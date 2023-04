1 Ende Juli warten die Pokale in Deizisau auf die erfolgreichsten Teams. Foto: /Herbert Rudel

Vom 26. bis 29. Juli wird beim TSV Deizisau der EZ-Fußballpokal ausgetragen. Die Anmeldephase für die 44. Ausgabe des Traditionsturniers läuft.















Die Temperaturen klettern so langsam, die Lust auf Sport in Freien wird größer. Und so steigt auch bereits die Vorfreude auf den EZ-Fußballpokal, der in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juli auf dem Sportgelände Hintere Halde in Deizisau stattfinden wird. Zwar haben die Teams der Region noch Ziele in der laufenden Saison, die auf die Zielgerade einbiegt, aber bei der Eßlinger Zeitung und dem diesjährigen Ausrichter TSV Deizisau haben die Vorbereitungen auf die 44. Ausgabe des Traditionsturniers, das von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Kaufland unterstützt wird, längst begonnen. Und auch die Vereine befassen sich schon mit dem EZ-Pokal, bei dem es neben dem Prestige und dem attraktiven Preisgeld auch um die Vorbereitung auf die neue Saison geht. In diesen Tagen haben sie die Einladung in ihrem E-Mail-Postfach gefunden. Die ersten Anmeldungen sind bereits in der Sportredaktion der EZ angekommen.

Bei den Deizisauern gehen sie die Planungen gut gelaunt und motiviert an. Sie wissen im Verein, wie man eine Veranstaltungen im Allgemeinen und einen EZ-Pokal im Speziellen organisiert. Im Jahr 2015 hatte das Turnier um den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung zuletzt auf der „Hiha“ stattgefunden und es lief alles wie am Schnürchen – was das Drumherum betrifft und auch das Sportliche.

„Es ist alles ist am Laufen. Essen und Getränke sind bestellt, die Arbeitsdienste sind eingeteilt, sie werden zum Beispiel von Spielern der zweiten Mannschaft, von 50 Leuten aus der AH und der Jugendabteilung gestemmt. Aber auch viele weitere Mitglieder helfen mit“, erklärt Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl, der auch bei der Organisation des EZ-Pokals vorne mit dabei ist. Selbst technische Helfer sind eingeplant. „Einen Mähroboter haben wir jetzt auch, der Rasenplatz wird also in einem guten Zustand sein“, erklärt Stiehl und fiebert bereits dem Treiben auf dem Rasen entgegen: „Ich freue mich auf interessante, hochklassige Spiele. Ich hoffe auf das Beste, was der Bezirk fußballerisch zu bieten hat.“

Im Jahr 2015 hatte sich der TSV Denkendorf im Finale mit 3:0 gegen den TSV RSK Esslingen durchgesetzt. Im Moment tun sich die Denkendorfer als Aufsteiger in der Bezirksliga schwer, stehen in der Tabelle ganz unten und werden in der kommenden Runde wohl wieder in der Kreisliga A antreten.

Hohe Leistungsdichte

Titelverteidiger und als dann sehr wahrscheinlich Landesliga-Neuling auch wieder Top-Favorit auf den Sieg ist diesmal der FC Esslingen. Die Mannschaft von Trainer Christian Ehrenberg hat vor zwei Jahren auf dem eigenen Gelände in Weil zum ersten Mal den EZ-Pokal gewonnen und den Coup ein Jahr später in Köngen gleich wiederholt. Im Finale gegen den dann etwas müden Gastgeber TSV Köngen setzte sich der FCE mit 2:0 durch. Dritter wurde der VfB Oberesslingen/Zell vor dem FV Plochingen.

Und wer wird in diesem Jahr den Wanderpokal in die Höhe strecken? Spannend wird es in jeden Fall, denn die Leistungsdichte in der Fußball-Region mit etwa einer sehr starken und ausgeglichenen Bezirksliga – inklusive Gastgeber Deizisau – ist hoch. Noch aber steht das Teilnehmerfeld nicht. Die Anmeldephase hat gerade begonnen. 16 Mannschaften werden um den Sieg kicken, deshalb lohnt es sich für die Vereine, bei der Meldung schnell zu sein. Und dann kann sie weiter steigen, die Vorfreude auf den 44. EZ-Fußballpokal. Vorher aber verfolgen die Mannschaften noch ihre Ziele in der Liga – immer öfter bei schönem Fußballwetter.