1 Spannung auf der Hinteren Halde, von links: FCE-Kapitän Georgios Natsis, EZ-Sportchef Sigor Paesler, Exprofi Kevin Kuranyi und Spielleiter Thomas Stiehl vom TSV Deizisau. Foto: /Robin Rudel

Der Ex-Profi lost die die Gruppen des 44. EZ-Fußballpokals – die viel Spannung beim Traditionsturnier Ende Juli versprechen. Der FCE will den Pott behalten.















Georgios Natsis hat den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung erst einmal brav abgeliefert. Der Kapitän des FC Esslingen hätte aber nichts dagegen, wenn er den Pott am Abend des 29. Juli wieder einpacken und mitnehmen – und behalten dürfte. Denn der dann frisch gebackene Fußball-Landesligist hat sich fest vorgenommen, den EZ-Pokal, der von Kaufland sowie von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt wird, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Es wäre in der 50-jährigen Geschichte mit dann 44. Ausgaben erst das zweite Mal, dass das einer Mannschaft gelingt. Aber die Gruppe C, in die Ex-Profi Kevin Kuranyi den FCE gelost hat, hat es in sich.

Kuranyi jedenfalls war zufrieden. Denn er hat zum diesjährigen Ausrichter TSV Deizisau einen Bezug, weil sein Kumpel und Schwager Felix Luz bei dem Bezirksligisten kickt. „Deizisau, meine Lieblingsmannschaft, hatte natürlich Losglück“, sagte er mit dem für ihn typischen, breiten Grinsen, nachdem er seine Arbeit als Losfee auf der Hinteren Halde verrichtet hatte. „Die anderen Gruppen sind sehr stark besetzt und ich denke, dass alles drin sein kann. Der Beste soll gewinnen.“ Die Deizisauer sind in der Gruppe B mit dem TSV Köngen, der sein Kreisliga-A-Team schickt, dem TSV Berkheim ebenfalls aus der Kreisliga A und dem TB Ruit, der in der abgelaufenen Kreisliga-B-Saison bis zum Schluss um den Aufstieg mitgespielt hatte. Das Team von Trainer Denis Egger startet am 26. Juli gegen den TBR.

Ausgeglichenes Teilnehmerfeld

Ein Selbstläufer in Sachen Weiterkommen wird das aber nicht, denn insgesamt ist das Turnier mit dem Neu-Landesligisten FCE, einem starken Bezirksliga- und einem noch stärkeren Kreisliga-A-Block sehr gut besetzt. „Das Teilnehmerfeld ist relativ ausgeglichen. Der FC Esslingen ist sicherlich die spielstärkste Mannschaft“, sagt Deizisaus EZ-Pokal-Cheforganisator und Spielleiter Thomas Stiehl, „zum erweiterten Favoritenkreis zählen für mich der FV Neuhausen, der FV Plochingen und irgendwie auch wir. Aber es kann auch Überraschungen geben, ich bin zum Beispiel gespannt, was der TSV Oberboihingen macht.“

Titelverteidiger FCE bekommt es in der Gruppe C mit dem in der abgelaufenen Saison etwas schwächelnden, für die nächste aber bestimmt sehr ambitionierten Bezirksligisten FV Neuhausen, dem traditionell beim EZ-Pokal überzeugenden Vorjahresdritten VfB Oberesslingen/Zell sowie der bärenstarken TSG Esslingen aus der Kreisliga A zu tun. „ Es ist eine superinteressante Gruppe mit den Esslinger Teams. Wir freuen uns extrem drauf. Es ist immer schön, auf die Gründungsvereine zu treffen“, sagte FCE-Kapitän Natsis in Bezug auf den VfBO und die TSG, weiß aber, dass Neuhausen der vermeintlich stärkste Gruppengegner ist.

Der TSV Oberboihingen, der gerade den Klassenverbleib in der Bezirksliga gefeiert hat, trifft in der Gruppe A auf den Bezirksliga-Wiederabsteiger TSV Denkendorf sowie auf den TV Nellingen und die SG Eintracht Sirnau. Hier erscheint die Frage nach dem Weiterkommen ebenso offen wie in der Gruppe D: Bezirksligist FV Plochingen ist sicherlich der Favorit, aber wird gerade aufgrund der kurzen Spielzeit den Absteiger TSV Harthausen sowie die beiden Kreisliga-A-Topteams TSV RSK Esslingen (Staffel 1, in der Aufstiegsrelegation dabei) und Türk SV Ebersbach (Staffel 3) nicht unterschätzen. Im vergangenen Jahr scheiterte der TVP erst im Halbfinale im Elfmeterschießen am damaligen Landesligaabsteiger und Gastgeber Köngen und unterlag anschließend im Elfmeterschießen um Platz drei dem VfBO.

Der 52-fache Nationalspieler Kuranyi hat übrigens ein großes Herz für den Amateurfußball. „Das Wichtigste ist natürlich, dass sich die Mannschaft gut versteht, dass die Spieler ein Team bilden, dass sie auch nach der Arbeit die Kraft haben, zusammen zu trainieren und Spaß zu haben“, sagte er im Rahmen der Auslosung auf der Hinteren Halde und fügte fröhlich hinzu: „Am Ende des Tages, wenn man einen Sieg hat, dann gibt es halt zwei Kisten Bier – und das ist das Schönste am Amateurfußball.“

Falls es der FCE tatsächlich schafft, den Sieg bei dem Traditionsturnier zu wiederholen und den Pott behalten zu dürfen, wird vor dem Bier vermutlich erst einmal Sekt fließen. „Natürlich, wenn man zwei Mal gewonnen hat, will man das Triple und den Wanderpokal holen. Aber wir wissen, dass ein Turnier seine eigenen Regeln hat“, sagte Natsis, der eine „extreme Vorfreude“ auf den EZ-Pokal Ende Juli in Deizisau verspürt.