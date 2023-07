1 Starker linker Fuß: Thomas Letsch im Wäldenbronner Dress im Oktober 1996 während des Oberligaspiels gegen den VfB II. Foto: /Herbert Rudel

Der Auftrag ist klar: „Es wäre toll, wenn der Martin mal wieder alle zusammentrommelt, dann grillen wir schön zusammen.“ Martin, das ist Fußballtrainer Martin Hägele, der sich im Raum Esslingen einen gewissen Legendenstatus erarbeitet hat, und die Worte stammen von Thomas Letsch, dem Coach des Bundesligisten VfL Bochum. Dort lieben sie ihn, weil er die Mannschaft in der vergangenen Saison aus fast aussichtsloser Situation zum Klassenverbleib geführt hat. Hägele und Letsch verbindet, dass sie gemeinsam am bislang erfolgreichsten Stück Esslinger Fußball-Geschichte mitgeschrieben haben. Als der TSV Wäldenbronn 1994 in die Oberliga aufstieg, stand Hägele am Seitenrand und Letsch beackerte die linke Seite der – von Hägele eingeführten – Viererkette. Diese Kombination gab es auch einige Male beim EZ-Pokal.

Das ist lange her, aber beide – und viele andere mehr, die damals dabei waren – haben es nicht vergessen. Und es verbindet. Letsch jedenfalls schaut, dass er zumindest ein Mal im Vierteljahr in die Gegend kommt. Dann besucht er in Altbach, wo er bis zur D-Jugend beim dortigen SC gespielt hat, seine Eltern, seine Schwester in Hochdorf und wenn es geht „die alte Wäldenbronn-Gang“. Oft fährt er dann weiter nach Salzburg, wo er auch schon tätig war und wo seine Familie wohnt.

Als Letsch kürzlich mal wieder in Esslingen war, reichte es auch für einen Kaffee mit Hägele. Und für einen mit Günter Töpfer. Auch mit dem Multifunktionär des VfB Oberesslingen/Zell verbindet ihn einiges. „Martin war der Trainer, unter dem ich am meisten gespielt habe“, erzählt Letsch. Und: „Günter Töpfer war der erste, der mir eine Chance als Trainer gegeben hat.“ Das war 1998, damals noch beim VfB Oberesslingen, der ein Jahr später mit dem SV Zell fusionierte. Anschließend ging es für Letsch über die Stuttgarter Kickers und unter anderem die SG Sonnenhof Großaspach, den FC Lieferin, Erzgebirge Aue und Vitesse Arnheim, wo er es ins Achtelfinale der neu eingeführten Conference League schaffte, zu seiner aktuellen Station nach Bochum. Eine schöne Karriere, wenn auch Letsch selbst sie nicht als steil bezeichnet. „An jeder Station entwickelt man sich weiter. Ich habe die Jahre gebraucht. Ich hätte nicht wie Domenico Tedesco oder Julian Nagelsmann schon in jungen Jahren so hoch trainieren können“, erklärt er. Und ergänzt: „Jetzt traue ich mir alles zu.“

Das mit dem etwas mitnehmen gilt auch für seine frühen Stationen. „Ich habe schon Dinge mitgekriegt, das bereichert einen alles“, sagt er, „aber wenn ich daran denke, was ich als Spielertrainer beim VfBO gemacht habe und was ich heute mache – da hat sich schon viel getan.“ Viel wichtiger ist ihm, dass er generell seine Wurzeln nicht vergisst. „Ich weiß, wo ich herkomme“, betont er. Und: „Ich weiß, dass es ein Privileg ist, Bundesligatrainer zu sein, das können nicht so viele sein. Es war mir immer wichtig, dass ich mich nicht verändere. Ich hoffe, dass es mir jemand sagt, wenn das passieren sollte.“

Darauf kann er sich verlassen – und beruhigt sein. „Er ist einer von uns“, sagt Hägele und erinnert sich auch gerne an den Spieler Letsch. „Ein klassischer Linksfuß, kopfballstark und mit einem guten Schuss“, sagt er und erzählt: „Ich erinnere mich gut an eine Szene: Erstes Spiel in der Oberliga-Saison in Balingen, Eckball, Kopfball von Thomas – 1:0. Das war der Endstand. Es war toll.“ Auch der damalige Mitspieler Dejan Majhen blickt gerne zurück: „Thomas war ein Führungsspieler, ein toller Kamerad.“

Natürlich ist es für Letsch nicht ganz so einfach, das Geschehen in der alten Heimat zu verfolgen. „Das gelingt mir nur wenig, wen ich ehrlich bin“, sagt der 54-Jährige. Aber Hägele habe ihm vom Aufstieg des FC Esslingen in die Landesliga berichtet: „Und wenn es geht, schaue ich auch, was der VfB Oberesslingen/Zell und der TV Hochdorf machen.“ Beim TVH ist neuerdings sein Neffe Lukas Reiser in Amt und Trainerwürden.

„Toll, dass es so ein Turnier gibt“

Bestimmt wird Letsch auch irgendwie mitbekommen, wer den EZ-Fußballpokal 2023 gewinnt. Während die Mannschaften auf der Hinteren Halde in Deizisau kicken, bereitet er die Bochumer im Trainingslager in Südtirol auf den Bundesliga-Start vor, der den VfL am 19. August gleich in die alte Heimat zum VfB Stuttgart führt – für den der Esslinger übrigens nie tätig war. Auch an den EZ-Pokal denkt Letsch gerne zurück. „Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Mit Wäldenbronn haben wir ja immer mitgespielt und meistens gewonnen. Mit Oberesslingen habe ich als Trainer auch mal gewonnen“, erzählt er. Das war gleich in seiner allerersten Saisonvorbereitung mit dem VfBO – und damit sein erster Erfolg als Coach. Ein Jahr später stieg er mit dem Team in die Bezirksliga auf. „Ich habe den EZ-Pokal immer als Highlight erlebt, weil es einfach nett war, man hat alle getroffen, es waren viele Zuschauer da. Toll, dass es so ein Turnier gibt“, erzählt Letsch.

Vielleicht klappt das ja mit dem gemeinsamen Grillen mit Hägele und der „Wäldenbronn-Gang“. Erinnerungen, über die man sich austauschen kann, gibt es genug.

Trainerschmiede Region Esslingen

Letsch und Co.

Thomas Letsch ist längst nicht der einzige Trainer aus der Region Esslingen, der es in den großen Fußball geschafft hat. Domenico Tedesco aus Aichwald etwa ist zurzeit belgischer Nationaltrainer, er war unter anderem Coach beim FC Schalke und bei Spartak Moskau und Letschs Vorgänger beim FC Erzgebirge Aue. Cristian Fiel, der aus Oberesslingen stammt, hatte seine erste Trainerstation bei Dynamo Dresden und ist seit kurzem Chefcoach beim Traditionsverein 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga. Tayfun Korkut, momentan ohne Verein, betreute unter anderem den 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, den VfB Stuttgart und zuletzt bis zum März 2022 Hertha BSC. Er wuchs in Ruit auf und wohnt in Esslingen. Der Neuffener Thomas Brdaric ist auf internationale Einsätze spezialisiert, zuletzt war er bei Al-Arabi SC in Kuwait angestellt.

Unterschiedliche Wege

Einen Grund, warum so viele erfolgreiche Trainer aus der Region Esslingen kommen, sieht Thomas Letsch nicht. „Ich würde sagen, das ist Zufall. Wir haben ja alle unterschiedliche Wege“, sagt er.