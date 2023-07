1 Das ist EZ-Pokal: Packende Duelle zwischen Teams, die in der Liga nicht aufeinandertreffen – wie hier vor einem Jahr das Filderderby zwischen dem TV Nellingen und dem TB Ruit. Foto: Herbert Rudel

Gruppe A

Christian Mirbauer freut sich auf eine „richtig coole Veranstaltung“. Der Coach des TSV Oberboihingen war in der Vergangenheit unter anderem schon mit den Plochingern beim EZ-Pokal am Start und hat gute Erinnerungen daran. „Ich erwarte einen ambitionierten Wettkampf“, sagt der Trainer des Bezirksligisten. Wenige Tage vor dem Turnierstart ist der TSVO noch beim Sennerpokal in Neuffen aktiv. „Es wurde auch Zeit, dass es endlich wieder Schlag auf Schlag geht“, freut sich Mirbauer. Richtig los geht es auch für Neu-Coach Christopher Lösener, der sich auf einen „schönen Start“ beim Bezirksliga-Absteiger TSV Denkendorf freut. Lösener hat den EZ-Pokal sogar schon einmal gewonnen – als Nellinger Spieler. So weit möchte er mit den sportlichen Zielen nicht gehen. „Aber wir wollen natürlich in die K.o.-Runde kommen“, sagt Lösener, der das Derby gegen seinen Ex-Club als Highlight auserkoren hat.

In seiner ersten Saison beim TV Nellingen war es Thomas Gentners Aufgabe, den Umbruch zu bewältigen. Mit dem 10. Tabellenplatz ist ihm und dem jungen Kreisliga-A-Team das auch gelungen. Nun spricht er von einem „willkommenen Anlass“, um Dinge in der Vorbereitung zu testen. In welcher Konstellation der TVN an den Start geht, ist aufgrund „noch nicht vorhandener Urlaubspläne“ noch unklar. Gentner, bei dem es zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte Deizisau kommt, schätzt die Gruppe als „sehr stark“ ein. Tim Leibbrand sieht sich und die SG Eintracht Sirnau „allein schon aus historischer Sicht“ als Außenseiter der Gruppe. Dennoch hofft das Team aus der Kreisliga A durch die kurze Spieldauer, den einen oder anderen „Großen“ ärgern zu können. Alles in allem will Leibbrand aber den EZ-Pokal nutzen, um gemeinsam mit anderen den „schönen Sport Fußball zu feiern“. Dafür sei in der Saison nicht immer die Zeit.

Gruppe B

Bei Gastgeber TSV Deizisau stieg die Vorfreude von Woche zu Woche. „Wir freuen uns natürlich, die Esslinger Fußball-Gemeinde bei uns auf der Hinteren Halde begrüßen zu dürfen“, sagt Spielleiter Thomas Stiehl. Dass die Deizisauer als Bezirksligist und auf eigenem Gelände Mit-Favorit auf den Titel sein dürften, weiß Stiehl: „Das Ziel ist natürlich klipp und klar, weiterzukommen.“ Um eine bekannte Phrase kommt aber auch er nicht herum: „Nichtsdestotrotz hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Daher werden wir das Ganze alles andere als locker angehen.“

Coach Jürgen Zeyer vom TSV Köngen II ist laut eigenen Aussagen „praktisch schon immer“ dabei. „Der EZ-Pokal ist schön, weil sich fast die die gesamte Esslinger Fußball-Gemeinde an einem Ort versammelt“, sagt Zeyer, für den es in erster Linie darum geht, die jungen und neuen Spieler in das Team der Kreisliga A zu integrieren: „Die dürfen teilweise zum ersten Mal Aktiven-Luft schnuppern.“ Zu den sportlichen Zielen lässt Zeyer kaum ein Wort über die Lippen kommen. Aber die Deizisauer seien klarer Favorit in der Gruppe.

Mitfavorit auf das Erreichen der Endrunde dürfte auch der TSV Berkheim sein. Das Team um Cheftrainer Patrick Bauer spielte in der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison eine ordentliche Rolle und landete am Ende auf dem soliden 9. Platz. Auf die Berkheimer wartet in der Gruppe das ein oder andere Lokal-Duell. Als vermeintlicher Underdog geht der TB Ruit an den Start. Allerdings beendeten die Ruiter und Coach Pascal Rückle die vergangene Saison in der Kreisliga B auf dem 3. Platz. Nur ganz knapp verpasste der TBR den Aufstieg – am Ende fehlten den Ruitern drei Punkte auf Meister FV Plochingen II. Außenseiterchancen dürfen sie sich also durchaus ausrechnen, zumal sie auch vor einem Jahr in Köngen ein gutes Turnier gespielt haben.

Gruppe C

„Beim EZ-Pokal ist mit uns immer zu rechnen“, sagt Patrik Leovac, der beim VfB Oberesslingen/Zell gerade vom spielenden Co- zum wohl seltener spielenden Chef-Trainer aufgestiegen ist. Vor einem Jahr in Köngen Dritter, vor drei Jahren auf dem eigenen Gelände hat der VfBO sogar gewonnen. Entsprechen hat sich Leovac vorgenommen, weiterzukommen – so stark besetzt die Gruppe auch ist: „Unser Ziel ist es, Zweiter zu werden.“ Vor dem Bezirksligisten FV Neuhausen sowie dem KLA-Mitkonkurrenten TSG Esslingen und hinter dem FC Esslingen, so Leovac’ Rechnung. Denn klar ist: Neu-Landesligist und Titelverteidiger FCE ist der Top-Favorit, in der Gruppe und für das gesamte Turnier. Dessen Coach Christian Ehrenberg peilt freilich den dritten Sieg in Folge an und will den Pott behalten – und freut sich gleichzeitig auf die „starken Gegner“. Den FVN hat er dabei auf der Rechnung, aber auch „die Derbys gegen Mannschaften, die es in der Liga so nicht mehr gibt“. Der TSG hätte Ehrenberg derweil „gewünscht, dass sie es in die Relegation schafft“ und über den VfBO weiß er auch, dass er beim EZ-Pokal stets eine gute Rolle spielt.

TSG-Coach Michael Lattacher freut sich ebenfalls auf starke Gegner, weiß aber, dass das bedeutet, „dass es eine große Herausforderung wird, weiterzukommen“. Aber natürlich wolle sein Team es versuchen – zunächst aber, wie Lattacher schmunzelnd erläutert, „besser abschneiden als vor einem Jahr, als wir uns gar nicht gut verkauft haben“. Mit null Toren war damals in der Gruppe Endstation. Für den neuen FVN-Coach Ugur Yilmaz ist der EZ-Pokal die ideale Gelegenheit, die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen – und sich als Spieler mit einigen Meriten zu präsentieren. „Ich bin ja zum ersten Mal in der Region Esslingen unterwegs“, sagt der bisherige Echterdinger, „aber es ist ein Wettbewerb und da wollen wir natürlich Erfolg haben.“

Gruppe D

„Mich hat es etwas überrascht, dass es schon wieder losgeht“, sagt Trainer Thorsten Schöllkopf vom FV Plochingen. „Ich habe die freie Zeit nach der langen Saison gemeinsam mit der Familie genossen.“ Nichtsdestotrotz freut er sich auf den EZ-Pokal. „Das ist in der Vorbereitung dann immer schöner, wenn man nicht nur um die goldene Ananas spielt“, sagt er und nimmt in der Gruppe die Favoritenrolle als Bezirksligist an: „Wir wollen das Maximum herausholen, aber die Gruppe ist eine harte Nuss.“ Auch mit Nachbar SC Altbach, der zurück in der Kreisliga A ist, werden sich die Plochinger messen dürfen. Die Altbacher haben sich jüngst in der Relegation den Wiederaufstieg in die KLA gesichert und sind in der Gruppe für den TSV Harthausen nachgerückt. Für SCA-Coach Marko Kovacic geht es ausschließlich darum, dass die junge Mannschaft Spielpraxis sammelt: „Wir freuen uns einfach, dabei zu sein.“

Der TSV RSK Esslingen freute sich nach einer langen Saison inklusive der Relegation über den Aufstieg in die Bezirksliga. Auf die Frage, ob die Spieler denn schon aus dem Feiern herausgekommen sein, scherzt der sportlicher Leiter Thomas Schuler: „Wir haben jetzt erst die letzten Überreste weggekehrt.“ Auch TSV-RSK-Cheftrainer Florian Burkhardt bestätigt, dass „die Jungs noch ein paar Tage gefeiert haben“. Doch viel Ruhe blieb ihm nicht. „Eine lange Saison bedeutet auch immer, dass die nächste bereits vor der Tür steht“, sagt Burkhardt, der den EZ-Pokal als Spieler „immer geliebt“ hat. Auf der Hinteren Halde wird er jedoch nicht dabei sein, er weilt währenddessen im Urlaub beim elektronischen Musik-Festival Tomorrowland.

Der Türk SV Ebersbach landete in der Staffel 3 der vergangenen Kreisliga-A-Saison auf dem beachtenswerten 3. Rang. Für die Teams aus dem näheren EZ-Land dürfte die Mannschaft um das Trainer-Team Ömer Cakir und Soner Karabas ein mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt sein.