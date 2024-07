EZ-Fußballpokal: Neue Karriere und Bühnenerfahrung

1 Gaetano Intemperante (Mitte) pfeift gleich das erste Spiel an. Foto: /Max Bruns

Neue Karriere

Als Gaetano Intemperante am Mittwoch auf dem Sportplatz in Baltmannsweiler auftauchte, schauten sich die Leute fragend an. „Hat der einen neuen Club?“ Nein, hat er nicht. Intemperante war beim EZ-Pokal schon als Spieler dabei, als Spielertrainer, als Trainer – und diesmal zum ersten Mal als Schiedsrichter. „Ich wollte mal die andere Seite sehen“, erklärte der 51-Jährige und schob lachend hinterher: „Und ich wollte zeigen, dass es ehemalige Spieler und Trainer besser können.“ Sein alter Kumpel Michael Lattacher – die Beiden haben gemeinsam beim TSV RSK Esslingen gekickt und sind sich auch sonst oft begegnet – hörte aufmerksam zu. Das Spiel seiner TSG Esslingen gegen den FV Neuhausen pfiff Intemperante nämlich anschließend. „Ein echter Traum“, sagte Lattacher ebenfalls gut gelaunt. Das mit dem neuen Club für Intemperante – als Referee läuft er für den TSV Denkendorf auf – wird nun erst recht nichts. „Ich hatte Angebote, aber mir macht das Pfeifen so Spaß, dass ich sie abgelehnt habe.“

Weiß gegen Weiß?

Die Verwirrung konnte abgewendet werden. Da sowohl die Fußballer des FVN als auch die der TSG Esslingen traditionell in Rot kicken, dachten sich die Funktionäre beider Mannschaften bei der Wahl ihrer Trikots: „Wenn die normalerweise in Rot kicken, dann nehmen wir am besten unsere weißen Leibchen mit.“ Doch zum Glück folgte Neuhausens sportlicher Leiter Sascha Madeo einem inneren Impuls und packte den roten Satz doch auch noch ein. „Dann kann ich ihn für den zweiten Tag gleich im Auto lassen“, war sein Gedanke. So spielte dann für alle gut erkennbar Rot gegen Weiß.

Bühnenerfahrung

Man hilft sich in Baltmannsweiler. Das merkt man auch beim EZ-Pokal. So war etwa geplant, für die Turnierleitung, für Stadionsprecher Michael Lenz sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EZ einen LKW-Anhänger als Arbeitsplatz aufzubauen. Doch der passte nicht durchs Metalltor und es hätte auch die Gefahr bestanden, dass er durch sein Gewicht die Tartanbahn beschädigt, die nach dem Turnier wieder für die erfolgreichen Leichtathleten des TSV wichtig ist. Was also tun? Gefragt und umgesetzt – die Macher des Musikvereins der Gemeinde bauten eine Konstruktion aus Bühnenteilen auf, die wunderbar ihren Zweck erfüllt. „Dafür machen wir eine Nachtschicht beim nächsten Sommerfest des Musikvereins“, erklärte der langjährige Baltmannsweilerer Fußballfunktionär Ralf Schneider gut gelaunt, der den Deal vermittelt hatte. Gesungen hat Michael Lenz – möglicherweise von den Rahmenbedingungen inspiriert – während seiner stets launigen Moderation am Start-Tag auch mal kurz.

Die Kickers kommen zum FCE

Bekannt gegeben wurde nunmehr auch der Termin für das publikumsträchtige Spiel des FC Esslingen in der 2. Runde des WFV-Pokal. Am nächsten Mittwoch, 31. Juli, um 18 Uhr laufen die Stuttgarter Kickers im Sportpark Weil zum Gastspiel auf. Der Grund für die Verschiebung, eigentlich wird Runde zwei bereits am Wochenende ausgetragen, ist indes nicht der EZ-Pokal. Vielmehr startet die Elf von der Waldau an diesem Samstag um 14 Uhr zuhause gegen Eintracht Frankfurt II in die neue Regionalligasaison. Tickets für den Pokalknaller gibt es online unter https://fc-esslingen.vereinsticket.de und ab 16 Uhr an der Tageskasse. Doch es ist Eile geboten. Die Nachfrage ist groß.