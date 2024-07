EZ-Fußballpokal: Lust auf EZ-Pokal

1 Da war noch lange nichts entschieden: Die FCE-Kicker bejubeln im Finale 2023 das Tor zum 1:0. Foto: /Herbert Rudel

Der FC Esslingen künftig in der Verbandsliga, der FV Neuhausen Landesliga-Neuling, der TSV Berkheim Überraschungs-Aufsteiger in die Bezirksliga und der TB Ruit frisch in der Kreisliga A: Das Niveau des Fußballs in der Region macht in diesem Sommer einen mächtigen Sprung nach oben. Zu sehen sein wird das alles beim 45. EZ-Fußballpokal in Baltmannsweiler. Der FCE, der seit vielen Jahren das EZ-Land mal wieder in der höchsten Spielklasse auf Verbandsebene vertritt, kann dabei Historisches erreichen: Vor einem Jahr in Deizisau stellte das Team von Trainer Christian Ehrenberg mit dem dritten Sieg in Folge den Rekord des TSVW Esslingen aus den 1990er-Jahren ein. Triumphiert die FCE-Mannschaft auch diesmal, ist sie die erste, die das Traditionsturnier vier Mal in Folge gewann.

„Wir fühlen uns in der Favoritenrolle wohl“

Ehrenberg redet nicht drumherum: Als ligahöchstes Team im Teilnehmerfeld ist es der Anspruch der Esslinger, als erneuter Sieger wieder runter ins Neckartal zu fahren. „Wir fühlen uns in der Favoritenrolle wohl“, sagt er, erinnert aber daran, „dass wir in den vergangenen Jahren einige knappe Spiele hatten.“ Das Finale 2023 etwa entschied der FCE gegen die Neuhausener erst im Elfmeterschießen mit 6:5 für sich. Natürlich hat Ehrenberg vor allem erneut den FVN auf der Rechnung. Das Duell könnte es bereits im Viertelfinale geben. Dem FCE-Coach geht es neben dem sportlichen Erfolg aber auch darum, „dass wir uns gut präsentieren und den Fußballfans zeigen, wie sich das Niveau bei uns nach oben entwickelt hat“. Das wird wenig später auch nötig sein, um in der Verbandsliga zu bestehen. Für die Vorbereitung darauf wiederum ist für Ehrenberg „der EZ-Pokal ideal, man kann etwas ausprobieren und im nächsten Spiel gleich Korrekturen vornehmen“.

Das mit der Chance auf den vierten Erfolg in Serie sei „für die Spieler vielleicht nicht so wichtig, weil sie sich ja nicht mehr an die erfolgreiche Zeit des TSVW erinnern“, erklärt Ehrenberg, „aber für uns als Club ist das cool. Wir nehmen das Turnier ernst“.

Zuletzt 2012 in Baltmannsweiler

Die Zahl der Konkurrenten jedenfalls ist in diesem Jahr besonders hoch. Zum zweiten Mal nach dem Gastspiel des EZ-Pokals im Jahr 2021 im Sportpark Weil beim FCE spielen statt den üblichen 16 Teams 20 Mannschaften mit. Nachdem die Anmeldungen die Soll-Zahl innerhalb weniger Tage überschritten hatte, entschieden sich die Verantwortlich beim Ausrichter TSV Baltmannsweiler und bei der Eßlinger Zeitung dazu, erneut aufzustocken. Fußballern abzusagen, die Lust auf den EZ-Pokal haben, kam nicht infrage.

Für die Macher des TSV Baltmannsweiler ist das eine Herausforderung. Sie zögerten aber keine Sekunde, sie anzunehmen. Zuletzt war der Verein im Jahr 2012 Gastgeber. „Den EZ-Pokal auszurichten, bedeutet uns als kleinem Verein sehr viel“, betont Baltmannsweilers Cheforganisator Stephan Bender, „das stärkt auch den Zusammenhalt.“ Der ist ohnehin schon groß. Der ganze TSV packt mit an. „Gerade die AH wird ein großes Engagement an den Tag legen“, sagt Bender. Klar, ohne die früheren Vereinsgrößen geht wie bei fast allen Clubs nichts.

Fünf Vierergruppen

Deren Nachfolger haben unter Interimstrainer Markus Wien gerade den Klassenverbleib in der Kreisliga A geschafft. Mit Nachfolger Mete Duman will sich die Mannschaft erneut gut behaupten – und natürlich beim Heim-EZ-Pokal ordentlich abschneiden. „Das Potenzial ist da“, sagt Bender zum Erreichen der K.o.-Phase, „aber es wird schwierig.“ Zumal der Modus mit fünf Vierergruppen dazu führt, dass neben den Gruppensiegern nur die drei besten Zweiten weiterkommen.

Sportlich ist neben dem FCE und dem FVN wie immer mit den Bezirksligisten FV Plochingen und TSV Deizisau (Dritter und Vierter 2023) sowie Neuling Berkheim zu rechnen. Auch der TSV RSK Esslingen, neben dem TSV Köngen II einer von zwei Absteigern im Feld, will mit dem neuen Coach Marko Kovacic zeigen, dass er eine gute Mannschaft hat – und sich Selbstvertrauen für die Kreisliga-A-Saison holen.