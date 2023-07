1 Eine Szene aus dem Auftaktspiel zwischen dem SC Altbach und dem TSV RSK Esslingen. Foto: hr/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Fast perfektes Fußballwette

Was hat das geschüttet am Mittwoch – bis zum Nachmittag. Zum Start des EZ-Pokals gab es dann noch ein paar wenige Tröpfchen. Also fast perfektes Fußballwetter: so gut wie trocken und nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen. Gegen später kam sogar die Sonne raus. Für diesen Donnerstag ist die Vorhersage ebenfalls vielversprechend: etwas Regen bis Mittag, mit Beginn der ersten Partie zwischen der SG Eintracht Sirnau und dem TSV Oberboihingen sollen sich die Niederschläge aber verzogen haben, sagen die Wetterfrösche. Für den Freitag und den Finalsamstag sieht es ebenfalls nicht schlecht aus. Guten Spielen und viel Spaß für die Zuschauer steht also zumindest wettermäßig nichts entgegen.

EZ- statt WFV-Pokal

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen des FC Esslingen sicher nicht leicht gefallen. Als einziger Landesligist des EZ-Pokal-Teilnehmerfelds ist der FCE auch im WFV-Pokalwettbewerb mit dabei. Und weil die Mannschaft am vergangenen Sonntag ihr Erstrundenspiel beim SV Ebersbach mit 3:0 gewonnen hatte, steht sie da in der 2. Runde. Gegner ist, besser gesagt wäre, der TSV Weilimdorf. Spielzeit: Samstag, 15.30 Uhr. Da aber läuft beim EZ-Pokal das erste Halbfinale. Die Esslinger wollten die Partie verlegen, doch der Gegner ließ sich maximal auf den Sonntag als Termin ein, lehnte alle Möglichkeiten in der Woche darauf ab. Die Esslinger entschieden sich für das Turnier in Deizisau. „Wir haben verschiedene Optionen verhandelt, aber da war leider nichts zu machen. Und das mit Sonntag hätte keinen Sinn gemacht“, erklärte FCE-Sportvorstand Tobias Schlauch. Dann nämlich wären die Spieler fünf Tage in Folge gefordert gewesen. Schlauch: „Wir wollten den EZ-Pokal nicht sprengen und zudem unseren Titel verteidigen, aus Verantwortung gegenüber der Region, unseren Fans und den Organisatoren, dem TSV Deizisau und der Eßlinger Zeitung.“ Durch die Absage lässt der FCE auch die Chance sausen, in Runde drei des WFV-Pokals auf die Stuttgarter Kickers zu treffen.

Warum „Hintere Halde“?

Zwei Radfahrer, den T-Shirts nach den Fußballern des TSV Oberboihingen als Fans eng verbunden, waren am Auftaktabend des 44. EZ-Pokals offensichtlich zum ersten Mal auf dem Deizisauer Sportgelände zu Gast. Die beiden Männer, ihre Trekking-Bikes verfügten über keine elektrische Unterstützung, waren trotz der kühlen Temperaturen schweißgebadet und pumpten wie die Maikäfer, als sie ihre Drahtesel am Sportheim abstellten. Ihr kurzer Dialog lautete in etwa folgendermaßen: „Dass es hier im Neckartal überhaupt solche Mordsbuckel geben darf, ist eine Frechheit“, schnaufte der eine Radler. Der andere zuckte – nicht weniger atemlos – mit den Achseln, wunderte sich allerdings eher über die Bezeichnung, die man dem Deizisauer Fußballareal verpasst hat. „Hätten die das Ding hier nicht Hintere Halde, sondern Ober Halde genannt, wäre man wenigstens gewarnt gewesen.“