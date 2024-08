EZ-Fußballpokal: Lucas Gehret – der FVP-Stabilitätsfaktor

1 FVP-Defensivspieler Lucas Gehret versucht das Dribbling des Deizisauer Stürmers Alassane Braun zu unterbinden. Foto: /Herbert Rudel

Thorsten Schöllkopf kann den Stolz in seiner Stimme nicht verbergen, ist aber dennoch etwas überrascht. „Super, ich freue mich für Gerry, dass er sich gegen solche Spieler durchgesetzt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass er es sich verdient hat.“ Schöllkopf ist Trainer des Fußball-Bezirksligisten FV Plochingen und Gerry der Spitzname von Lucas Gehret, den die Leserinnen und Leser der Eßlinger Zeitung zum besten Spieler des EZ-Fußballpokals in Baltmannsweiler gewählt haben. Der 28-jährige Defensivmann und Kapitän des Turnier-Zweitplatzierten FVP setzte sich bei der Internetwahl mit 40 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich durch. Dahinter war es spannender: Ahmet Ince vom Viertelfinalisten VfB Reichenbach belegte Platz zwei mit 14 Prozent, gefolgt vom Rechtsverteidiger des TSV Deizisau, Benjamin Follert, der auf 12 Prozent kam. Auf Platz vier folgte Lukas Glaser mit zehn Prozent, der vom Oberligaaufsteiger SV Fellbach zum FC Esslingen gewechselt hat und beim EZ-Pokal bereits sein Können aufblitzen ließ. Mit neun Prozent der Stimmen schnappte sich Lukas Gentner vom TV Nellingen Rang fünf. Für Sayed Obaidullah Sadat vom TSV Berkheim, der beim Turnier vom Abwehrspieler zum Stürmer umfunktioniert wurde und mit vier Treffern zum EZ-Pokal-Torschützenkönig avancierte, sowie für Abdullah Aydemir vom TSV Scharnhausen stimmten jeweils sechs Prozent der Leser. Julian Deutscher vom Landesligisten FV Neuhausen landete mit drei Prozent auf Platz acht.

Die Führungsrolle übernommen

Thorsten Schöllkopf, der in die dritte Saison als Chefcoach – zuvor war er auch schon zwei Runden als FVP-Co-Trainer im Einsatz – mit den Plochinger Fußballern gehen wird, kennt „Eigengewächs“ Lucas Gehret bestens, begleitete ihn schon als jüngeren Spieler und freut sich deswegen auch besonders darüber: „Er ist nicht nur menschlich, sondern auch auf dem Platz gereift.“ Und das sehen auch seine Mannschaftskollegen so. Denn als nach der Runde der Plochinger Ex-Kapitän Yves Klein „seine Fußballschuhe an den Nagel hängte“, hat Gehret das Amt zur kommenden Saison übernommen. „Das spricht schon für die Entwicklung, also hinsichtlich der körperlichen Präsenz und was er auf dem Platz ausstrahlt. Ich glaube, dass er in diese Führungsrolle hineingewachsen ist“, betont der FVP-Coach.

Robust und die nötige Übersicht im Aufbauspiel

Fußballerisch bezeichnet Schöllkopf seinen Kapitän als „Stabilitätsfaktor“ in der Defensive: Er ist robust, hat die nötige Übersicht im Aufbauspiel und strahlt sogar bei Standardsituationen Gefahr im gegnerischen Strafraum aus. „Im Prinzip hat er so gut wie alles, was man sich als Trainer eben so wünscht“, sagt Schöllkopf mit einem Lächeln und fügt hinzu: „Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Sechser-Position eingesetzt werden.“

Und was ist der beste EZ-Pokal-Spieler- 2024 für ein Typ? „Er geht auf dem Spielfeld voran, hat auch mal Emotionen mit dabei, die er aber im Griff hat, und als Kapitän ja auch vermitteln darf.“ Gehret selbst, der aufgrund seiner Schichtarbeit telefonisch schwer zu erreichen ist, hat das Ergebnis wohl schon „in der Mannschaftsgruppe“ mitgeteilt bekommen – und darf höchstwahrscheinlich beim nächsten Training erst einmal eine Kiste Bier dafür spendieren. Sein Trainer Schöllkopf hat ihm das Resultat im Vorhinein jedenfalls nicht verraten: „Ich sehe und höre eh nichts von ihm bis zum nächsten Training, dann kann die Wahl ja mit der Mannschaft gefeiert werden.“

„Licht und Schatten“ beim EZ-Pokal

Etwas mehr feiern wollen die Plochinger Kicker dann auch, wenn es um die anstehende Runde in der Bezirksliga geht. Der FVP hat eine durchwachsene Saison 2023/2024 absolviert und landete mit 43 Punkten auf Platz acht. Der gute Auftritt beim EZ-Fußballpokal in Baltmannsweiler – vor allem in der K.o.-Runde – lässt die Plochinger aber mit Zuversicht auf das Kommende blicken. Der FVP unterlag zwar im Finale dem Favoriten FC Esslingen mit 1:4, spielte sich aber gute Chancen heraus und bot dem Neu-Verbandsligisten, zumindest phasenweise, Paroli. Laut Coach Schöllkopf läuft die Saisonvorbereitung bislang „so weit in Ordnung“. „Ich glaube die Leistung beim EZ-Pokal hat es ganz gut getroffen, denn es war noch Licht und Schatten da. Dennoch bin ich zufrieden, wie sich alles bislang anlässt“, erklärt der FVP-Trainer und ergänzt: „Aber es ist immer ganz gut, wenn nicht alles perfekt läuft, dann weiß jeder, dass noch Luft nach oben ist, die es am Ende auch braucht.“

Spieler des EZ-Pokals

1. Lucas Gehret

(FV Plochingen) 40 %

2. Ahmet Ince

(VfB Reichenbach) 14 %

3. Benjamin Follert

(TSV Deizisau) 12 %

4. Lukas Glaser

(FC Esslingen) 10 %

5. Lukas Gentner

(TV Nellingen) 9 %

6. Sayed Obaidullah Sadat

(Berkheim) 6 %

7. Abdullah Aydemir

(Scharnhausen) 6 %

8. Julian Deutscher

(FV Neuhausen) 3 %