1 Wenige Sekunden, bevor der Himmel seine bis dahin geschlossenen Schleusen öffnet, versammeln sich zum EZ-Pokal-Siegerfoto, von links: Georgios Natsis vom FC Esslingen, EZ-Sportchef Sigor Paesler, Trainer Thorsten Schöllkopf vom FV Plochingen, Cedrik Grentz vom TSV Deizisau, Luis Herzog und Janis Denzinger vom FV Neuhausen, Abteilungsleiter Tobias Fischer vom TSV Deizisau, Kreissparkassen-Regionaldirektor Felix von Heißen mit seinen Töchtern und Uwe Reichert von der Geschäftsführung der Eßlinger Zeitung. Foto: /Herbert Rudel

Beim 44. EZ-Fußballpokal wurde nicht nur auf die beiden Sportplätze, sondern immer wieder auch interessiert gen Himmel geschaut, getreu dem Motto: Hebt’s oder hebt’s net? Währenddessen suchte ein Schiedsrichter vergeblich nach seinen Assistenten. Und am Essensstand brutzelte einer – seinen italienischen Wurzeln zum Trotz – arabische Falafel.















Link kopiert

Was wäre ein EZ-Fußballpokal, ohne das, was abseits des Spielfelds passiert? Auf jeden Fall nicht das, was dieses Traditionsturnier auszeichnet. Die Szene trifft sich, es gibt zu viel zu besprechen und zu diskutieren, aber mindestens genauso viel an Flachs und Neckerein auszutauschen. Und es geschehen Dinge, die nicht alltäglich sind, die nicht immer und überall passieren. Klar, alles kann keiner mitbekommen und über manche Vorkommnisse muss auch der Mantel des Schweigens ausgebreitet werden. Ein paar Turniersplitter soll es an dieser Stelle aber natürlich trotzdem geben.

Torschütze- und Torhüter

Bevor die erfolgreichsten Mannschaften bei der Siegerehrung dran sind, werden der beste Torschütze und der beste Torhüter des EZ-Pokals geehrt – das hat Tradition. Beim Torschützen ist es einfach, da wird bei der Turnierleitung einfach eine Strichliste geführt. Stadionsprecher Michael Lenz („die Stimme des EZ-Pokals“) hatte neben seiner Tätigkeit die Muße, das zu übernehmen. Ganz oben auf seiner Liste stand Georgios Kaligiannidis vom Finalteilnehmer FV Neuhausen, der über die vier Turniertage auf sieben Treffer kam. Bester Torhüter des Turniers, das ergab eine Umfrage unter Trainern, Funktionären und EZ-Mitarbeitern, war nach deren Meinung Felix Rühs vom FV Plochingen, der sich dies auch und gerade durch seine Paraden im Elfmeterschießen um Platz drei gegen den TSV Deizisau verdiente.

Dass Wetter: ganz okay

Sagen wir es mal so: Die digitalen Vorhersagen der Wetterfrösche waren für die virtuelle Tonne. Von wegen am Mittwochmittag noch ein bisschen Regen und dann durchgehend EZ-Pokal-Trockenheit. Aber, es lief an allen vier Turniertagen nach dem gleichen meteorologischen Muster: durchwachsen, Regen in den Stunden vor dem ersten Spiel – und mit Anpfiff war es dann trocken. Zwar kamen im Verlauf der Partien noch ein paar Tropfen runter – außer am Finaltag , aber die starken Niederschläge konzentrierten sich eher auf die Region südlich von Deizisau. Für die Zuschauer war es damit absolut erträglich und für die Fußballer ohnehin besser als die heftige Hitze der vergangenen Wochen. Der absolute Hammer: Pünktlich zum Ende der Siegerehrung öffnete der Himmel mit einem Schlag seine Schleusen – und frag nicht wie.

Wenn da niemand ist

„Boah, ich habe erst mal ein paar Minuten gebraucht, um mich zurechtzufinden.“ Das sagt einer, der als Schiedsrichter zu den Besten seiner Zunft gehört, zumindest in der Region Esslingen. Für Felix Prigan aber war es zu Beginn tatsächlich nicht einfach, am Freitagabend seine beiden Spiele beim EZ-Pokal zu pfeifen.“ Der Grund ist ein praktischer: Im Gegensatz zum Finaltag waren in den Vorrunde keine Gespanne im Einsatz. „Es ist bestimmt fünf Jahre her, dass ich ohne Assistenten gepfiffen habe. Das war echt schwer.“ Sonst leitet der 24-Jährige vom TSV Deizisau Spiele auf höherem Niveau, von der nächsten Saison an in der 3. Liga. In der 2. Bundesliga ist er als Assistent im Einsatz. Umso größer ist sein Respekt vor den Kollegen, die im Ligaalltag ohne Hilfe von außen auskommen müssen. „Gerade in der Bezirksliga ist das anspruchsvoll. Da ist das Spiel schnell, aber man kann sich eben nicht nur auf das Foulspiel konzentrieren, sondern muss auch aufs Abseits achten.“ Aber natürlich hat es Prigan gut hinbekommen, alle und auch er selbst waren zufrieden. „Ich bin halt ein bisschen mehr gelaufen“, erklärte er. An der Luft dazu fehlt es ihm jedenfalls nicht. Er leitete sogar die Partien zwischen der SG Eintracht Sirnau und dem TV Nellingen sowie dem TSV Oberboihingen und dem TSV Denkendorf direkt hintereinander. Was er nicht ganz abstellen konnte: Immer mal wieder wanderte sein Blick zur Seitenlinie. Aber da war niemand.

Ein Grüner in Rot

Fabio Morisco im weinroten Deizisauer EZ-Pokal-Helfer-T-Shirt? – Das mag nur den verwundern, der nicht so tief in der hiesigen Fußball-Szene zuhause ist. Denn der Trainer, der bislang für den TV Hochdorf, den TV Plochingen, den FC Heiningen tätig war und zurzeit den TSV Köngen in der Bezirksliga betreut, ist ein alter Deizisauer. Hier hat er gute Jahre als Mittelfeldmotor erlebt, hier wohnt er und hier kickt er in der AH – und war natürlich sofort dabei, als Helfer für das Turnier gesucht wurden. Ein bisschen verwunderte höchstens, dass der Mann, der zwar einen schwäbischen Zungenschlag hat, aber gerne zu seinen italienischen Wurzeln steht, zum Zubereiten der arabischen Spezialität Falafel eingeteilt war. Kein Problem aber – g’schmeckt hats allen, die er bediente.

Größter Pechvogel

Der TSV Denkendorf schied im Viertelfinale nach einem 0:6 im Filderderby gegen den FV Neuhausen aus, dessen zweite Mannschaft in der vergangenen Saison noch vom jetzigen TSV-Coach Christopher Loesener trainiert wurde. Doch mehr als die Niederlage bedrückte ihn die schwere Verletzung von Steffen Zahner. Der Kapitän brach sich im Auftaktspiel gegen die SG Eintracht Sirnau das Schlüsselbein, am Freitag bereits wurde operiert. Das besonders Bittere daran: Zahner hatte dieselbe Verletzung schon einmal, an der anderen Schulter – und fiel deshalb monatelang aus. Blessuren gab es auch bei anderen Teams: So erwischte es beim TSV Deizisau mit Burak Volkan Tellioglu, Nick Hamann und Tayfun Kan gleich drei Akteure an Knie beziehungsweise Knöchel.

Party half night long

Wer Fußball guckt oder gar selber kickt, muss auch feiern können. Das wurde beim EZ-Pokal in Deizisau vor allem am Freitagabend und am Samstag nach dem Finale deutlich. Erst gab es ein halbes Göckele von Grill, dann Getränke an der Bar. „Es ging am Freitag bis um halb zwei Uhr nachts und es war feuchtfröhlich“, berichtete Barchef Jochen Cerven. Am Samstagabend machte dann den Siegern vom FC Esslingen, aber auch alle anderen, die mit sich und ihrer Leistung zufrieden waren, der Regen etwas einen Strich durch die Rechnung. Manche ließen sich davon aber nicht abhalten. Gut jedenfalls, dass am Sonntag frei war – für die meisten vom G’schäft und für alle vom Fußball.

EZ-Pokal 2024

Nach dem EZ-Pokal ist vor dem EZ-Pokal. Im kommenden Jahr, das steht bereits fest, macht das Traditionsturnier mit seiner dann 45. Ausgabe beim TSV Baltmannsweiler Station. Auf dem Schurwald hat man Erfahrung mit dem Turnier. „Wir haben den EZ-Pokal zuletzt im Jahr 2012 ausgerichtet“, erklärt Uwe Dannenmann von der Abteilungsleitung, „wir freuen uns, dass die Fußballgemeinde der Region im nächsten Jahr wieder bei uns zu Gast ist.“ Und: Die Fußballgemeinde freut sich auch schon darauf.