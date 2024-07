EZ-Fußballpokal: Kein Taktieren beim FVN

1 Die FVN-Spieler schwören sich auf einen guten Turnierauftritt ein. Foto: /Herbert Rudel

Der klare Favorit in der Gruppe A dürfte zweifelsohne Landesliga-Aufsteiger FV Neuhausen sein. So sieht es auch Trainer Ugur Yilmaz: „Wir freuen uns drauf. Als zweitstärkste Mannschaft der Region sollten wir da auch dementsprechend auftreten. Der EZ-Pokal ist ein guter Test. Wir gehen da rein und nehmen das Ding ernst.“

Bei einem Blick auf die Gegner müssen die Neuhausener das auch. „Die TSG hatten wir ja schon im vergangenen Jahr in der Gruppe, da haben wir 1:1 gespielt. Denkendorf hat sich vielversprechend verstärkt, zudem hat das Spiel Derbycharakter“, warnt Yilmaz. Dass es für den FVN in einem möglichen Viertelfinale gegen den FC Esslingen gehen könnte, tangiert Yilmaz nicht: „Taktieren gibt es bei mir nicht. Wenn es so kommt, dann ist es halt so. Im vergangenen Jahr war es gegen den FCE ja zwei Mal sehr eng.“

Das von Yilmaz angesprochene Remis gegen die TSG Esslingen blieb auch deren Trainer Michael Lattacher in Erinnerung: „Wir haben da ganz spät den Ausgleich kassiert und sind knapp gescheitert.“ Diesmal soll es anders laufen. „Das klare Ziel – und das wünsche ich mir, weil ich gar nicht weiß, wann es das letzte Mal war – ist, dass wir einen der ersten beiden Plätze belegen und auch am Samstag noch beim EZ-Pokal dabei sind“, sagt Lattacher, der sowohl junge als auch routinierte Verstärkungen im Sommer dazubekommen hat: „Wir haben an der Kaderbreite gearbeitet und wollen dadurch einen Schub im Konkurrenzkampf auslösen.“ Im Großen und Ganzen ist der Mannschaftskern des Vorjahres-Dritten in der Kreisliga A jedoch zusammengeblieben. Sollten es die Esslinger im Turnier nicht schaffen, den Neuhausenern erneut Punkte abzunehmen, geht Lattacher davon aus, dass der zweite Platz zwischen der TSG und den Denkendorfern ausgespielt wird. Vorausgesetzt natürlich, der TSV punktet nicht gegen den Filder-Konkurrenten.

Das ist jedoch ein Ziel von Hendrik Gil, dem neuen Coach des TSV Denkendorf. „Genau darum geht es bei solchen Turnieren doch“, sagt Gil, der selbst gute, aber auch ein paar weniger gute Erinnerungen an den EZ-Pokal hat. 2015 gewann er mit dem TSV den Pokal. „Es war aufregend, aber sehr warm und extrem anstrengend“, erzählt er lachend und verweist auf seinen Co-Trainer Georgios Natsis. „Er kann nach drei Titeln in Folge ein wenig mehr dazu sagen.“ Auch Natsis ist neu im Trainer-Team und kommt vom FC Esslingen. „Es ist immer etwas Besonderes, beim EZ-Pokal dabei zu sein und ihn zu gewinnen“, sagt Natsis. Mit Blick auf das diesjährige Turnier spricht er von einer „ersten Standortbestimmung“ vor der Kreisliga-A-Saison. Denn in Denkendorf sind nicht nur die Übungsleiter neu. Der TSV hat sich im Sommer ordentlich verstärkt und ist im Hinblick auf die Saison laut Gil „immer ambitioniert“. Davor geht es jedoch erst einmal nach Baltmannsweiler, wo es in einem potenziellen Viertelfinale auch für den TSV gegen den FCE gehen könnte. Auf das Duell gegen seine Ex-Kameraden könne Natsis vorerst verzichten. „Spaß beiseite“, sagt Denkendorfs Co-Spielertrainer, „wir wissen natürlich um die Qualität des FCE. In erster Linie konzentrieren wir uns aber auf die Gruppengegner.“

Komplettiert wird die Gruppe A vom TV Unterboihingen II. Das Team um Trainer Darian Sepe schloss die vergangene Saison in der Kreisliga B auf dem fünften Platz ab. Zwischen den hochfavorisierten Neuhausenern sowie ambitionierten Denkendorfern und Esslingern gehen die Unterboihinger somit als krasser Außenseiter in die Gruppenspiele. Doch frei nach dem Motto „der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, wird das Sepe-Team alles geben, um die Konkurrenten zu ärgern.