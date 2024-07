EZ-Fußballpokal: Klare Ansagen

1 Für den FV Plochingen (gelbe Trikots) war vor einem Jahr erst im Halbfinale Schluss. Foto: /Herbert Rudel

FV Plochingen ist Favorit der Gruppe B, aber die Konkurrenz hat Ansprüche.











Link kopiert

Wir brauchen gar nicht um den heißen Brei herumreden“, sagt Thorsten Schöllkopf vom FV Plochingen. „Wir sehen uns selbst Favorit in der Gruppe B und wollen die K.o.-Runde erreichen.“ Der FVP-Coach nahm die Auslosung der Gruppen „ehrlich gesagt relativ emotionslos“ auf und ist in erster Linie glücklich, „dass es nicht der FV Neuhausen oder der FC Esslingen geworden ist“. Diese beiden Teams sieht Schöllkopf als glasklare Anwärter auf den Pokal-Sieg, wenngleich man in Plochingen so weit kommen will „wie es nur geht“. Der FVP hat eine „schwierige“ Runde in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison hinter sich: „Weder die Spieler noch ich waren einhundertprozentig zufrieden. Am Ende war es jedoch ein einstelliger Tabellenplatz, das ist okay.“ Auf drei Abgänge folgten drei Zugänge, der Rest ist unverändert. Schöllkopf: „Und dann schauen wir mal, wie es beim EZ-Pokal so läuft.“ 2023 marschierten die Plochinger bis ins Halbfinale, unterlagen dann aber dem späteren Sieger FCE.

Unsere Empfehlung für Sie EZ-Fußballpokal Kein Taktieren beim FVN Denkendorf und die TSG sind in der Gruppe A die Jäger des Landesligisten.

Als Bezirksliga-Absteiger dürfte der TSV RSK Esslingen auch gewisse Ansprüche auf das Weiterkommen haben. Doch der Verein hat nach der Rückkehr in die Kreisliga A auch auf der Trainer-Position einen Umbruch hinter sich. Marko Kovacic, der zuletzt beim SC Altbach tätig war, übernahm bei den Esslingern. Und Kovacic stellte gleich klar: „Natürlich freuen wir uns, dabei zu sein. Aber wir sehen den Pokal einzig und allein als Vorbereitungsturnier.“ Eine Zielsetzung seitens des Coaches gibt es daher nicht. Kovacic will seine neue Mannschaft unter Wettkampfbedingungen sehen. Allerdings erinnert er sich an das Vorjahr mit den Altbachern zurück – damals holte der Trainer mit dem SCA keinen einzigen Punkt und kassierte 13 Gegentreffer in den drei Vorrunden-Spielen. „Das war gar nicht gut, da haben einige Spieler aufgrund ihres Urlaubs gefehlt. Ich hoffe, dass sich das in diesem Jahr in Grenzen hält“, sagt Kovacic, der jedoch schon vom ein oder anderen RSK-Akteur weiß, dass er nicht zur Verfügung stehen wird. Deswegen hat Kovacic „ehrlich gesagt auch keine großen Erwartungen“.

Die SG Eintracht Sirnau geht ebenfalls mit einem neuen Trainer an den Start – einen, den man im EZ-Land gut kennt. Klaus Schipke ist zurück an der Seitenlinie und auch zurück in Sirnau, wo er schon einmal tätig war. An die Turnier-Tage mit den Sirnauern kann sich der Coach allerdings nicht mehr erinnern. „Das ist schon ein paar Jährchen her“, scherzt Schipke, der den Pokal als optimale Vorbereitung sieht: „Es dient uns zur Orientierung, wo liegen unsere Schwächen? Wo unsere Stärken?“ Die Gegner wolle er nicht in den Vordergrund stellen. Es sei jedoch schön, auf eine unterschiedliche Bandbreit an Niveau zu treffen. „Obendrauf trifft man viele bekannte Gesichter“, sagt Schipke über das „Event, auf das man sich immer freut“.

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Unsere Empfehlung für Sie EZ-Fußballpokal Gutes Omen für Deizisau? In der Gruppe C zeichnet sich ein Dreikampf ums Weiterkommen ab.

Der TSV Scharnhausen war lange nicht mehr beim EZ-Pokal dabei. Doch Trainer Serkan Tunc hat gute Erinnerungen an die vergangenen Turniere unter anderem mit dem TV Nellingen und der TSG Esslingen. „Es war immer ein Riesen-Spaß und daher wollte ich unbedingt mal wieder dabei sein“, freut sich Tunc. Doch das Interesse an einer EZ-Pokal-Teilnahme ging nicht nur von ihm aus. Auch die jungen Spieler haben ihren Coach „gebeten“, bei dem renommierten Turnier dabeizusein. Die Gruppe hat es laut Tunc in sich. Nichtsdestotrotz sei es genau das, was die Scharnhausener wollen. „Wir freuen uns darauf, uns als B-Ligist mit den höherklassigen Teams messen zu können“, erklärt Tunc und schickt an die drei Gruppengegner eine Ansage: „Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen.“