EZ-Fußballpokal: Relativ ausgeglichen

Die volle Bandbreite an Kreisliga-A-Teams spielt in der Gruppe D ums Weiterkommen. Mit einer „breiten Brust“ wird Aufsteiger TB Ruit laut Coach Pascal Rückle antreten. „Klar haben wir mit Nellingen und Reichenbach zwei ambitionierte Teams dabei, die eine Rolle in den vorderen Regionen der A-Liga spielen werden. Aber ich glaube, dass wir uns als Liga-Neuling auf keinen Fall verstecken müssen“, sagt Rückle und fügt kämpferisch hinzu: „Wir wollen schon das Ziel anpeilen, auch mal am Samstag dabei zu sein, also dementsprechend in die K.o.-Runde einzuziehen.“ Dass Ruit Favoriten ärgern kann, hat die Mannschaft schon beim EZ-Pokal 2022 in Köngen bewiesen. Dort bezwang der TBR den Nachbarn Nellingen durch einen späten Siegtreffer mit 2:1. Einen zusätzlichen Ansporn, die Gruppe zu überstehen, gibt Rückle seinem Team ebenfalls mit: „Wenn wir es ins Viertelfinale schaffen sollten, dann ist am Montag darauf trainingsfrei.“