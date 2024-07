EZ-Fußballpokal: Gutes Omen für Deizisau?

1 Die Deizisauer bejubeln den Turniersieg im Jahr 2012 und recken den Pokal in die Höhe. Foto: /Herbert Rudel

Schöne Erinnerungen haben die Fußballer des TSV Deizisau an den diesjährigen Austragungsort des EZ-Pokals. In Baltmannsweiler holten sie sich im Jahr 2012 ihren bis dato letzten Turniersieg. Ein gutes Omen? Zwölf Jahre später hofft Spielleiter Thomas Stiehl auf einen ähnlich guten Turnierverlauf. „Wir sind zweifelsohne einer der Favoriten“, sagt Stiehl, der diese Aussage in erster Linie auf die Gruppe C bezieht. Doch die Deizisauer waren beim Heim-Turnier im Vorjahr zumindest bis ins Halbfinale gekommen und unterlagen dort dem FV Neuhausen. „Das wird schon auch wieder unser Ziel sein“, beteuert Stiehl.

Allerdings gibt es laut ihm bei einem solchen Turnier „keine einfachen Spiele“. Zumal TSV-Coach Denis Egger der eine oder andere Spieler beim Turnier fehlen wird. „Nichtsdestotrotz werden wir mit einem Kader von 15, 16 Mann auf den Schurwald kommen“, sagt Stiehl. Ob in Baltmannsweiler dann erneut der Sieger Deizisau heißen wird, dagegen dürften vor allem die favorisierten Teams des FC Esslingen und des FVN etwas haben.

Im Vorjahr erreichte der Türk. SV Ebersbach aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem TSV RSK Esslingen das Viertelfinale. Dort schieden die Ebersbacher unglücklich im Elfmeterschießen gegen Deizisau aus. Die Revanche könnte es in diesem Jahr in Baltmannsweiler geben, denn da treffen die beiden Teams bereits am Donnerstag (18 Uhr) aufeinander. Ob das direkte Duell über das Weiterkommen entscheidet, ist allerdings die Frage. Ebersbachs Coach Soner Karabas wird vor allem darauf pochen, die Spiele gegen Berkheim und die SG Schurwald zu gewinnen. Der A-Ligist beendete die abgelaufene Spielzeit der Staffel 3 auf dem guten vierten Platz. Die Ebersbacher sollten also alle Teams auf dem Zettel haben.

2023 war für den TSV Berkheim das Turnier im Viertelfinale gegen den FCE beendet. Doch der Einzug in die K.o.-Runde zeigte bereits, in welche Richtung die Saison gehen sollte. Als Bezirksliga-Aufsteiger geht das Team um Trainer Patrick Bauer in den diesjährigen EZ-Pokal. Und dadurch auch mit gewissen Ambitionen. „Wir werden natürlich versuchen, die Gruppe zu überstehen“, betont TSV-Abteilungsleiter Uwe Willinger. Vier Neuzugänge stoßen bei den Berkheimern dazu, unter anderem Sava Papasaul und Justin Patzer (beide aus der A-Jugend des FC Esslingen), die allesamt unter 20 Jahre alt sind. „Die verstärken den Konkurrenzkampf und der EZ-Pokal ist eine gute Gelegenheit, die Neuen zu integrieren“, erklärt Willinger.

Mehr als 1400 Kilometer sind die Spieler der SG Schurwald nach Angaben von Trainer Timo Geng in der fußballfreien Zeit gelaufen. „Ich hatte extra eine Lauf-Challenge eingerichtet. Ich kann also sagen, dass meine Jungs fit sind und es nicht an der Ausdauer scheitern wird“, sagt Geng, der dennoch weiß, dass „schon einiges passieren müsste, um einem Gegner in dieser starken Gruppe ein Bein zu stellen“. Geng war selbst in der Vergangenheit als Spieler des ASV Aichwald regelmäßig beim EZ-Pokal dabei. Ins Finale hat er es jedoch nie geschafft. „Wenn man realistisch ist, wird sich auch in diesem Jahr nichts an dieser Tatsache ändern“, scherzt Geng, der sich gemeinsam mit dem Kreisliga-B-Team auf das „halbe Heim-Turnier“ freut: „Klar, auf dem Papier haben wir einen Mix von Leuten aus Aichwald und Baltmannsweiler.“ Doch die Zusammenstellung des Teams beim EZ-Pokal wird ohnehin noch einmal anders, denn der ASV tritt mit seiner ersten Mannschaft nicht an. „Wir bekommen etwas Unterstützung und Erfahrung von der Ersten“, erklärt Geng. Der Rest des Teams feiert sein EZ-Pokal-Debüt. „Von den Jungs war noch keiner dabei.“