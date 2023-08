1 Mittendrin beim Siegesjubel. Dominik Lleshaj (Dritter von rechts) stürmt beim EZ-Pokal nach dem letzten Elfmeter los. Foto: /Herbert Rudel

Die Leser wählen den Offensivspieler des Turniersiegers FC Esslingen mit deutlichem Abstand zum besten Fußballer des EZ-Pokals.















Christian Ehrenberg kann den Stolz in seiner Stimme nicht verbergen, und wahrscheinlich will er es auch gar nicht. „Ich freue mich für ihn. Dome ist ein Paradebeispiel für uns.“ Ehrenberg ist der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Esslingen und Dome der Spitzname von Dominik Lleshaj, den die Leser der Eßlinger Zeitung zum besten Fußballer des EZ-Pokals vor gut einer Woche in Deizisau gewählt haben. Der 21-jährige Offensivspieler des Turniersiegers setzte sich in der Internetwahl mit 30 Prozent der abgegebenen Stimmen deutlich durch. Dahinter war es spannender: Turnier-Torschützenkönig Georgios Kaligiannidis

vom Esslinger Finalgegner FV Neuhausen und Paul Wörthmann

vom TSV Denkendorf kamen auf jeweils 14 Prozent, für Mikail Soylu

vom Türk SV Ebersbach und Lukas Werner

vom drittplatzierten FV Plochingen stimmten jeweils zwölf Prozent der Leser.

Mit 21 Jahren der dienstälteste Spieler

Ehrenberg erklärt das mit dem Paradebeispiel gerne: „Dome ist vor zehn Jahren nach einer Sichtung vom Gründerverein TSVW Esslingen zu uns gekommen, hat alle Jugenden durchlaufen und spielt jetzt bei den Erwachsenen eine gewisse Rolle. Er ist trotz seines jungen Alters unser dienstältester Spieler.“ Der Coach hat Lleshajs Weg auch deshalb besonders genau verfolgt, weil er ihn auch schon in der C- und in der A-Jugend betreut hat. Im Laufe der Zeit hat er ihn von der Sechser- auf die Zehnerposition vorgezogen, wo er seine ganze fußballerische Kreativität ausspielen kann.

Lleshaj selbst weilt gerade für eine Woche in seiner albanischen Heimat und ist dort schwer zu erreichen. „Ihm wurde aber schon in der Mannschaftsgruppe gratuliert“, wußte Ehrenberg, dass er von seiner Wahl mitbekommen und sich gefreut hat.

Fußballerisch bezeichnet der Trainer den Mann mit der für ihn typischen Zöpfchenfrisur als „gutes Paket“: Flink auf den Beinen, stark am Ball und in dessen Eroberung sowie ein gutes Auge für die Mitspieler. Obwohl er in der abgelaufenen Bezirksliga-Meistersaison auf zwölf Treffer kam, ist er damit also nicht der klassische Goalgetter. Ganz nach vorne wünscht sich Ehrenberg auch noch „ein bisschen mehr Dampf“ von ihm. Aber das kann ja noch werden. Wobei die Landesliga auch für Lleshaj, der nicht gerade zu den bulligsten Fußballern gehört, ebenfalls erst einmal Neuland und eine entsprechende Herausforderung ist.

Und was ist der beste EZ-Pokal-Spieler 2023 für ein Typ? „An sich eher ein ruhigerer“, sagt Ehrenberg. „Aber auf dem Spielfeld hat er schon Emotionen. Er mag es zum Beispiel gar nicht, ausgewechselt zu werden.“ Aber das, sagt der stolze Trainer noch, „ist ja eigentlich ein gutes Zeichen“.

Spieler des EZ-Pokals

1. Dominik Lleshaj

(FC Esslingen) 30 %

2. Georgios Kaligiannidis

(FV Neuhausen) 14 %

2. Paul Wörthmann

(TSV Denkendorf) 14 %

4. Mikail Soylu

(Türk SV Ebersbach) 12 %

4. Lukas Werner

(FV Plochingen) 12 %

6. Robin Söhnel

(TSV Verkheim) 9 %

7. Dimitrije Pantic

(TSV Deizisau) 7 %

8. Ben Twardygrosz

(TSV Oberboihingen) 2 %