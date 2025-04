EZ – Fußballpokal: Reichenbach freut sich auf die Fußballer

1 Eine Szene vom Finale 2024: Marcel Sichwardt vom FC Esslingen zieht ab, aber die Plochinger haben etwas dagegen, dass der Ball aufs Tor geht. Foto: /Herbert Rudel

Die Anmeldephase für den 46. EZ-Fußballpokal vom 30. Juli bis zum 2. August läuft – und die Teilnehmerliste ist bereits zu einem guten Teil gefüllt.











Es sind beeindruckende Zahlen: Premiere 1973, 46. Ausgabe, vier Siege in Folge des FC Esslingen – die Begriffe EZ-Fußballpokal und Tradition passen gut zusammen. Das Turnier ist im Jahresablauf der Fußballer im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung jedenfalls nicht wegzudenken – die Fans freuen sich darauf, die Spieler freuen sich darauf, die Trainer freuen sich darauf – sie speziell auch auf den Erkenntnis-Mehrwert so kurz vor dem Start der Saison. Vorfreude herrscht freilich auch in der EZ-Sportredaktion und beim VfB Reichenbach, der bei der Ausgabe 2025 des von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sowie Leos Sportmarketing unterstützten Turniers der Ausrichter ist. Der EZ-Pokal wird vom 30. Juli bis zum 2. August gespielt – die Anmeldephase hat begonnen.

Es ist wie immer in den vergangenen Jahren – und auch daran erkennt man, dass die Kicker der Region zwar einerseits mit voller Konzentration ihre Ziele in der laufenden Runde verfolgen, aber auch schon das Highlight im Sommer im Kopf haben: Es war keine eineinhalb Stunden her, dass die Vereinsfunktionäre die entsprechende E-Mail aus der Sportredaktion in ihrem Postfach hatten, da waren schon vier Anmeldungen da. Später kamen noch eine ganze Reihe weiterer. Die anderen müssen sich also sputen, denn nur die ersten 16 Teams, die sich anmelden, sind dabei. Da es in Reichenbach im Gegensatz zu Baltmannsweiler, wo der EZ-Pokal im vergangenen Jahr ausgetragen wurde, nur einen Platz mit einer Flutlichtlage gibt, ist es diesmal nicht möglich, das Teilnehmerfeld auf 20 aufzustocken. Das war aufgrund des großen Interesses in den vergangenen Jahren zwei Mal der Fall.

Perfekter Austragungsort

Das Hermann-Traub-Stadion in Reichenbach ist dennoch ein perfekter Austragungsort – zwei Plätze auf einem großzügigen Gelände, gute Verkehrsanbindung und ausreichend Parkmöglichkeiten. Für den Rest eines stimmigen Turniers werden die Macher des VfB sorgen – und für spannende Spiele die Fußballer. „Wir haben großen Respekt vor den Mannschaften der Fußballregion und freuen uns, dass sie zu uns nach Reichenbach kommen“, sagt Vereins-EZ-Pokal-Cheforganisator Ioannis Fotarellis, der mit seinem erfahrenen Team mitten in der Vorbereitung steckt. Und: „Uns ist wichtig, dass es nicht nur eine Veranstaltung des VfB Reichenbach wird, sondern von ganz Reichenbach.“

Das Teilnehmerfeld steht noch nicht fest, aber die schon eingegangenen Anmeldungen lassen darauf schließen, dass es wieder eine gute Mischung aus den Top-Teams der Region und ambitionierten Mannschaften aus unteren Spielklassen sein wird. Titelverteidiger ist Verbandsligist FC Esslingen, der im vergangenen Jahr Geschichte geschrieben hat, in dem er die erste Mannschaft ist, die das Turnier vier Mal in Folge gewonnen hat. Damit hatte der FCE das 1990er-Aushängeschild der Fußballregion TSVW Esslingen abgelöst.

Im Endspiel hatten die Esslinger den Bezirksligisten FV Plochingen mit 4:1 besiegt – wobei das Ergebnis deutlicher war als der Spielverlauf. Das Elfmeterschießen um Platz drei hatte der TSV Deizisau mit 4:3 gegen den TSV Berkheim gewonnen.

Die Zahlen und die Geschichten des EZ-Pokals 2025 müssen erst noch an den vier Turniertagen – das Finale ist wie seit ein paar Jahren üblich am Samstag – geschrieben und damit die Tradition des Turniers fortgesetzt werden. Jetzt braucht es erst einmal das Teilnehmerfeld – es wird vermutlich nicht lange dauern, bis alle 16 Plätze vergeben sind.