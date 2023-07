1 Thomas Stiehl in seinem zweiten (Freiluft-) Wohnzimmer: die Hintere Halde in Deizisau. Foto: Robin Rudel

Thomas Stiehl engagiert sich seit 25 Jahren als Spielleiter beim TSV Deizisau und ist in der Fußballszene „bekannt wie ein bunter Hund“.















Link kopiert

Das Turnier auf der Hinteren Halde ist auch das der runden Zahlen: 50 Jahre EZ-Fußballpokal, 125 Jahre TSV Deizisau – und 25 Jahre Thomas Stiehl bei diesem Verein. Zumindest gilt das für seine aktuelle Funktion als Spielleiter der Erwachsenenmannschaften, gekickt hat der 55-Jährige für den Club schon davor.

„Ich bin in der Szene bekannt wie ein bunter Hund“

Thomas Stiehl und der TSV Deizisau, das ist eine besondere Verbindung. Und genau so wird das auch wahrgenommen. Im Verein und weit über ihn hinaus. Rainer Schmid ist der Vorsitzende des Gesamtvereins. Tobias Fischer ist der Leiter der Fußballabteilung. Beide machen einen guten und engagierten Job. Als Mister Fußball wird in der Region aber vor allem einer wahrgenommen: Thomas Stiehl. „Das ist schon in Ordnung so“, sagt er einen Satz, den er häufig verwendet. In diesem Fall meint er damit sowohl die anderen Funktionäre als auch sich selbst. Die anderen sind froh, dass und vor allem wie er sich engagiert. Und Stiehl findet es auch „in Ordnung“, wie er gesehen wird: „Ich bin in der Szene bekannt wie ein bunter Hund.“

In eben dieser Szene gibt es jedenfalls wenige, die diesen Job so lange machen. Das wiederum macht ihm auch die Kaderplanung für seine Mannschaften leichter. Wenn er einen Fußballer oder einen Trainer anspricht, weiß der, wer ihn da anspricht. Und wofür er ihn anspricht. „Mir ist es wichtig, dass es menschlich passt“, sagt er. Aber Erfolg will er auch, oder? „Wären wir abgestiegen, wäre das für uns nicht gut gewesen“, sagt Stiehl in Bezug auf den latenten Existenzkampf in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison, nachdem die Mannschaft aus der Landesliga runtergekommen war. Dorthin zurückzukehren ist schon das Ziel. Aber nicht um jeden Preis. Gute Fußballer, die auch gute Typen sind – „die gibt es schon“, sagt Stiehl und lacht.

„Keine Pappnasen“

Überhaupt muss man einen, der als selbstständiger Handelsvertreter „für alles, was man in der Küche braucht“ arbeitet und der es „wunderbar“ findet, zweifacher Opa zu sein, schon mal fragen, warum er zu Familie sowie den vielen, vielen Stunden im Auto und beim Kunden auch noch so viele, viele Stunden für seinen Verein aufbringt. Von opfern kann jedenfalls keine Rede sein. „Es ist ein Ausgleich zum Job“, sagt Stiehl. Und dann ist da wieder das Menschliche. Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, verschränkt die Arme und grinst breit: „Ich mache es, weil die Jungs so gut sind, weil es keine Pappnasen sind.“ Ein typischer Stiehl-Satz.

Die Identifikation geht für den Mann, der in Zell aufgewachsen und dann zuerst für den Fußball und dann auch zum Leben über den Neckar gezogen ist, so weit, dass eine weitere Ausdrucksweise für ihn ebenso typisch ist: Er spricht meistens von „ich“, wenn er die Mannschaft meint. „In der ersten Hälfte war ich nicht auf dem Platz“, sagt er zum (Bei-)Spiel. Oder: „Ich hab’ heute Chancen für drei Spiele rausgespielt.“

Schwer in Ordnung

Dabei, und dazu steht er, hat es Stiehl selbst nur ganz selten über die zweite Mannschaft hinausgebracht. Heute kickt er nicht einmal mehr in der AH. Er schont seine Knochen. Er hat sich auch drumherum zunächst vor allem um die Zweite gekümmert, ehe er damals den Posten des Spielleiters von Jürgen Preißing übernahm. Bekannt sind Stiehls Sprüche nicht nur, weil er viel auf den Sportplätzen der Region unterwegs ist und gute Kontakte zu anderen Vereinen pflegt. Er macht auch die Pressearbeit. Gefühlt schon immer. Und natürlich hat er auch beim EZ-Pokal von Vereinsseite den Hut auf. Wie 2015, als die Deizisauer das Turnier schon einmal auf der Hinteren Halde ausgerichtet haben. „Stiehli“, wie ihn alle nennen, ist eine Mischung aus Teamplayer und Verantwortungsträger, wie es das Ehrenamt braucht.

Auch in der Sportredaktion der Eßlinger Zeitung hat Thomas Stiehl Bunter-Hund-Status. Als vor einigen Wochen plötzlich ein Ausrichter für den EZ-Pokal 2023 gesucht wurde, erinnerte man sich an eine lose Anfrage des Deizisauer Spielleiters, „mal wieder“ das Turnier auszurichten. Ein Anruf aus der Redaktion, ein paar vereinsinterne Telefonate, und die Zusage war da. Das war schwer in Ordnung.