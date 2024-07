EZ-Fußballpokal: Zwischen Aufstiegseuphorie und Realismus

1 Auch im Auftaktspiel des EZ-Pokals gegen den TSV Deizisau zog Berkheims Kapitän Sebastian Franken die Fäden. Foto: /Robin Rudel

Die Fußballer des TSV Berkheim treten nach dem A-Liga-Titel mit Ambitionen beim EZ-Pokal an und wollen als Team auch für die Bezirksliga „ein Gewinn“ sein.











Die Ungeschlagen-Serie von 17 Partien in Folge katapultierte die Fußballer des TSV Berkheim am Ende der vergangenen Kreisliga-A-Saison an die Tabellenspitze und in die Bezirksliga. Kurz nach dem 3:1-Sieg über den Kontrahenten VfB Reichenbach am letzten Spieltag rissen die TSV-Kicker die Arme in die Höhe, streiften in Windeseile ihre Meister-Shirts über und feierten den Titel – unter anderem auf einem LKW – ausgiebig.