligamannschaften betrachtet, von der jede jede schlagen kann“, ist Friederike Schmitz schon jetzt voller Vorfreude – und Tatendrang. Die Organisationschefin der SG Hegensberg/Liebersbronn ist mit ihren Vereinskameradinnen und Vereinskameraden bereits mitten in der Vorbereitung. Gerade die geänderte Austragungsstätte stellt im wahrsten Sinne Neuland dar und damit eine Herausforderung. Aber die Berghandballer sind gut aufgestellt. Die abgesagte Ausgabe 2022 planten Hegensberg/Liebersbronn und das Team Esslingen gemeinsam, nun wird die SG die Ausrichtung übernehmen. „Wir haben nicht bei Null angefangen, aber bei etwa 20 Prozent“, erklärt Schmitz und krempelt die Ärmel hoch.

Klar, von den fünf Verbandsligisten aus dem Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Es gab in der laufenden Saison schon das eine oder andere Derby und das eine oder andere überraschende Ergebnis. Aber es gibt noch höherklassigere Mannschaften in der Region und noch steht das Teilnehmerfeld nicht. In diesen Tagen haben die Vereine des Handball-Bezirks Esslingen/Teck die Einladung zum EZ-Pokal 2023 im E-Mail-Postfach, die ersten Anmeldungen sind bereits in der EZ-Sportredaktion eingegangen. Die ersten 16 Teams, die sich melden, sind dabei.

Der Titelverteidiger ist seit der Ausgabe 2020 der EZ-Pokal-Rekordsieger. Eine kleine Überraschung war der Sieg des TSV Deizisau damals dennoch. Denn in den Jahren zuvor war der TSV Neuhausen die dominierende Mannschaft des Turniers. Im Finale 2020 aber ging den Neuhausenern etwas die Kraft aus und sie unterlagen den Deiziauern mit 15:20 – die anschließend ausgiebig jubelten und feierten.

Oft wurde das Endspiel des EZ-Pokals am Dreikönigstag gespielt. Diesmal bietet der Kalender jedoch an, dass das Turnier am 6. Januar startet. Denn das ist ein Freitag. Das Finale ist dann für Sonntag, 8. Januar, geplant. Es soll das erste im Sportpark Weil sein. Dass dort ein attraktiver EZ-Pokal gespielt werden kann, haben die Kicker der Region gezeigt: Sie haben die Fußballplätze des Geländes an der B 10 im Sommer 2021 mit dem Traditionsturnier bezogen. Jetzt sind – endlich – die Handballer an der Reihe.