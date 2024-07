EZ-Fußballpokal: Hoher Besuch und frische Brise

1 Interessante Spiele gibt es beim EZ-Pokal auch auf dem Kunstrasen. Foto:

Warum Harald Kuhn und der Türk. SV Ebersbach gerne zum EZ-Pokal kommen.











Link kopiert

Besuch vom Bezirkschef

Lässig mit Polo und Cap und bestens gelaunt stand Harald Kuhn am Donnerstagabend am Rand des Rasenplatzes. Mit dabei hatte der recht frisch gewählte Vorsitzende des Fußball-Bezirks Neckar/Fils Bezirksspieleiter Armin Sigler, der auch als Kuhns Stellvertreter fungiert, und Öffentlichkeitsreferent Christian Keim. „Die machen das echt gut“, lobte Kuhn den TSV Baltmannsweiler und ließ den Blick über das Gelände schweifen. Dass er gerne gekommen war, sah man ihm an. Aber sich sehen lassen, gehört als Bezirkschef eben auch dazu. „Man kennt mich, ich bin ja lange dabei, aber im Altkreis Nürtingen kennt man mich halt besser als im Bereich Esslingen“, erklärte Kuhn, der in Neckartailfingen wohnt. Seit er in die allererste Reihe der Bezirksfunktionärsriege aufgerückt ist, sei die Wahrnehmung seiner Person „definitiv anders“.

Gäste aus der A 3

Unsere Empfehlung für Sie EZ Sport Alle Sporthighlights aus Esslingen und der Umgebung im Newsletter

Das Gegentor zum 1:1 kurz vor Schluss im Spiel gegen den Bezirksligisten TSV Deizisau nagte schon noch ein bisschen an Dursun Coban. Insgesamt aber war der sportliche Leiter des Türk SV Ebersbach mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden, nicht nur angesichts des Klassenunterschieds. Die Ebersbacher spielen seit Jahren mehr oder weniger regelmäßig beim EZ-Pokal mit. „Wir sind nur knapp außerhalb des Kreises Esslingen“, erklärte Coban – nämlich im Kreis Göppingen. „Aber es ist ein super Vorbereitungsturnier für uns. Wir haben freundschaftliche Beziehungen in die Region und ja auch schon in der dortigen Kreisliga A 1 gespielt.“ Zurzeit tritt der Türk SV in der A 3 an und wurde dort in der vergangenen Runde Dritter. Ebersbach und EZ-Pokal scheint übrigens generell zu passen. Beim EZ-Handballpokal Anfang Januar spielt seit vielen Jahren regelmäßig die HSG Ebersbach/Bünzwangen mit. Coban kündigte derweil an: „Wir kommen gerne wieder. Wir waren noch nie im Finale, das wollen wir mal schaffen.“ Zumindest rechnerische Chancen hat das Team nach bislang zwei Unentschieden auch noch in diesem Jahr.

Football statt Fußball

Sie sind allesamt Fußballer und spielen in einem der D-, C- oder B-Jugendteams der SGM Aichwald/Baltmannsweiler. Normalerweise. Denn während beim EZ-Pokal das runde Leder auf dem Rasen rollt, beschäftigt sich ein rundes Dutzend Kids direkt dahinter mit einem Miniatur-American-Football-Ei. Dass sie in etwa wissen, wie es mit dem auch bei uns immer trendiger werdenden Sport funktioniert, ist deutlich zu sehen: Tackles, Fumbles und Runs klappen schon ganz gut. Nur mit dem Werfen ist das noch so eine Sache: Das Ei eiert ziemlich. Eine Alternative zum German Fußball ist American Football für die Youngster eh nicht: „Wir wollten es halt mal ausprobieren“, stellt Mike Bräuherr klar und seine Kumpels nicken dazu fast im Takt.

Einen Kittel kälter

Ein junger Fan des FC Esslingen hat es ebenso feststellen müssen wie ein Fußballer des TSV Deizisau. Verschwindet die Sonne hinter dem Baltmannsweilerer Sportzentrum, wird es schnell mal frisch. Zumindest so frisch, dass Shorts und Shirts nicht mehr so ganz das passende Outfit sind. Klar, die Bedingungen zum Kicken sind optimal. Fürs Herumstehen und Zuschauen sind Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad dann aber aber ein bisschen mau. Ein Einheimischer brachte es bereits am späten Mittwochabend auf den Punkt: „Auf’m Schurwald isch’s halt an Kittel kälter!“. Merke: Für den Besuch beim EZ-Pokal am Freitagabend einfach „an Kittel“ mitnehmen.