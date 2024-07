EZ-Fußballpokal: „Neckar/Fils ist ordentlich unterwegs“

1 Haben sich was zu sagen: Christian Ehrenberg (links) und Ugur Yilmaz. Foto: /Robin Rudel

Der eine ist als Coach mit seinem FC Esslingen gerade der Fußball-Landesliga nach oben in die Verbandsliga entschwunden, der andere als Spielertrainer mit seinem FV Neuhausen in die Landesliga aufgestiegen, hat aber schon höher gekickt. Zwischen Christian Ehrenberg und Ugur Yilmaz, das merkt man sofort, herrscht eine Menge Sympathie und Wertschätzung. Und es verbindet sie die Liebe zum Fußball, die sie auch beim EZ-Pokal leben. Ein Gespräch.

Herr Ehrenberg, Kollege Yilmaz kennt die Landesliga als Spieler, aber nicht als Cheftrainer. Was kommt da auf ihn zu?

Ehrenberg: Ich kann auch nicht aus grenzenloser Erfahrung schöpfen, ich hatte ja nur eine Landesliga-Saison als Trainer. Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, auch weil sich die Liga verändert hat: Die Mannschaften aus der Region Ulm sind rausgefallen und viele neue dazugekommen, die ich nicht einschätzen kann. In der vergangenen Spielzeit gab es nur wenige Teams, die eine krasse Fußballstruktur hatten, es waren viele kampfstarke Mannschaften dabei, die sehr diszipliniert agiert haben. Da war unser Job oft, geduldig zu sein und sich Gedanken zu machen, wie man bei eigenem Ballbesitz Torchancen herausspielen kann. Aber Ugi hat ja selbst auf dem Platz einige Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, dass die Landesliga durch die vielen Mannschaften aus dem Böblinger Raum insgesamt eher stärker ist als zuletzt (Yilmaz nickt).

Verbandsliga ist bei Ihnen, Herr Yilmaz, zwar ein paar Jahre her…

Yilmaz: Da hatte ich noch ein wenig mehr Haare auf dem Kopf.

…aber Sie haben lange höherklassig gespielt. Worauf müssen sich die Esslinger einstellen?

Yilmaz: Sie sind sehr gut aufgestellt, weil sie sehr spielstark sind. Sie haben einen super Kader und einen super Trainer. Sie werden in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen, diesbezüglich wird sich für sie nicht viel gegenüber der Landesliga ändern. Sie werden sich nicht unterordnen müssen.

Das heißt, den Esslingern, die Ihre Stärken im spielerischen Bereich haben, wird die Verbandsliga eher liegen?

Yilmaz: Definitiv. Natürlich wird es spielerisch anders für sie, sie werden es mit weniger Mannschaften zu tun bekommen, die sich hinten reinstellen und den Bus vor dem Tor parken werden, sondern die mitspielen wollen. Ich gehe davon aus, dass die Esslinger ihr Spiel da eher noch mehr auf den Platz bringen können.

Man kann die Situation in ihren beiden Vereinen nicht vergleichen. Aber was trauen Sie den Neuhausenern in der Landesliga zu, Herr Ehrenberg? Der FVN gilt ja auch eher als spielstarke Mannschaft.

Ehrenberg: Da ist individuell mega viel Qualität da. Ich weiß nicht, was du noch drauf hast, Ugi? Du willst es schon noch mal wissen, oder (lacht)?

Yilmaz: Klar, es geht noch.

Ehrenberg: Alleine seine individuelle Qualität bietet der Mannschaft viele Möglichkeiten, man kann ihn immer anspielen. Die Bezirksliga Neckar/Fils ist eine starke Bezirksliga. Ich hatte den Vergleich zu den Aufsteigern aus den anderen Bezirken, da ist Neckar/Fils immer ordentlich unterwegs. Ich denke, wer sich da durchsetzt, etwa auch gegen starke Mannschaften wie den SV Ebersbach, der wird in der Landesliga auf jeden Fall eine ordentliche Rolle spielen. Dazu ist eine große Euphorie da, weil Neuhausen seit 43 Jahren nicht mehr in der Liga vertreten war. Wir haben vor zwei Jahren noch gegen den FVN gespielt. Seither gab es eine brutale Entwicklung und die ist noch nicht abgeschlossen. Ich hätte das so nicht erwartet. Das war eine richtig gute Leistung.

Was bedeutet es für die Region, dass es nach langer Zeit wieder einen Verbandsligisten gibt und dass Neuhausen nach noch längerer Zeit wieder in der Landesliga vertreten ist?

Yilmaz: Ich beobachte den FCE schon länger. Ich finde es überragend, was da geleistet wird, gerade mit Chris, der ja von Anfang an dabei ist. Es ist gut, dass eine Stadt wie Esslingen wieder in der Verbandsliga vertreten ist – und vielleicht mal noch höher spielen wird. Zuzutrauen ist es dem FCE. Es wäre für die Region auch toll, wenn neben uns noch die eine oder andere Mannschaft in die Landesliga hochkommen würde, um zu zeigen, wie stark die Region ist. In der Bezirksliga gibt es einige Mannschaften, die ein höheres Niveau haben. Es tut gut, dass wir einen Vorreiter wie den FCE haben.

Ehrenberg: Es geht ein Stück weit um die Region. Vor einigen Jahren hatten wir mit Köngen, Nellingen und Deizisau ein paar Mannschaften, die konstant in der Landesliga unterwegs waren. Deshalb finde ich es mega cool, dass es jetzt zumindest einen zweiten Verein gibt, der überbezirklich spielt. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein Derby – natürlich oberhalb der Landesliga.

Yilmaz: Langsam, langsam.

Ehrenberg: Auch der EZ-Pokal hat noch mal einen anderen Reiz, wenn da jetzt ein Verbands- und ein Landesligist dabei sind.

Ich weiß, dass sie mit ihrem jeweiligen Kader zufrieden sind. Aber gibt es einen Spieler der anderen Mannschaft, den Sie sich in ihrem Kader gut vorstellen könnten?

Ehrenberg: Wenn ich den bekomme, haben sie keinen Trainer mehr. Aber es ist auch sonst viel individuelle Qualität da, etwa bei Georgios Kaligiannidis. Die Neuhausener haben einige Jungs, die auch bei uns eine gute Rolle spielen könnten.

Yilmaz: Gogo Kaligiannidis war ja schon mal bei euch im Gespräch.

Ehrenberg: Das ist lange her.

Yilmaz: Ich kenne die einzelnen Spieler des FCE zu wenig. Die Mannschaft ist als Team brutal gut, das sieht man auch an der Verteilung der Torschützen. Okay, Hrvoje Markic ist ein anderer Stürmertyp als Gogo und ich, das würde passen. Aber ich bin auch froh, dass für meine Spieler keine Angebote kamen, gerade aus Esslingen (lacht).