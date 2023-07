1 Der TB Ruit (in weiß-rot) unterlag dem TSV Deizisau beim EZ-Pokal zwar mit 1:5, machte ansonsten aber eine gute Figur. Foto: Herbert Rudel

Die Vorrundenspiele beim EZ-Pokal liefern mit Blick auf die neue Runde die Basis für einen Analyse-Versuch.















Link kopiert

Sollte der EZ-Pokal – trotz urlaubsbedingt fehlender Akteure und dem sicher noch unterschiedlichem Stand in der laufenden Vorbereitung – tatsächlich Hinweise auf das Abschneiden in der anstehenden Fußballsaison liefern, lassen sich die Ergebnisse der Vorrundenpartien des Turniers mit dem Versuch einer kleinen „Analyse“ folgendermaßen zusammenfassen.

Gruppe A

Drei Unentschieden in sechs Begegnungen, kein einziger Kantersieg: die Gruppe A war beim EZ-Pokal die ausgeglichenste. Bezirksliga-Absteiger TSV Denkendorf sicherte sich Platz eins, Bezirksligist TSV Oberboihingen wurde Zweiter, was zumindest darauf hindeuten könnte, dass die Denkendorfer in der A-Liga wieder an der Spitze mitmischen werden. Die beiden anderen A-Liga-Vertreter, die SG Eintracht Sirnau und der TV Nellingen, hielten in allen Partien gut mit, was ein Fingerzeig dafür sein dürfte, dass beide Teams in der nächsten Spielzeit – gesetzt den Fall, dass sie noch zulegen – mit dem Abstiegskampf in der Kreisliga A 1 nicht viel zu tun haben sollten. Und der TSV Oberboihingen? – Schwer zu sagen, aber ein Spaziergang wird die Saison 2023/2024 in der Bezirksliga für den TSVO wohl eher nicht.

Gruppe B

Drei Siege in drei Spielen für den TSV Deizisau in der Gruppe B: Der Bezirksligist beherrschte das Geschehen, wird sich aber noch um einiges steigern müssen, um in der Punkterunde an der Spitze des Klassements mitmischen zu können. A-Ligist TSV Berkheim bot den Deizisauern im letzten Vorrundenspiel indes lange Zeit erfolgreich Paroli, gewann seine Partien gegen den TSV Köngen II und den TB Ruit recht souverän, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft in der A 1 im Vorderfeld der Tabelle ein Wörtchen mitreden dürfte. Die Ruiter wiederum verloren zwar gegen Deizisau und Berkheim, zeigten aber gegen A-Ligist TSV Köngen II, dass sie in der Kreisliga B 2 wieder um den lange ersehnten Aufstieg kämpfen werden. Die Köngener Zweite wiederum hinterlässt ein Fragezeichen. Nun ja, beim EZ-Pokal musste der TSV II stark ersatzgeschwächt kicken. Dennoch wird es wohl einen harten Ritt um den Klassenverbleib in der A 1 geben.

Gruppe C

Erwartungsgemäß bestimmte der FC Esslingen das Geschehen in der Gruppe C. Ob die drei Siege – und am Ende auch der erneut Gewinn des EZ-Pokals – Aussagekraft für den Verlauf der Landesligasaison haben, ist allerdings eine andere Sache. So bot Bezirksligist FV Neuhausen dem FCE nicht nur in der Vorrundenpartie, sondern auch im Finale ordentlich Paroli. Dies könnte jedoch auch darauf hindeuten, dass der FVN in der Bezirksliga einiges vor hat. Zumindest stimmt schon mal das Feuer, unter das Neu-Spielertrainer Ugur Yilmaz seine Mannschaft gesetzt hat. A-Ligist TSG Esslingen sollte, allem Understatement zum Trotz, nach den Resultaten beim Turnier in der A 1 eine ähnliche Rolle spielen wie in der vergangenen Saison. Bleibt noch der VfB Oberesslingen/Zell. Die Ergebnisse lassen zwar nichts Gutes erahnen. Gleichwohl waren die Bretter, die der VfBO beim Turnier zu bohren hatte, ziemlich dick.

Gruppe D

Unaufgeregt, immer solide, abwehrstark: die Fußballtugenden, die der FV Plochingen beim EZ-Pokal in seinen Vorrundenbegegnungen – und auch darüber hinaus – gezeigt hat, lässt für die Bezirksliga-Spielzeit des FVP einiges erwarten. Okay, es werden größere Kaliber auf die Plochinger zukommen, aber die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, dürfte mit Sicherheit der Mehrzahl der Gegner nicht schmecken. Bei Bezirksliga-Aufsteiger TSV RSK Esslingen hat man sich ohnehin schon darauf eingerichtet, dass die Bäume in der neuen Saison nicht in den Himmel wachsen werden. Dass die K.o.-Runde im Duell mit A-Ligist Türk SV Ebersbach verpasst wurde, okay. Ein paar Schippen drauflegen sollte man aber auf alle Fälle, um nicht gleich unten reinzurutschen. Das gilt in gleichem Maße für A-Liga-Rückkehrer SC Altbach: einfach wird’s nicht, sollten die Auftritte beim Turnier des Maßstab sein.