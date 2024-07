EZ-Fußballpokal: Der Titeltraum eines Bürgermeisters

1 Simon Schmid im Nationaltrikot. Foto:

Simon Schmid spielte kürzlich noch für die Nationalmannschaft der Bürgermeister bei der EM und freut sich jetzt auf den EZ-Pokal in seiner Gemeinde.











Simon Schmid scheint ein Name zu sein, mit dem man Fußballer werden muss. Wenn man im weltweiten Netz danach sucht, erhält man einige Treffer. Es gibt Kicker, die so heißen, in der Schweiz, in Österreich, in Bayern (Kreisliga München 2), auch in der Bezirksliga Neckar/Fils ist einer unterwegs. Sogar ein Spieler der Jugend-Bundesliga aus Ulm ist aufgeführt und zwar auf der Seite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Und es gibt einen leibhaftigen Nationalspieler mit Namen Simon Schmid. Der ist kürzlich bei der Europameisterschaft im eigenen Land jedoch nicht im Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden, sondern gegen Rumänien. Und im Hauptberuf treibt er auch nicht bei einem Spitzenclub den Ball vor sich her, sondern sitzt im schönen Rathaus zu Baltmannsweiler. Dieser Simon Schmid, 45 Jahre alt, ist Mitglied der Bürgermeister-Nationalmannschaft. Und wenn er ohne Adler auf der Brust kickt, tut er das in der AH des heimischen TSV.

Schmid redet gerne über Fußball. Vor allem über den seiner Schurwaldkicker in der Kreisliga A oder die „richtige“ Nationalmannschaft. Seinen Einsatz für die Bürgermeisterauswahl will er nicht zu hoch hängen. Dennoch sagt er: „Wenn man dasteht und die Hymne hört, ist schon Freude und Stolz dabei. Es ist schön, wenn man Deutschland vertreten darf.“

Platz acht mit „Team erfahren“

Bei der Bürgermeister-EM kürzlich in Leipzig – es wurde auf dem Kleinfeld gespielt – war es sportlich nicht ganz so erfolgreich, wie sich die Teams das vorgestellt hatten. Wie bei den Profikollegen „wurde nichts aus dem Titeltraum“, wie Schmid berichtet. Deutschland war gleich doppelt vertreten. Die Plätze sechs und acht sprangen heraus, Schmid wurde Achter. Wobei er nicht von der ersten und zweiten Mannschaft sprechen möchte, sondern von „Team jung und Team erfahren“, wie er lachend erzählt. Schmid gehört schon zu den Routiniers. „Es kommt einiges Potenzial nach“, erzählt er. Auch für die DFB-Auswahlteams zahlt sich der Trend aus, dass immer mehr jüngere Menschen in Deutschlands Rathäuser einziehen. In Leipzig waren die Tschechen und die Rumänen, die sich im Finale gegenüberstanden, „einen Ticken besser“, wie Schmid anerkennt. Tschechien gewann mit 3:1.

Für ihn ist die Bürgermeister-Nationalmannschaft Spaß und ein schöner Ausgleich. Und Austausch. Kollegen aus 13 Nationen waren in Leipzig dabei. „Wenn man sich unterhält, merkt man, dass jeder mit denselben Herausforderungen zu kämpfen hat“, erzählt Schmid und sagt allgemein: „Begegnung schafft Vertrauen.“ Dieses Motto lebt Schmid auch daheim in Baltmannsweiler. Wobei ihm die Feststellung wichtig ist, dass ihm die Begegnung in vielen Lebensbereichen ein Anliegen ist. Er lobt das Gemeinschafts- und Vereinsleben in der Gemeinde und hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 etwa auch die Kulturszene schätzen gelernt. Seine Tochter spielt begeistert Akkordeon. Überhaupt „kommt man über die Familie im Ort an“, wie Schmid erklärt.

TSV Deizisau und FV Neuhausen

Für ihn war das damals eine Rückkehr. Denn Schmid ist in Baltmannsweiler aufgewachsen, ehe die Familie mit dem sechsjährigen Simon nach Deizisau zog. Dort fing er mit dem Kicken an. Bis ins Bezirksligateam des TSV Deizisau, den er nach wie vor als seinen Heimatverein bezeichnet, schaffte er es. Später spielte er noch drei Runden für den FV Neuhausen. Er schwärmt von Trainern wie Dejan Majhen, Alexander Musumeci und vor allem Robert Stadtmüller. Der Fußball war und ist wichtig in Schmids Leben. Er erinnert sich gerne an seine Zeit als junger Mann auf dem Rasen. Und auch an die Anekdote, wie er im Jahr 1999 am Tag vor seinem Sport-Abitur mit Deizisau gegen den VfB Oberesslingen/Zell spielte. Dessen Spielertrainer war ein gewisser Thomas Letsch. Am nächsten Morgen nahm Lehrer Letsch Schüler Schmid die Fußball-Prüfung ab. Der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis war das sehr zuträglich. Schmid sitzt heute in seiner zweiten Amtsperiode sicher im Rathaus, Letsch wurde kürzlich als Trainer des Bundesligisten VfL Bochum „abgewählt“.

Seine auf dem Platz erarbeiteten Meriten ebneten Schmid auch den Weg in die Bürgermeister-Nationalmannschaft. Mindestens Bezirksliga gespielt zu haben, ist die Grundvoraussetzung. Nachdem er über seinen Lenninger Kollegen Michael Schlecht den Kontakt zum Team bekommen hatte, musste er erst einmal zu einem Probetraining bei Detlef Wellbrock antreten. Im richtige Leben ist Wellbrock sein Kollege aus der niedersächsischen Gemeinde Loxstedt, beim Fußball sein Teamchef. Schmid überzeugte und durfte das DFB-Trikot überziehen.

Den geplatzten EM-Titeltraum hat Schmid längst verschmerzt. Jetzt freut er sich auf den EZ-Pokal „auf unserer schönen Anlage“. Da ist er nicht im Trikot, sondern an der Kasse und am Ausschank im Einsatz. In seiner Zeit in Deizisau und Neuhausen hat er auch ein paar Mal selbst mitgespielt. „Ich kann aber nicht behaupten, dass ich beim EZ-Pokal sehr erfolgreich war“, sagt er und lacht. In den vier Tagen des Turniers steht für ihn das Gleiche im Mittelpunkt wie bei seiner Nationalmannschaft: die Begegnung.