EZ-Pokal: Inklusionsspiel Erstes Spiel und gleich das erste Tor

Einen Einstand nach Maß feierte Katharina aus Ruit für ihren TVN/FCE-United feiern. Im Einlagespiel vor dem EZ-Pokal-Finale unterlag das Inklusionsteam gegen Caritas Stuttgart dennoch mit 2:3. Aber das war am Ende gar nicht so wichtig, weil der Spaß am Kicken der Maßstab ist.